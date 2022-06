"No haremos ampliación de capital para financiar el plan estratégico"

La hoja de ruta de Soltec hasta 2025 ha supuesto un punto de inflexión para sus títulos en bolsa, que rebotan un 21% en tres semanas. Con la creación de una nueva división, Soltec Asset Management, y las ya existentes, la industrial y la de desarrollo de negocio, la firma murciana aspira a alcanzar en tres años un resultado operativo que se sitúe en el rango de 100-120 millones de euros, gracias a las sinergias entre los tres negocios y la recurrencia y solidez de la integración vertical.

¿Está recogiendo el mercado el optimismo del plan estratégico?

Hemos pasado épocas en las que la parte de desarrollo no valía nada y otras donde tener una planta, como ahora, es un activo de valor brutal. El plan estratégico va a balancear las tres divisiones, dar estabilidad y márgenes adicionales y creo que el mercado lo ha recibido bien.

Sin embargo, la acción aún cae en torno a un 27% en el año. ¿A qué achaca esta penalización?

Creo que el castigo viene de tiempo por ser considerados como un valor industrial y esto es lo que el mercado está empezando a leer. Nos estaban comparando con un Array o con Siemens Gamesa. Y no somos solamente un fabricante de equipos. De hecho, el pipeline de Powerties está consiguiendo un valor altísimo y el mercado no lo está valorando. Eso también presenta una oportunidad de compra.

Con el alza de tipos que se avecina, ¿cómo piensan financiarlo?

Hay margen para endeudar la compañía para los nuevos activos que nos vamos quedando y el resto va a ser con la propia generación de caja, sobre todo de la división de desarrollo que va a ir rotando a muchos proyectos. Con esto, un poco de deuda y la generación de caja de la parte de desarrollo vamos a financiar los próximos activos.

¿Se plantean una ampliación?

Ya hemos dicho que no vamos a repartir dividendo. Y no vamos a hacer una ampliación de capital. Vamos a recurrir al mercado de deuda, con todas las opciones que hay.

Sorprende que tras cerrar 2021 con ebitda negativo propongan un crecimiento a 2025 de 120 millones.

Se logra con estas tres divisiones. Ese es el secreto de las IPPs, donde entre el 80%-90% de la facturación es ebitda, porque únicamente tienes gastos de operación que es alquiler, mantenimiento y poco más. Casi toda la facturación en electricidad va a ser ebitda. No es difícil, solo hay que tener activos en operación. Otra parte la dará industrial, que está en la senda de la recuperación aunque en el primer trimestre no lo ha demostrado. En los proyectos nuevos estamos actualizando continuamente los precios de logística y de materiales.

¿Cómo se consigue?

No puede haber decalaje entre la firma del contrato y el aseguramiento del precio de los componentes. A día de hoy no hay coberturas para eso y se logra teniendo proveedores que no cambien las reglas del juego a mitad del partido. Nosotros cumplimos los contratos, lo que nos llevó a pérdidas el año pasado, especialmente en la parte industrial. Nuestro ebitda este año en esta división va a estar en el 2%-3% y tiene que volver al 5%-6%, que vemos razonable en un fabricante.

¿Qué aporta la nueva división?

La propia venta de energía, con el objetivo de convertirnos en una IPP. Esos ingresos van a ir dando una estabilidad y un ebitda recurrente, que es lo bueno de tener patas en producción y asegurar ingresos en los próximos 20-25 años.

¿Y a futuro?

En ebitda, un tercio de cada negocio más o menos. Industrial cerca de un 40% y las otras dos patas entre el 20%-30%. Cualquier cosa entre 30%-40% está bien balanceada. Por geografías, en Brasil tenemos la mayor capacidad de generación de proyectos. Al principio tendrá más peso Latinoamérica, pero poco a poco irá balanceándose y Europa llegará a ser más.

¿En qué países quieren crecer?

Tenemos algo en Dinamarca y no va a ser mucho más, porque es un país pequeño. Pero vamos a ver un tirón en los próximos años en España, Italia, Rumanía... no descartamos algún país más dentro del centro y norte de Europa.

Cotizan a un PER (multiplicador de beneficios) muy exigente que cae hasta las 11 veces para 2024.

Tiene todo el sentido. El plan estrategico está para cumplirlo. Ya lo hemos hecho en el pasado, la parte industrial ha tenido históricamente esos ebitdas. En la de desarrollo, el ebitda de 2021 se cumplió, este año está en línea y el de 2023 va a ser un poco superior al anterior. Luego tiene sus costes, pero los proyectos están dando facturaciones muy importantes y lo vamos a ver. En cuanto hagamos la próxima venta, que queda poco, veremos como el ebitda de Powerties dará un subidón.

Les está beneficiando el real. ¿Cómo tienen la cobertura de divisas?

De la parte industrial está todo cubierto y desde el punto de vista del capex, también, así como en proyectos para todo lo importado, los módulos y los componentes de trackers. Lo que es local no tiene coberturas porque los PPAs están todo en reales al igual que el acero de los trackers. Es verdad que como tenemos muchas operaciones cruzadas en reales, dólares y euros, se viene a compensar solo.

¿Cómo le afectan los cuellos de botella en la cadena de suministros?

La irrupción de la logística nos ha hecho más daño que el precio del acero. La logística este año y el pasado llegó a cotas que en las que valía más el contenedor y el transporte que en su día el precio del acero, que ahora está sobre unos 1.500 dólares. Pero que el transporte te cueste un euro y el producto 1,5...

¿Cuál es su producto esencial?

En la parte industrial, el acero. Depende si está transformado o no, es el 40%-60% del coste. Eso ha sido uno de los que más han impactado.

Estamos viendo en renovables opas por parte de los máximos accionistas como en Greenalia o Siemens Gamesa. ¿Podríamos ver una operación similar en Soltec?

Si el mercado no refleja lo que vales, lo excluyes. Nosotros no tenemos vocación de eso, depende de si el mercado sabe leer o no lo que valemos. Con el plan estratégico no tendría sentido que no lo valoraran de una manera u otra.

¿Qué porcentaje de sus inversores son ESG?

Casi todos de una manera u otra. Somos lo que denominamos Ecovoltaica, que consiste en hacer fotovoltaica de manera sostenible, pero no todas las de renovables lo son. No es lo mismo tener una planta en un país donde has pactado con los arrendadores, lo han construido trabajadores locales y no hay impacto a que lo hagas con componentes de mano de obra esclava en un sitio protegido y expropiando terrenos. Tenemos un rating AA de MSCI y riesgo bajo para Sustainalytics.