La bofetada de Will Smith inspira una criptomoneda y una nueva colección de NFTs

Casi ha pasado una semana desde que el actor Will Smith le diera una bofetada en directo al cómico Chris Rock tras bromear sobre la alopecia de su mujer, Jada Pinkett-Smith. Unas imágenes que recorrieron el mundo en escasos segundos y que se han convertido en uno de los temas centrales de todas las conversaciones. En la era de las criptomonedas, este acontecimiento ha dado lugar además a la creación de al menos 6 tokens, según recoge la web especializada Poocoin. El más famoso es la criptomoneda Will Smith Inu, cuyo valor llegó a experimentar un incremento del 10.000% en 24 horas. El momento también ha inspirado una colección de NFTs (token no fungible).

La criptomoneda alcanzó su máximo el pasado miércoles 20 de marzo, cuando llegó a valer 0.0000049 dólares. Desde entonces ha caído de manera significativa hasta los 0,00000046 dólares. Desde su creación, se han distribuido mil millones de tokens conmemorativos de la bofetada de Will Smith. La criptomoneda llegó a registrar un volumen medio de negociación de más de 3,6 millones de dólares. A 2 de abril, ese volumen ronda los 95 mil dólares.

En cuanto a la colección de NFT, se titula Will Smith Slap DAO y se encuentra disponible en OpenSea, el principal marketplace de tokens no fungibles. Cada NFT es un meme del incidente entre Will Smith y Chris Rock en el escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles. La colección está compuesta por casi 2.000 NFTs, con unos precios que van desde 0,001 ETH (poco más de 3 euros) hasta 69 ETH (más de 210.000 euros). Hasta la fecha, se han vendido 13,7 ethers de estos NFTs, el equivalente a más de 47.000 dólares. Curiosamente, el archivo digital representa la bofetada que le dio el actor estadounidense a un periodista ucraniano, en lugar de al cómico Chris Rock.

No es la primera vez que el universo de las criptomonedas se inspira en la cultura actual para crear una colección. A finales de octubre del año pasado, el Juego del Calamar se convirtió en un fenómeno mundial y también en una criptodivisa. La SQUID llegó a experimentar una subida de casi un 110.000% en menos de una semana y su capitalización de mercado se acercó a los 9.500 millones de dólares. La euforia duró poco, la criptomoneda basada en la serie coreana resultó ser un timo y sus creadores desaparecen llevándose millones de dólares, según informó en su momento Xataka.