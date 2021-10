La criptomoneda inspirada en 'El Juego del Calamar' sube casi un 110.000% en menos de una semana y saltan todas las alarmas

El éxito de El Juego del Calamar no tiene límites. La serie surcoreana, en la que cientos de personas endeudadas participan en la versión mortal de una serie de juegos infantiles para ganar una desorbitada suma de dinero, ha extendido sus tentáculos más allá de la pantalla y está presente en la vida real en forma de juegos, ropa e, incluso, su propia criptomoneda, SQUID, la cual no deja de subir.

En menos de una semana, el token SQUID ha experimentado una subida de casi un 110.000%. A día de hoy, la criptodivisa está a 13,08 dólares y su capitalización de mercado que se acerca a los 9.500 millones de dólares.

SQUID es la criptomoneda nativa de la plataforma play-to-earn (Jugar para ganar, en inglés) Squid Game, desplegada en la red blockchain Binance Smart Chain. Es decir, para participar en las rondas de los juegos online inspirados en la serie de Netflix se deben utilizar dichas criptomonedas y pagar una cuota de inscripción destinada a financiar a los desarrolladores y los premios. Además, algunas rondas exigen que los jugadores compren un NFT personalizado con personajes de la serie. Los precios de la partida final rondan los 15.000 tokens, unos 33.450 dólares, y es necesario comprar un NFT.

La plataforma Squid Game va un paso más allá y no limita ni el número de participantes ni el máximo del premio, que en la serie se sitúa en 38,5 millones de dólares.

Otro guiño a la popular serie de Netflix son los Marbles Pools, con los que la plataforma ofrece a los titulares ganar tokens a través del staking, una manera de obtener ingresos pasivos poniendo sus tenencias de criptodivisas como garantía.

El token SQUID comenzó su preventa el 20 de octubre y "se agotó en 1 segundo", según su libro blanco. Sin embargo, los inversores en criptodivisas no terminan de fiarse de este token. Las redes sociales se han llenado de denuncias de usuarios que han intentado vender sus tokens en Pancakeswap, la plataforma de intercambio descentralizado, y no han podido, quizás por la tecnología antidumping de la propia criptodivisa. Otros están señalando que los miembros del equipo técnico del proyecto no son reales. Unas señales de alarma que hacen pensar que este token podría ser una shitcoin, una criptomoneda sin relevancia real.