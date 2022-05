Así gestiona su dinero Steve Wozniak, el cofundador de Apple que "no quiere tener riqueza cerca"

Steve Wozniak es uno de esos personajes vitales de la revolución tecnológica que nos ha llevado hasta el día de hoy, aunque a menudo su figura se viera solapada por la de su compañero Steve Jobs.

Wozniak, fundador de Apple, se ha dedicado desde su salida definitiva de la compañía a la filantropía y la defensa de la red, a la vez que iba creando también sus propias iniciativas empresariales con objetivos tan ambiciosos como combatir la basura espacial.

El denominado cerebro de la etapa inicial y el despegue de Apple, siempre ha destacado por tener cierto acercamiento contrario a lo que se podría esperar de una persona que ha creado una de las empresas con mayor valoración de la actualidad. 'Woz' cuenta con un patrimonio estimado de 120 millones de dólares, muy por debajo de otros cofundadores. Y puede que parte se deba a que nunca ha tenido una vocación inversora.

Según explicó en una entrevista hace unos años en Fortune, prefiere "tener la riqueza lejos [de él]", porque cree que "hay mucho riesgo de que corrompa nuestros valores".

Invierte aunque no le guste la inversión

Aun así, Wozniak ha asegurado varias veces que sí que invierte su dinero en empresas en la que cree: Por ello quizá Wozniak ha participado en el reality show online Unicorn Hunters, donde se buscaban empresas a las que dar financiación.

El objetivo de Wozniak no es "ganar mucho dinero", dice. Se trata más bien de apoyar a empresas e ideas que le interesan personalmente.

"A lo largo del año, me proponen una docena de veces al día unirme a otras empresas y startups. Por suerte o por desgracia, no tengo tiempo para todas", comentaba en otras entrevista con la CNBC.

Para valorar una empresa, Wozniak dice que solo mira una pregunta: "¿Tiene esta tecnología, desde el punto de vista matemático, científico y de ingeniería, posibilidades de desarrollarse a un coste razonable?"

Escéptico con las criptomonedas, a pesar de "jugar" con ellas

Siempre ayuda ser escéptico como inversor, dice Wozniak. La mayoría de los argumentos de venta solo destacan los mejores resultados posibles para un producto o una empresa.

"También intento pensar en: ¿Existe ya esta tecnología? ¿Tiene alternativas que merezcan la pena? ¿realmente salva a la gente tanto como dice?", se pregunta.

Opinión similar es la que tiene con las criptomonedas. Wozniak dice que es "muy escéptico" con respecto a la mayoría de las criptodivisas, y que invertir en ellas suele ser "demasiado arriesgado" para el ciudadano medio.

El cofundador de Apple dice que ve "un montón de oportunidades para los estafadores" que utilizan el bombo de las criptodivisas, y la naturaleza complicada y volátil de la moneda digital, para aprovecharse de los inversores desinformados. "Solo busco criptomonedas que se basen en algo que se pueda visualizar y ver, como las acciones de una empresa, y que ya hayan tenido éxito", afirma.

En este sentido, Wozniak participa actualmente en dos proyectos de criptodivisas. Uno es de Efforce, un proyecto de blockchain que financia empresas de eficiencia energética, que Wozniak ayudó a lanzar en 2020.

Wozniak también promociona una criptodivisa llamada Unicoin. El token ayuda a financiar a las empresas emergentes que se presentan a los inversores en el programa, y paga dividendos en función del éxito de esas empresas.

Wozniak dice que ha "jugado" con muchas otras criptodivisas. Aun así, dice, vendió rápidamente la mayoría sus inversiones en criptomonedas. "Solo me quedé con un bitcoin, porque tengo miedo", dice. "No quiero estar siguiéndolo arriba y abajo, arriba y abajo, como las acciones todos los días. Esa no es mi vida Aprecio mucho más las cosas estables y predecibles".