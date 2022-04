Los fondos mixtos españoles se sitúan en los primeros puestos por rentabilidad

Ángel Alonso Madrid

Los inversores de perfiles menos agresivos se están encontrando este año con una desagradable sorpresa, al estar viendo en números rojos fondos que consideraban seguros frente a la volatilidad del mercado. De esta forma, los fondos mixtos cautos, que invierten gran parte de su cartera en activos de renta fija, están perdiendo de media un 3,28%, con datos de Morningstar a 6 de abril, mientras que los mixtos moderados, que incluyen un porcentaje de renta variable que puede oscilar entre el 50% y el 70% , se encuentran con caídas medias del 4,51%, y los mixtos flexibles sufren una pérdida del 4,01%.

Pero estos datos no reflejan la realidad de todos los productos de estas categorías, puesto que hay fondos que están consiguiendo ofrecer un rendimiento positivo, y entre ellos se encuentran liderando los vehículos de inversión españoles, que se sitúan en primer lugar en todos los perfiles. Entre los 129 fondos mixtos cautos en euros que están registrados por Morningstar, aparecen Azvalor Capital y Cobas Renta, con un 3,56% y un 3,18% respectivamente, que funcionan más como monederos ante eventuales indecisiones de los partícipes de estas reconocidas firmas value de gestión activa que como fondos para invertir en ellos per se. A continuación se encuentran Gesiuris I2 Desarrollo Sostenible ISR (1,08%), Dux Mixto Moderado (0,75%), Cartesio X (0,37%) y Cartesio Income I (0,21%). Y en este grupo de los diez mejores de esta categoría también figura Dunas Valor Cauto R, uno de los fondos más recomendados por los selectores de fondos, que obtiene un exiguo 0,1%, lo que le permite evitar las pérdidas a sus inversores.

Entre los fondos mixtos moderados, hay productos que ofrecen un buen dato de rentabilidad, al poder colocar parte de su cartera en activos de renta variable. Encabezando este grupo se encuentra Agave, de la firma Dux Inversores –integrada a finales del año pasado en Abante–, que proporciona un 5,9%. Le sigue otro producto de esta gestora, Dux Mixto Variable, con un 1,57%, y Fondemar de Inversiones, de Renta 4 Gestora, con un 1,36%. A continuación aparecen Fonsglobal Renta, de la gestora catalana GVC Gaesco Gestión, con un 0,27%, y Multiadvisor Gestión Acapital Flexible, de Inversis Gestión, que ofrece un 0,01%. Agave es un fondo de autor, lo que implica una alta vinculación de producto con su gestor, Juan José Fraid Grafiada. Según la última ficha trimestral, tenía una exposición del 78% a renta variable.

Evitar pérdidas abultadas

En esta categoría, aparte de los fondos mencionados, que son los únicos con rendimiento positivo, los vehículos españoles también se encuentran entre los que más reducen las pérdidas, y de hecho dominan mayoritariamente en el primer cuartil de los 63 fondos mixtos moderados de Morningstar, aunque también es destacable que un fondo clásico como Gesconsult León Valores Mixto se encuentra en último lugar por rentabilidad, con una pérdida del 15,37%.

En los fondos mixtos flexibles, entre los diez primeros por revalorización los españoles copan nueve de los puestos, encabezados por Fondcoyuntura, de Renta 4 Gestora, con un 3,52%, seguido de Global Value Opportunities, con un 2,32%, y Renta 4 Wertefinder, con un 2,15%, ambos de la firma presidida por Juan Carlos Ureta también. IM 93 Renta, de GVC Gaesco Gestión, con un 1,36%, Cartesio Equity R, con un 0,94%, y Cartesio Y, con un 0,93%, son los siguientes de la lista, en la que también están THEAM Quant-MA Dvrs Defesv C EUR Cap, de BNPParibas AM, Espinosa Partners Inversiones, Gesiuris Patrimonial y Global Best Selection, con caída del 1,3%.

En los fondos mixtos agresivos es más complicado encontrar productos en terreno positivo, aunque el único que puede presumir de hacerlo es Patrisa, de Renta 4, que ofrece un 1,4%. Gestionado por Ana María Conesa, la cartera tiene un peso del 72% en bolsa, con un 19% de esta parte en firmas relacionadas con la salud, un 16% en valores tecnológicos y un 11% en consumo defensivo. Nestlé, Microsoft, Roche, Air Liquide, Novartis e Iberdrola son las principales posiciones del fondo. A continuación se encuentran Rural Mixto 75, de Gescooperativo, que reduce las caídas al 1,98%, y Caixabank Banca Privada Selección , que sufre una mayor pérdida, del 3,53% BBVA Gestión Decidida, con una caída del 4,34%, y Santalucía Selección Decidido B, con una rebaja del 4,83%, son los otros fondos españoles que evitan sufrir perder más del 6,6% que de media se deja esta categoría de fondos mixtos en el año.