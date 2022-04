Iberdrola suma un 5% tras resultados y cotiza en máximos de 12 meses

El mercado ha acogido de buen grado las cuentas de Iberdrola y tras un trimestre en el que la eléctrica ganó un 3% más que en el mismo periodo de 2021 pese a los malos resultados de España, sus títulos repuntan un 5% en dos sesiones y un 12% en abril.

Fruto de este avance, la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán se anota cerca de un 6,6% en 2022 frente a las pérdidas el 1% que, de media, encaja el sectorial de utilities europeo en 2022 y cotiza en máximos anuales (y en niveles que no tocaba desde mayo de 2021).

En líneas generales, las valoraciones de los analistas no han sufrido cambios pese a las subidas. De las 16 firmas de inversión que han revisado sus precios objetivos tras conocer las cifras de la empresa, doce las han mantenido sin cambios; GVC Gaesco Valores y Goldman Sachs los han elevado, mientras que AlphaValue y Alantra Partners los han recortado (un 0,8% hasta los 12 euros en el caso de la primera y un 0,1% hasta los 12 euros en el de la segunda).

"De nuevo se pone de manifiesto que la diversificación entre mercados y la estructura de negocio con un sólido apoyo en las actividades de redes, proporcionan a la empresa una elevada visibilidad a pesar de la situación de volatilidad en los mercados energéticos", señalan desde GVC Gaesco Valores.

Esta entidad ha incrementado un 8% su estimación de ebitda (beneficio bruto) para 2022 hasta los 12.256 millones –prácticamente en línea con la previsión del consenso– y mejorado un 10% su precio justo hasta los 12,3 euros desde los 11,20 euros previos.

Por su parte, Bank of America no espera que los impuestos extraordinarios y los topes de precios afecten al beneficio por acción (BPA) de la firma. "Confiamos en el sesgo defensivo de la empresa y aunque sus acciones no se compran tan baratas como las de otras comparables como Engie y Enel, creemos que los múltiplos actuales pueden mantenerse si los beneficios crecen", señalan sus analistas, que recomiendan abrir posiciones en el valor y la ven cotizando en el entorno de los 13 euros de cara a los próximos meses.

Recorridos de hasta el 30%

Con todo, la casa más positiva es Barclays, que no ha cambiado su visión y sigue viendo a Iberdrola en 14,2 euros, lo que supone un potencial del 30% y valorar a la compañía en casi 91.500 millones de euros de capitalización en bolsa.

"Asumiendo un valor del pipeline de 4,8 euros/acción, creemos que la cotización de Iberdrola está actualmente considerando el valor del gasoducto renovable por valor de dos años. Pensamos que esto no refleja las fuertes ambiciones de crecimiento de la compañía en ese mercado y valora erróneamente el segundo mayor pipeline de renovables en el sector europeo. Vemos margen para que Iberdrola empiece a valorarse como una utility de crecimiento debido a su potencial expansión hasta 2030", argumentan sus analistas.

