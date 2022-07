Inditex abre la mayor distancia frente al sector en dos años

Inditex ha recibido la primera Junta General de Accionistas presidida por Marta Ortega subida a zona de máximos del pasado mes de febrero, a pesar de la caída del 2% de ayer. No es baladí a tenor de la travesía por el desierto por la que camina el sectorial europeo, el segundo más bajista de Europa con pérdidas cercanas al 32% -solo superadas por la tecnología-. La inflación en máximos de cuatro décadas está penalizando al consumo de bienes que no son básicos, como la ropa, la cosmética o los automóviles, ante un menor poder adquisitivo de los consumidores. Y, sin embargo, Inditex ha sabido hacerlo bien en este periodo, aunque aun así sufre una caída del 17% en el año, 9 puntos menos que H&M que se deja un 26% desde enero, y es suficiente para tomar distancia frente al sectorial europeo, la mayor de hecho desde el estallido del Covid en marzo de 2020. De hecho, Inditex todavía se sitúa un 26% por debajo de niveles prepandemia, frente al 19% de media del sector europeo.

La nueva directiva ha sabido conjugar los tiempos para acompasar la buena marcha en la cotización a cifras que han gustado al mercado, tras el susto de Rusia en el primer trimestre. Desde que presentó los primeros resultados trimestrales con el nuevo equipo directivo al frente, sus títulos avanzan un 7%, y escalan casi un 20% desde que en mayo perdiera los 20 euros por acción. Con una mayoría de consejos de compra, Inditex cuenta con un potencial adicional próximo al 17% hasta los 27,65 euros donde sitúa el consenso su precio objetivo.

Un dividendo del 4,7%

No es novedad porque Inditex ya había manifestado durante la presentación de sus resultados anuales 2021-2022 el pasado mes de marzo su intención de incrementar el dividendo extraordinario. Y así lo confirmó ayer la Junta de Accionistas. Entregará 0,4 euros brutos por acción con cargo a los resultados de este 2022 (2022-23 según su año fiscal) y esto supone un incremento del 25% con respecto a los 30 céntimos aprobados para este año como pago extra.

Las cifras de la textil capitaneada por Óscar García Maceiras parecen resilientes a tenor del cierre total (y, a priori, temporal) de las 600 tiendas que tiene entre Rusia y Ucrania y que suponían el 8,5% de su ebit hasta el ejercicio pasado.

La previsión para la compañía es que este año cierre con un beneficio neto ligeramente superior a los 3.800 millones de euros, y dé por cerrada la crisis del Covid, al superar las ganancias con las que cerró 2019 de 3.639 millones de euros; y que alcance los 4.100 millones finalmente un año después.

Valoración

Una de las claves para Inditex, acostumbrada a cotizar a múltiplos muy elevados, es que ahora su PER de 20 veces es un nivel mínimo no visto desde la crisis financiera de Lehman Brothers -si no se tiene en cuenta la pandemia, en 2020-. Es un 40% más barato que su comparable japonés Fast Retailing, que cotiza con un multiplicador de 33 veces; y ligeramente superior a H&M, en las 16,5 veces.

Zalando y Asos se desploman

Los analistas de Bloomberg, visto la marcha de las cotizadas europeas del sector textil, creen que las expectativas para el comercio 100% online podrían haber estado "demasiado altas" a tenor "de la vuelta a la tienda física" que se está produciendo y que no está minando los márgenes de los grandes retailers como Inditex o de H&M. En el año, la alemana Zalando, la mayor del sector, se desploma casi un 65% y la británica Asos se deja otro 62% en la Bolsa de Londres.