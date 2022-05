Lagarde advierte: "Las criptomonedas no valen nada y deberían regularse"

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha señalado durante su intervención en la televisión holandesa que las criptomonedas "no se basan en nada" y deberían regularse con el objetivo de evitar que las personas especulen con ellas.

Lagarde mostró su preocupación por aquellas personas "que no entienden los riesgos, que lo perderán todo y que se sentirán terriblemente decepcionados, por lo que creo que eso debería regularse. Mi muy humilde opinión es que las criptomonedas no vale nada, no se basan en nada, no hay ningún activo subyacente que actúe como ancla de seguridad", indicó la presidenta del BCE.

Además, Lagarde se mostró muy escéptica sobre el valor de las criptomonedas, llegándolas a comparar con el euro digital del BCE, un proyecto que se concretará en los próximos cuatro años. "El día que tengamos la moneda digital, entonces el banco central lo respaldará y creo que será muy diferente a muchas de esas cosas", mencionó Lagarde.

En este sentido, Lagarde aseguró que ella no mantiene ninguna propiedad criptográfica porque quiere practicar lo que predica. Todo lo contrario que uno de sus hijos, quien sí va en contra de su recomendación. "Es un hombre libre", declaró la presidenta del Banco Central Europeo.

Todo esto llega en medio de un momento de extrema dificultad para el mercado de las criptomonedas, que han llegado a sufrir un desplome que ha reducido la capitalización en 800.000 millones en un mes y en 1,3 billones de dólares (PIB de España) desde máximos.