Elon Musk cierra una financiación de 46.500 millones para hacerse con Twitter

El dueño de Tesla, Elon Musk, ha reconocido abiertamente que está valorando lanzar otra ofensiva para hacerse con el control de Twitter y, para ello, ya ha recibido financiación con la que reunir 46.500 millones de dólares. El magnate ha cerrado un préstamo de 25.500 millones de dólares, incluido un crédito de margen de 12.500 millones contra sus acciones de Tesla, de un grupo de bancos liderado por Morgan Stanley, su asesor financiero. Por otra parte, dijo que personalmente proporcionaría 21.000 millones de dólares de capital para el acuerdo, según documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores el jueves.

De ejecutar este movimiento, sería una de las compras a través de deuda más grandes de la historia de Wall Street. Este sería el segundo round de la opa agresiva para hacerse con la red social, el primero fue la semana pasada, cuando Musk ofreció 54,2 dólares por acción (cerca de 43.000 millones de dólares). Twitter se defendió activando un plan de derechos de duración limitada de sus grandes accionistas, lo que hace más difícil asumir el control total de la empresa. Sin embargo, Elon Musk no se ha rendido y la ofensiva podría reanudarse pronto.

En cualquier caso, la directiva de la plataforma aún no se ha sentado oficialmente a negociar. En cualquier caso, tras conocerse la noticia Twitter cotiza con caídas del 0,86% en bolsa pero ya suma un 17,96% de alzas desde que entrase con fuerza en el capital de la compañía a comienzos de abril.

Desde aquel momento Musk ya cuenta con el 9% de la red social y es el principal accionista. Su idea es lograr el acuerdo ofreciendo una prima del 18%. La idea del empresario es sacarla del parqué porque según él, para liberar todo si potencial "Twitter necesita convertirse en una empresa no cotizada".

"Invertí en Twitter porque creo en el potencial de ser la plataforma para la libertad de expresión en todo el mundo y creo que la libertad de expresión es un imperativo social para una democracia funcional. Sin embargo, desde que hice mi inversión me he dado cuenta de que la empresa no prosperará ni servirá para este imperativo social en su forma actual. Twitter necesita transformarse en una empresa no cotizada" explicaba la carta enviada por Musk a Bret Taylor, presidente de Twitter. Posteriormente lo han remitido a la SEC, el regular estadounidense.

Además, la actual situación de Twitter ha despertado el apetito de fondos de inversión que querrían sumarse al asalto por la red social, ya sea de la mano de Elon Musk o formando parte de una oferta alternativa. Este es el caso de Apollo Global, dueña de Yahoo, que según WSJ habría contactado con la plataforma sobre su predisposición a la operación.