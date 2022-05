Cobas da el salto al segundo puesto de la Liga con un 6,16% de rentabilidad

Ángel Alonso Madrid

El fondo de bolsa española de Cobas ha conseguido colocarse en la segunda posición de la Liga de la gestión activa de elEconomista, con un 6,16% de rentabilidad, un dato que lo sitúa inmediatamente por debajo del Azvalor Iberia, que se mantiene líder de la clasificación con un 17,23%. En realidad, este dato estratosférico teniendo en cuenta la caída del 4,31% que arrastra la bolsa española tiene su explicación en que el vehículo gestionado por Álvaro Guzmán y Fernando Bernad, antiguos compañeros de Paramés en Bestinver, puede invertir hasta un 10% de la cartera en otros mercados de la OCDE o emergentes, según consta en su folleto, una oportunidad que no han dejado escapar los gestores, al tener algunas firmas relacionadas con materias primas, que han impulsado la revalorización del fondo.

Por el contrario, Cobas Iberia, aunque también tiene esa posibilidad de invertir en compañías que no sean puramente ibéricas, está focalizado en bolsa española, con apuestas también en las portuguesas Semapa, Ibersol, Galp, Correios de Portugal y Sonea, además de Atalaya Mining, que cotiza en Londres pero su equipo directivo es español.

En general, los gestores con un enfoque value están teniendo un mejor comportamiento en sus fondos de bolsa española, como se refleja en las posiciones que están acaparando en la Liga, donde Magallanes, Horos o Dux se encuentran entre los diez con mejor comportamiento. Pese a que los inversores no están reconociendo aún el potencial de la bolsa española, incluso Paramés se sorprende de estar encontrando "duros a dos pesetas" a la hora de seleccionar empresas, como reconoció este jueves durante la conferencia de inversores de la gestora. "Es inconcebible que en el mercado español seamos capaces de encontrar compañías por debajo de la mitad de su valor. No lo esperaba a estas alturas: firmas con un comportamiento estupendo que el mercado no está reconociendo todavía", subrayó.

Si hay un sector en el que se muestre más reticente a la hora de invertir es el inmobiliario, ya que, según el veterano gestor, "no sé hasta qué punto una subida de tipos puede impactarle", advirtió.

Entre las principales posiciones de su fondo de bolsa española se encuentran Elecnor, Semapa, Vocento, Técnicas Reunidas, Miquel y Costas, Sacyr, Inmobiliaria del Sur, Ibersol, Atalaya Mining y Tubacex. En su última carta trimestral, el equipo de Paramés explica que "hemos salido por completo de Metrovacesa, Ence, Sonae y Prisa, que a cierre de diciembre tenían un peso conjunto ligeramente superior al 7% y hemos entrado en Iberpapel, Applus, Acerinox, Gestamp y CIE, todas ellas viejas conocidas de Cobas AM En el resto de la cartera los movimientos más importantes han sido por el lado de las compras CAF y Mediaset España, mientras que por el lado de las ventas Galp Energía y Repsol".