El guantazo del Financial Times a Gisele Bündchen y a los cryptobros de ojos brillantes que quizá te pasó desapercibido

La última caída de las criptodivisas ha dejado muchas historias y noticias, pero una de las más llamativas ha sido la crítica feroz del diario británico Financial Times a la exmodelo brasileña Gisele Bündchen, por su vertiente como inversores y por su apoyo público y patrocinado al sector de las divisas digitales junto a su marido Tom Brady.

Hubo un tiempo en el que a la prensa financiera le divertía inventar índices o carteras y compararlas con las referencias del mercado. Quizá las más conocida es la cartera del mono, en la que la selección aleatoria de valores puede batir a los expertos. Los índices de modelos o celebrities se pusieron moda. La recopilación de valores estaba basada en las compañías que representaba la modelo. La brasileña Gisele Bündchen tenía el suyo. Como para no tenerlo. Durante 14 años seguidos estuvo considerada la modelo mejor pagada del mundo.

Pero su transcendencia al mundo de las finanzas estaba muy por encima de la típica noticia de Forbes sobre sus ingresos. Su nombre hasta sirvió para un sesudo editorial The Wall Street Journal sobre la debilidad del dólar, justo antes del estallido de la crisis financiera de 2008. La modelo brasileña estuvo en el centro de la polémica por imponer a una de sus marcas cobrar en euros, algo raro, por lo visto, en el sector, más raro si la empresa era estadounidense, y muy hiriente para un dólar que tocó mínimos históricos frente a la moneda europea.

Financial Times, más en concreto la prestigiosa columna y blog FT Alphaville, donde cabe análisis técnico, gráficos, recomendaciones o informes financieros, aprovecha el historial financiero de la modelo para pasarle la factura por su apuesta por el euro y el fervor en abrazar a las criptodivisas. El diario británico concede a la exmodelo el título de peor analista de divisas del mundo. En el viejo periodismo financiero, del que bebe el diario británico, considerado la biblia de las finanzas, dos datos son tendencia. Y Bündchen se ha equivocado dos veces. En confiar en el fin del dólar como moneda dominante, y en defender al mundo criptomonedas.

En pleno desplome del bitcooin y el resto de divisas, la modelo apareció junto a Sam Bankman-Fried, fundador de FTX, una de las plataformas de criptos más importantes de EEUU, en un anuncio a cuatro páginas en la revista New Yorker, con imponentes fotografías. El poderío financiero de FTX, por lo menos antes del actual criptoinvierno, todo lo puede. Lo mismo patrocina el pabellón de los Miami Heat, que devuelve a Gisele Bündchen a las sesiones de fotos de modelaje, tras años de retiro.

"FT Alphaville no sabe si a Bündchen se le pagó por el anuncio de FTX en dinero tradicional o criptográfico, pero dado su historial, apostaremos por lo último", comenta el diario en su columna. "De todos modos, el momento del anuncio es asombroso", añade.

La modelo participó como ponente en las conferencias organizadas FTX en Bahamas. Por supuesto, compartió cartel con su marido, la leyenda del fútbol americano Tom Brady, pero también con Tony Blair o Bill Clinton.

La famosa pareja están dedicados a fomentar el uso de las divisas digital y las nuevas tecnologías alrededor de ellas. Brady fundó su propia compañía de NTF, basadas en los autógrafos de leyendas del deporte. En redes sociales, al famoso quarterback, le reconoceras por sus ojos brillantes, característica de los cryptobros, y la promoción de FTX.

