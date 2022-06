La gestión delegada de fondos alcanza los 1,27 billones de euros en Europa

Los mandatos de gestión delegada se han convertido en el principal segmento de crecimiento de negocio para las gestoras, hasta el punto de que ya acumulan un volumen patrimonial de 1,27 billones de euros en Europa, según los datos de finales del primer trimestre recopilados por InstiHub, la firma de análisis perteneciente a Allfunds, una de las mayores plataformas de distribución globales.

Esta cifra es un 72% mayor de la obtenida por los fondos de fondos, que había sido la forma habitual de incorporar los productos de terceros hasta hace unos años, y entre esta vía y los mandatos de gestión ya acaparan el 15% de la distribución de vehículos de inversión colectiva de lo que se conoce como arquitectura abierta. Solamente el año pasado, el patrimonio de esta clase de productos logró un crecimiento del 21%, por encima del 17% de lo que creció la industria europea de fondos.

Un dato a destacar del estudio, que se presentó durante un encuentro con periodistas de Mediolanum International Funds, es que las firmas de gestión activa son las grandes beneficiadas de esta tendencia, puesto que el 87% de volumen de los mandatos de gestión se delegan en esta clase de gestoras, al contrario de lo que ocurre con los fondos de fondos, donde los productos activos solamente dominan el 65% de los activos bajo gestión.

La principal ventaja de alcanzar un acuerdo con una gestora para este tipo de mandatos es que la relación contractual es más a largo plazo, lo que provoca menos cambios en la selección de firmas. Según los cálculos de InstiHub, el porcentaje de rotación en la gestión delegada solo llega al 5%, mientras que en los fondos de fondos puede alcanzar hasta el 20%.

Las previsiones de la firma de análisis apuntan a que esta tendencia se va a incrementar en los próximos años, con un crecimiento esperado del 10,4% anual para los próximos diez años, hasta conseguir los 3,2 billones de euros de volumen patrimonial. Y esto ofrece una oportunidad para las boutiques de inversión.

En este crecimiento de la gestión delegada aparecen entidades como Santander AM como una de las principales firmas entre los distribuidores bancarios, con 37.000 millones de euros, y CaixaBank AM, con 36.000 millones. Pero en este segmento el claro ganador es Mediolanum, un banco centrado en el asesoramiento financiero con 45.000 millones de euros delegados, que cuenta con 120 gestoras de once países para distintas clases de activos, un 25% de las cuales son boutiques de inversión. Dentro de las gestoras, son BNP Paribas, Black-Rock y Nordea los claros ganadores, con volúmenes que van desde los 33.000 millones de la primera hasta los 18.000 millones de la última.

