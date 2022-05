Daniel Lacalle: "Si fuera presidente del BCE estaría preocupado de ver al euro en la paridad"

Víctor Blanco Moro Madrid

Daniel Lacalle es uno de los economistas más reconocidos de nuestro país y presenta su nuevo libro Haz crecer tu dinero: mi experiencia con los mejores inversores del mundo. En su trayectoria profesional el economista jefe de Tressis se ha codeado con algunos de los nombres más importantes de la industria financiera mundial, pasando por firmas como Pimco, uno de los pesos pesados del planeta en la inversión en renta fija, o la gestora Citadel. En su nuevo libro escribe algunas de las claves que deben tener presentes los inversores, y en conversación con elEconomista, se muestra muy crítico con las políticas del Banco Central Europeo (BCE) y de los gobiernos que no han tomado medidas para reducir el déficit.

El número de empresas que está reconociendo ver "demanda débil" se acaba de disparar a niveles de la crisis de 2011. El PIB de EEUU ha caído en el primer trimestre... ¿hasta dónde va a profundizar este frenazo del crecimiento?

La parte más dura de la ralentización del consumo y la producción industrial aún no ha llegado. La tendencia es negativa, pero hay ahorro acumulado y percepción de bajo riesgo. Uno de los errores que se suele cometer es pensar que el proceso de reducción en la demanda se va a dar gradualmente; en 2008 también se pensaba eso. Como los ciudadanos no perciben el riesgo de silla, en su puesto de trabajo, la ralentización del consumo es más moderada.

¿Cree que la inflación ha podido tocar techo ya?

Me preocupa que se vea como positivo que la inflación en EEUU pase del 8,5% al 8,1%. Me suena un poco argentino. Es un desastre. Esta retórica que se está instaurando en el mainstream económico de que hemos alcanzado el pico de inflación, y a partir de ahora baja, es preocupante. Las estimaciones del Gobierno son un 6% de inflación para finales de año. Eso es un desastre para las familias y para las empresas. Me niego a debatir si 6 es mejor que 8; 6 y 8 son una debacle.

En 2019 desde Pimco avisaban de que el mundo iba hacia una guerra fría económica, otro factor inflacionista. ¿Vamos a pasar años viendo tasas de inflación muy superiores a las que hemos visto desde la crisis?

Me temo que sí. No hay ningún país de la eurozona que proponga, ante un problema de inflación, políticas de oferta, las únicas que puede generar una reducción de la inflación real. Si un gobierno está proponiendo gastar mucho más en gasto público, lo que está haciendo es generar más impacto inflacionista a medio y largo plazo, porque todo esto que se llama programas sociales son fundamentalmente gasto corriente, que se convierte en estructural. El precio del petróleo o del gas pueden subir por una circunstancia económica, estratégica o política, pero todos los precios no suben a la vez para la misma cantidad de dinero. Es imposible.

Desde el Tesoro reconocen que tenemos un incendio, pero que el BCE es el bombero y que está ahí y le pagamos para apagarlo. Hace pocos meses estaban muy tranquilos con la situación de deuda.

Es una falacia absoluta, con consecuencias evidentes, que es el estancamiento. Desde el punto de vista de un ente nacional, lo que intenta vender es que la monetización constante de los déficits públicos sostiene a estados relativamente zombificados, y que no pasa nada. Pero es falso: te lleva al estancamiento y a problemas inflacionistas. Al decir que el BCE es el bombero lo que está diciendo es: "Yo puedo ser pirómano todo el tiempo que yo quiera, porque tengo ahí un bombero". Pero eres pirómano. Y no hay que ser pirómano. La idea mágica de que la inyección monetaria y los tipos bajos no tienen consecuencia es un delirio totalmente falso. Tiene consecuencias, pero luego le echan la culpa al enemigo exterior: "La pandemia, la guerra, la guerra comercial, la no-guerra comercial, Irán, Argelia...". Siempre hay una excusa.

Estamos viendo caídas importantes en el euro. ¿Podría llegar a la paridad?

Las apuestas dentro del mercado a que el euro llegue a la paridad son muy fuertes, porque mucha gente percibe que el BCE está entre la espada y la pared. Los estados han llegado a tal nivel de irresponsabilidad fiscal que no se pueden permitir hacer reformas estructurales y reducir sus desequilibrios, y si el BCE toma medidas serias se puede llevar por delante una economía que es muy dependiente del gasto público.

Si la deuda periférica no estuviera mutualizada, ¿sería 'high yield'?

Sin duda.

"Decía Warren Buffet que el momento de invertir es cuando hay pánico. El índice del miedo y codicia no está en pánico todavía, pero está cerca"

¿Cree que el BCE va a ser capaz de poner la inflación en el objetivo del 2%?

La inflación es acumulativa y es como un transatlántico: cuando decides frenar, hasta que frena, ya te has comido el puerto. El gran problema es que no percibo en los mensajes del BCE la importancia para la pervivencia del euro, para la solidez del mayor éxito de la Unión Europea, que es el euro. No leo en sus mensajes lo que deberían estar haciendo ahora mismo. Debería decir que va a actuar de forma contundente contra la inflación, y reconocer que es evidente que con sus medidas han generado un enorme proceso inflacionista. Si yo fuese presidente del BCE estaría todos los días preocupado de ver al euro llegar a paridad. Porque el euro no es la moneda de reserva del mundo, y lo que yo quiero, es que el euro sea una moneda de reserva que se utilice en todo el mundo.

Como le ocurre al dólar...

La Fed es el único banco central del mundo que tiene el ojo en la demanda mundial de dólares. Sabe que cuando sube tipos, el dólar se utiliza más, viene más capital... es el efecto aspirador del dólar.

¿Cuál es ahora la mejor alternativa de inversión para el ahorrador?

Decía Warren Buffet que el momento de invertir es cuando hay pánico. El índice del miedo y codicia no está en pánico todavía, pero está cerca. Y empiezan a parecer cosas muy interesantes. Hay que tener el ojo puesto en las cosas que te parecen atractivas, dependiendo de tu perfil de riesgo y de tu visión de mercado, y yo sí creo que hay que empezar a comprar. Es buen momento para buscar opciones en bolsa de cosas que te gusten.