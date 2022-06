Abenewco aprueba su nuevo plan de viabilidad con contratos por 968 millones y un EBITDA de 110 este año

Abengoa Abenewco1 (filial de Abengoa que acapara los activos más atractivos de la compañía y que espera un rescate de Sepi a través de sus filiales) ha aprobado por unanimidad de su consejo de administración las proyecciones financieras que sustentan el nuevo Plan de Viabilidad de Abenewco1 actualizado a 2022, "y que acreditan las capacidades técnicas y de negocio de ésta", según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El Plan de Viabilidad considera ya los 249 millones del rescate de la Sepi, otros 200 millones de "un inversor" (el americano Terramar al que no se cita por su nombre), y 300 millones de avales Super Senior New Bonding (junto con la renovación de las dos líneas New Bonding ya existentes en capacidad revolving). "La compañía estima tener capacidad suficiente en líneas de avales para poder cumplir las necesidades del Plan de Viabilidad actualizado en 2022 hasta 2027", explica la empresa al organismo regulador.

El plan prevé para este año contratos por valor de 968 millones de euros y ventas por 783 millones de euros. Año a año estos registros irían aumentando: en 2023 un total de 1.583 millones en contratos y y 1.036 en ventas; en 2024 serían 1.504 y 1.445; en 2025 1.760 y 1.834; y la progresión seguiría hasta 2030 con 2874 y 2.616 millones de euros.

El EBITDA se iría incrementando, según el plan, desde los 110 millones de euros previstos para este este año hasta los 266 en 2030, siempre en línea ascendente.

Las bases del plan

En la documentación remitida a la CNMV Abenewco explica que las proyecciones del plan se construyen desde las filiales, consolidando los planes individuales de las diferentes áreas de negocio. Y distingue entre Ring-Fence (incluye Uruguay y Argentina, aclarando que México y Perú no forman parte del plan de viabilidad) y un Perímetro Principal que incluye a los demás países en los que la multinacional está presente.

Se aclara además que el ratio gastos generales sobre irá disminuyendo gradualmente con el objetivo del 3%, y que la compañía tiene como objetivo la reducción de gastos.

En Plan está enfocado para proyectos de EPC para terceros con un margen bruto medio del 9%. No contempla la entrada en caja por la venta de los activos concesionales.

La unanimidad en el consejo de administración de Abenewco a la hora de aprobar el nuevo plan de viabilidad es también noticia, pues los consejeros que proceden de la matriz en representación de pequeños accionistas sindicados en AbengoaShares, su presidente Clemente Fernández y Joaquín Martínez Sieso, suelen estar enfrentados con los que sólo están en la filial, que preside Pablo López Bravo.