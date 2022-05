Caída en las criptomonedas: el enfrentamiento entre Musk y Buffett sobre bitcoin que ahora se ve distinto

Son dos de los empresarios de más éxito de los últimos tiempos. Elon Musk y Warren Buffett; Warren Buffett y Elon Musk. Pero es de sobre conocido que tienen sus diferencias, especialmente en cuanto a las criptomonedas.

Hace justo unos días, antes de la caída, Elon Musk se burló de Warren Buffett después de que el legendario inversor volviera a arremeter contra las criptomonedas, diciendo que no aceptaría comprar "todo el bitcoin del mundo" ni por 25 dólares.

El capitalista de riesgo Marc Andreessen publicó un video de Buffett hablando en la reunión anual de accionistas de Berkshire Hathaway al que Musk respondió riéndose "Jaja, dice tantas veces bitcoin".

Buffett y su principal socio, el vicepresidente de Berkshire Hathaway, Charlie Munger, tuvieron pocas cosas buenas que decir sobre las criptomonedas en la reunión anual, como viene siendo habitual.

Buffett, que actualmente es la sexta persona más rica del mundo con un patrimonio neto valorado por Forbes en unos 116.800 millones de dólares, dijo que se opone al bitcoin porque no es un activo tangible como los bienes inmuebles u otros negocios.

Musk y Buffett han chocado por las criptomonedas varias veces

"Si [el precio del bitcoin] sube o baja en el próximo año, o en cinco o diez años, no lo sé", dijo Buffett.

"Si me dijeras que eres el dueño de todo el bitcoin del mundo y me lo ofrecieras por 25 dólares, no lo cogería porque ¿qué haría con él?", dijo. "Tendría que vendértelo de una forma u otra. No va a hacer nada".

El mes pasado, el inversor multimillonario Peter Thiel, partidario de las criptomonedas, arremetió contra Buffett, llamándolo "abuelo sociópata de Omaha" y "enemigo del bitcoin".

Thiel dijo que los inversores deberían adoptar la criptomoneda como cobertura contra la inflación. Munger, por su parte, dijo que nunca invertiría en bitcoin porque "en mi vida, trato de evitar las cosas que son estúpidas y malvadas y me hacen quedar mal y el bitcoin hace las tres cosas".

Musk, por último, ha sido un entusiasta partidario de dogecoin, la criptodivisa inspirada en los memes que se inició como una broma en 2013 como una forma de burlarse del bombo que rodea al bitcoin.

Varias posturas distintas que ahora quedan seguramente orientadas al lado de la balanza de Buffett y Munger.