"Los riesgos son asumibles y están alineados con la valoración de salida"

Opdenergy ha despertado una enorme expectación al convertirse en la primera salida a bolsa en 2022 y la primera a la que podrán acudir los inversores minoristas desde el debut de Aena en 2015. La firma solar navarra, que pospuso su debut en 2021, volverá a intentarlo este viernes levantando la modesta cantidad de 200 millones de euros.

¿Por qué salir a bolsa en este momento de volatilidad?

Hemos tratado de salir en el momento en el que teníamos visibilidad, demanda y estaba anclada la operación. Es un momento complicado, pero hay sectores, en concreto el nuestro, en el que están ejecutando operaciones. No está cerrado el mercado para renovables. A raíz del conflicto en Ucrania, la UE está empujando fuerte buscando acelerar la independencia energética del gas y hay un viento de cola. Tenemos la compañía preparada, hemos llevado 1GW más a construcción y operación y hemos firmado 2 GW de PPAs (contratos de lago plazo de venta de energía) en el último año.

Abrieron el libro de órdenes el jueves por la mañana y el viernes a mediodía estaba cubierto.

Esto viene a confirmar que el trabajo previo estaba bien hecho. Somos muy optimistas en ejecutar la operación y debutar este viernes.

¿Qué tipo de inversor se ha acercado a los libros?

Hay mucho perfil de largo plazo, institucional y en cuanto a geografías tenemos algunas de las principales gestoras españolas, también internacionales, europeos y americanos. El libro se está configurando y hay nombres relevantes en Reino Unido y Francia, pero aún no sabemos la distribución definitiva.

¿Están cómodos con la valoración?

Los accionistas están cómodos con el precio. Pensamos que vamos a seguir creando valor, la acción va a crecer y que podremos estar más cerca de los precios objetivos que los analistas publicarán cuando se acabe el periodo de restricción.

¿Van a contar con seguimiento?

Tenemos un equipo amplio de bancos en el sindicato que nos harán seguimiento, como JB, Renta 4, GVC Gaesco pensamos que tendremos seguimiento de al menos de seis bancos de inversión.

¿Se ha disipado ese riesgo de 'burbuja verde' del que se hablaba en mayo del año pasado cuando decidieron posponer la operación?

Creo que ese tema estaba relacionado con una serie de empresas del sector que llegaron nuevas y con poca experiencia que buscaban valoraciones en el mercado tanto público como privado basadas en proyectos a futuro en pipeline. No es nuestro caso ni el de firmas que han salido como Acciona Energía, Ecoener o la portuguesa Greenvolt.

En el folleto mencionan entre los riesgos de la OPS sus resultados negativos, su endeudamiento o las posibles dificultades para llevar a cabo su plan de crecimiento.

En un folleto de salida vas a ver todos los riesgos detallados porque lo exige el regulador como no puede ser de otra manera. Pero eso no quiere decir que nuestra compañía tenga más riesgo que otra que hace exactamente el mismo negocio o que tenga el mismo track record, como ejecutar las construcciones en tiempo, conseguir los permisos de administración, etc. Sin embargo, tenemos mucho inversor institucional que ha analizado estos riesgos y han cubierto el libro con sus órdenes. Un ejemplo de ello es Mayoral, el family office que va a tomar un 6%. Esa es la prueba de que los riesgos son asumibles y entendibles y están alineados con la valoración con la que salimos.

¿Cuál es su nivel de deuda?

Viene, ahora y a futuro, por el endeudamiento sin recurso a nivel activo que es lo habitual en este tipo de proyectos de renovables. Tenemos un PPA de 750 MW de proyectos con Endesa, uno de los mayores de Europa de los últimos años. A nivel corporativo tenemos un bono listado en Fráncfort que está soportado por fondos de seguros como Allianz y Generali.

¿Cuándo aspiran a cambiar las pérdidas por beneficios?

Es algo que ha salido en la prensa con un tono un tanto negativo cuando realmente es algo habitual en nuestro negocio como IPP renovable cuando tienes PPAs financieros. Tenemos pérdidas contables pero estamos generando más caja.

¿Por qué han decidido abrir el tramo a minoristas?

Pensamos que es positivo porque genera liquidez al valor de un tamaño como el nuestro. Es una opción que teníamos de cubrir hasta 8 millones a través de la comercialización de Renta 4 que es quien lleva el tramo minorista en exclusividad. Y no suponía apenas diferencia en cuanto a la aprobación de la CNMV y el folleto. Es cierto que en el Mercado Continuo es menos habitual tener una parte de demanda complementaria a la demanda institucional. La operación es de 200 millones de mercado primario y el green shoe es de 20 millones.

Van a colocar casi la mitad que en 2021. ¿Entienden que colocar aquella cantidad sería complicado y tendría que bajar la valoración?

No, para nada. El año pasado tras posponer la operación hicimos una desinversión relevante que fue una venta de activos de proyectos en desarrollo de 1.100 MW en España que tuvo un doble efecto. Por un lado, los ingresos de esa venta y, por otro, que los proyectos en el corto plazo dejaron de tener la necesidad de buscar financiación Ahora la operación es de 200 millones porque es el capital que necesitamos para ejecutar nuestro plan de negocio a 2025 para llegar a 3,3 GW entre operación y construcción.

¿Creen que será suficiente?

Para cumplir con nuestro plan estamos completamente financiados. Otra cosa es que consigamos acelerar proyectos que se anticipen al plan estratégico y en ese escenario podríamos plantear alternativas, que puede ser una ampliación de capital o ventas adicionales de proyectos.

No van a entregar dividendos.

En compañías de crecimiento no se plantea. El flujo de caja se utiliza en nuevos proyectos para generar ebitdas recurrentes. A futuro, cuando tengamos un ebitda recurrente y consolidado, plantearemos una nueva estrategia de dividendos.

