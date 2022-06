Último día para aceptar la opa: el valor de Metrovacesa está a un 0,5% de la oferta de FCC

Este martes termina el plazo de aceptación de la opa de FCC sobre Metrovacesa y las posturas no pueden estar más divididas después de que los consejeros de la compañía rechazasen de manera unánime la oferta la semana pasada.

Aunque no hay que olvidar que la operación sobre la promotora inmobiliaria es parcial y voluntaria (lo que significa que no tiene que superar ningún umbral mínimo para salir adelante), la negativa de los dos grandes accionistas, Santander y BBVA, complica que la constructora controlada por Carlos Slim alcance el 24% al que aspira con su operación.

Ahora bien, si además del 5,41% que ya posee el magnate mexicano a través de su holding Inversora Carso (5,41%) logra que Quasar Investments (controlado por Santander y Blackstone) y Helikon Investments acudan a la opa, la suma total alcanzaría un 12,3% que sí sería importante a la hora de competir con las dos grandes entidades financieras a la hora de tomar decisiones.

El Consejo de Administración de Metrovacesa argumentaba su opinión no vinculante sobre la opa en un análisis de Bank of America en el que considera que la oferta, de 7,2 euros por acción, "no es adecuado para los accionistas de Metrovacesa desde un punto de vista financiero".

La firma que capitanea Jorge Pérez de Leza se revaloriza en bolsa un 9% en lo que llevamos de 2022 y se encuentran a menos de medio punto porcentual del precio ofertado. Con todo, la cotización actual está un 24% por debajo del precio justo que le otorga el consenso en los 8,88 euros.

Y mucho más arriba la ven los expertos de Renta 4 y Banco Sabadell, que ven a sus títulos cotizando en 10,10 y 1,33 euros, respectivamente, a doce meses vista.

Renta 4: "El grado de aceptación no debería ser especialmente relevante, en especial si el resto del accionariado tiene en cuenta la opinión mayoritaria del Consejo"

"Teniendo en cuenta que más del 70% del accionariado se ha manifestado contrario a aceptar la oferta, consideramos que el grado de aceptación de la misma no debería ser especialmente relevante, en especial si el resto del accionariado tiene en cuenta la opinión mayoritaria del Consejo. De esto modo, la liquidez del valor no debería verse especialmente perjudicada tras el resultado de la opa", señala Javier Díaz, del equipo de análisis de Renta 4.