Steve Wozniak se une a la moda de las compañías espaciales y lanza la misteriosa Privateer Space

"The sky is no longer the limit" ("El cielo ya no es el límite") reza el vídeo promocional de Privateer Space, la misteriosa compañía espacial privada fundada por Steve Wozniak, cofundador de Apple, y Alex Fielding, creador de Ripcord.

El vídeo dura menos de un minuto y, aunque no aporta información detallada, podría dejar entrever con sus palabras, "Esto no es una carrera, no es una competición o un juego. No somos una sola persona, una sola empresa o una sola nación, somos un solo planeta", que su objetivo no es competir en la carrera espacial en la que participan Jeff Bezos, Richard Branson y, en cierta medida, Elon Musk.

Por ahora, la página web de Privateer Space está en modo oculto, a la espera de que se celebre la conferencia Advanced Maui Optical and Space Surveillance Technologie (AMOS) en Maui (Hawai), donde se ofrecerá a un selecto público una visión de los futuros planes de la empresa.

Desde Business Insider, especulan con que Privateer Space sea una empresa espacial centrada en el seguimiento y la limpieza de objetos en el espacio por un comunicado de prensa lanzado en agosto que se refería así a la compañía de Steve Wozniak y Alex Fielding.

A por la conquista del espacio

Se podría decir que 2021 es el año 1 de la conquista del espacio, "la última frontera", según Star Trek. Mientras, hace unos años, la capitalización bursátil de las empresas espaciales puras era prácticamente cero, en marzo ascendía a unos 25.000 millones de dólares; una cifra que no incluía a Space X, la compañía de Elon Musk, ni a Blue Origin, de Jeff Bezos.

A mediados de julio, Richard Branson se convirtió en el primer multimillonario en realizar un viaje al espacio. A bordo de una nave de Virgin Galactic, alcanzó una altitud máxima de 85 kilómetros, pudiendo disfrutar así de unos minutos de gravedad cero.

El éxito de Branson pronto fue superado por Bezos, quien a bordo de la misión NS-16 de Blue Origin logró superar la línea Karman, considerada el "borde del espacio" a unos 100 kilómetros por encima del nivel del mar.

Aunque Elon Musk no se ha unido a la corta lista de viajeros espaciales multimillonarios, ha hecho historia al lanzar la primera misión espacial civil, con una tripulación compuesta por cuatro civiles y ningún profesional. El viaje orbital durará tres días, durante los cuales la capsula Dragon de SpaceX alcanzará una altura de casi 575 kilómetro, más que la Estación Espacial Internacional (EEI) y que el telescopio espacial Hubble.