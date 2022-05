La opinión de Gates sobre el bitcoin y las criptomonedas: "Si no eres Elon Musk, yo tendría cuidado"

Las criptomonedas han vivido estos días una de las mayores caídas de su historia, con bitcoin o ethereum cayendo más de un 50% desde sus valores máximos e incluso implosiones como la de Terra.

Esta caída ha llegado tras años en los que muchas celebridades y empresarios se han sumado a la ola de las criptodivisas. Pero, entre ellas, al igual que su amigo Warren Buffett, no está Bill Gates.

Hace ya un año en una entrevista con Bloomberg el multimillonario cofundador de Microsoft afirmaba sentirse poco atraído por el interés sobre las criptomonedas, sobre todo porque el valor de la criptodivisa podría verse influido por algo tan simple como un tuit del consejero delegado de Tesla, Elon Musk.

"Elon tiene toneladas de dinero, y es muy sofisticado, así que no me preocupa que su bitcoin suba o baje al azar. Sí que me preocuparía si yo también hubiese invertido y no tuviera tanto dinero como él", dijo Gates.

Musk, ahora inmerso en su compra o no de Twitter, ha sido siempre un defensor de las tecnologías tras las criptomonedas y también muchas veces sin saber si en serio o no de algunas de las denominadas como criptomemes, como dogecoin.

La falta de regulación, el mayor temor de Gates

En concreto, Gates dijo que lo que más le preocupa es la falta de regulación de la criptomoneda. Destacó dos de los principales riesgos asociados a bitcoin y otras formas de criptodivisa: Están descentralizadas y pueden ser muy volátiles.

Gates dijo que la Fundación Bill y Melinda Gates en realidad "hace mucho en términos de moneda digital", pero solo cuando "se puede ver quién está haciendo la transacción." Dijo que "el dinero digital es algo bueno", especialmente cuando se trata de financiar a los países más pobres y hacer llegar "el dinero a sus ciudadanos de forma muy, muy eficiente".

La opinión de Gates es similar a la de su amigo Warren Buffet, quien hace poco afirmaba que no daría ni 25 dólares por todo el bitcoin del mundo.

"Si [el precio del bitcoin] sube o baja en el próximo año, o en cinco o diez años, no lo sé", dijo Buffett.

"Si me dijeras que eres el dueño de todo el bitcoin del mundo y me lo ofrecieras por 25 dólares, no lo cogería porque ¿qué haría con él?", dijo. "Tendría que vendértelo de una forma u otra. No va a hacer nada", dijo recientemente el inversor.