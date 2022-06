Ibercaja logra la valoración de 1.700 millones para activar su salida a bolsa en otoño

Julio y octubre son las dos ventanas por excelencia para que se produzca una salida a bolsa. E Ibercaja estaría tratando de engrasar sus cifras para buscar una colocación para antes de la primera quincena de julio, si el mercado lo permitiese, aunque hay un 99% de probabilidades de que se vaya a la recta final del año (octubre/noviembre). A su favor juega una valoración más atractiva para la Fundación, que controla el 88% del capital y que se negó en enero a colocar al banco a los 1.000/1.100 millones que estaban dispuestos a desembolsar los inversores. Ahora, la subida de tipos de interés prevista en la eurozona que ha aupado a sus comparables en bolsa -CaixaBank y Unicaja- hace pensar en unos 600/700 millones de euros más de capitalización, rozando los 1.700 millones de euros, incluido el descuento por colocación (del 15%, aproximadamente) y sería una cifra aceptable para Amado Franco, presidente de la Fundación.

La hoja de ruta pasa entonces por esperar y ver qué sucede con la volatilidad del mercado antes del 8 de julio (ahora mismo el VIX se sitúa en los 25 puntos y se presupone que nadie se atreve a lanzar una OPV/OPS por encima de 20), una opción en la que no hay depositada casi ninguna esperanza; para luego, en julio, comenzar a dotar el fondo de reserva, con el beneplácito del Banco de España y quitarse de encima la presión que supone tener un límite para saltar a cotizar antes del 31 de diciembre. Pero, en cualquier caso, sea cuando fuere, Ibercaja mantiene su plan de salida a bolsa, incluso si se produjera más allá de 2022.

La dotación del fondo de reserva asciende a los 310 millones de euros e Ibercaja cuenta de plazo para poder hacerlo hasta 2023 e, incluso, "2024 en algún supuesto", aclaran fuentes financieras. Si se hiciera de manera lineal, solo con el dividendo que cobra la Fundación de 100 millones por año se podría cubrir con cargo a los resultados de 2021, 2022 y 2023.

El BCE 'aumenta' el precio

La valoración actual de Ibercaja partiría de un multiplicador sobre el valor en libros de la entidad de 0,6 veces, que es un 20% superior a las 0,5 veces con las que se hubiera conformado Ibercaja en enero y que no logró, según fuentes conocedoras de las negociaciones. "En febrero no había un límite. Había una horquilla de precios y una dignidad" que Ibercaja no estaba dispuesta a regalar dada la situación de incertidumbre por la guerra, según indican estas fuentes. Pero quedó muy lejos, ya que los inversores -en su mayoría fondos oportunistas- no estaban dispuestos a pagar más allá de unas 0,30/0,35 veces el valor de sus fondos propios, que en la actualidad ascienden a 3.264 millones de euros, a cierre de marzo.

El optimismo que existe con respecto al sector financiero ante un alza del tipo de depósito de 75 puntos básicos a lo largo del año -la primera de ellas en julio, presumiblemente- ha llevado a CaixaBank a mejorar sus ratios de cotización, desde un descuento sobre fondos propios del 45% en enero hasta el 22% actual. La entidad se ha disparado un 44% en bolsa en 2022. En el caso de Unicaja, el otro comparable que han utilizado los bancos de inversión para calcular la valoración de la entidad zaragozana, cotiza hoy a 0,41 veces/fondos propios, frente a las 0,36 de enero.

"Ha vuelto el ruido", afirman fuentes próximas a las negociaciones, pero aclaran que no es la primera vez que lo hay y luego ha quedado en nada. Y esta es la principal variable que se contempla: no salir en verano y esperar a otoño.

La entidad presentó el pasado 3 de mayo lo que se conoce como documento de registro ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para agilizar los tiempos en caso de que decidiera salir en julio. Es una especie de prefolleto en el que solo falta por concretar el precio al que se colocará el banco y que permitiría diluir por debajo del 50% el porcentaje de control de la Fundación como pide el Gobierno y también Bruselas.

El último día para contemplar una salida en julio -no más allá del 8 de ese mes- es el 24 de junio, según fuentes financieras. "Es cuestión de tres semanas a partir de ahora. Todo el trabajo previo [a la presentación del folleto] ya se hizo", comentan fuentes conocedoras, que insisten, en cualquier caso, que no es el escenario base ante una volatilidad que sigue sin dar tregua.

Un debut sin prisa

Ibercaja va camino de copiar el modelo de Kutxabank: dotar el fondo de reserva para calmar los ánimos en Bruselas para buscar, sin presiones, el mejor momento para su estreno bursátil, que sigue siendo la principal opción y que, también, estaría contemplando la entidad vasca para el medio plazo, según fuentes financieras.

Otra opción es que ambos actores busquen una fusión, que daría lugar a un banco con activos valorados en 124.400 millones de euros, fondos propios por encima de 9.100 millones, y ratios de capital del 17,7% para Kutxa y el 13,4% para Ibercaja.