Vértigo en zona de importante resistencia

Esta semana el EuroStoxx 50 ha llegado a estar a poco más de dos puntos porcentuales de la importante resistencia que presenta en los 4.050 puntos que, como en numerosas ocasiones les he señalado, es la línea divisoria que separa un rebote dentro de un mercado bajista de una subida que permitiría favorecer los mínimos del mes de marzo en las bolsas europeas como el suelo de una reconstrucción alcista, dependiendo de si la principal referencia europea se mantiene por debajo o consigue superarla respectivamente.

La aproximación a esa resistencia clave es del todo normal que provoque vértigo a todos aquellos que, como es mi caso, no tienen nada claro que esa reconstrucción alcista pueda tener éxito.

De hecho, considero que en el mejor de los casos podríamos entrar en próximos meses en un proceso lateral dentro de un amplísimo rango de precios de mil puntos o 30% entre la base que serían los mínimos de marzo y el techo que serían los máximos alcanzados el año pasado, que en el EuroStoxx 50 sería el rango comprendiendo entre los 3.400 y los 4.400 puntos.

Análisis estratégico del EuroStoxx 50

Ahora bien, antes de poder favorecer este escenario lateral, que operativamente sería algo magnífico para buscar oportunidades de inversión siempre que se sepan controlar los tempos, tiene que cancelarse la hipótesis bajista.

Para ello el EuroStoxx 50 debe lograr batir esa resistencia de los 4.050 puntos y mientras no suceda no me plantearía comprar bolsa hasta la zona de los 3.400 y tampoco agresivamente hasta los 3.600-3.630 puntos.

