'elMonitor' logra un 10% en dos meses

Carlos Simón García Madrid

El antiguo Monitor necesitaba una reforma, no porque no funcionase (pues su rentabilidad desde el inicio era más que buena) sino porque se había convertido en un totum revolutum de valores de aquí y allá que eran quizás demasiados para poder hacer un seguimiento más o menos preciso. Así, el pasado 24 de enero, hace algo más de dos meses, se configuró la nueva selección de la herramienta, formada ahora siempre por 15 valores que se revisan de forma semanal, siguiendo el modelo del Top 10 por Fundamentales con una mayor automatización y transparencia, algo que ya se puede decir que está dando resultados positivos pues en este periodo, a pesar de la guerra y del entorno inflacionista que sobrevuela los mercados, quien haya replicado las estrategias propuestas habrá obtenido una rentabilidad de casi el 11% frente al 3% que se pierde en el Stoxx 600 y a los 5 puntos que se ganan con el S&P 500 en el mismo periodo.

El proceso de selección de valores se basa en elegir cinco firmas del S&P 500, cinco del Nasdaq 100 y cinco del Stoxx 600. Los requisitos para formar parte de esta herramienta son tener al menos un seguimiento de 20 analistas según el consenso de FactSet, un incremento del ROE entre 2021 y 2022 de, al menos, 3 puntos porcentuales y, por último, se escogen las cinco mejores recomendaciones de cada uno de los tres índices.

De los quince valores actuales, hay nueve que se mantienen en la cartera desde el citado 24 de enero. Estos son Ryanair, AstraZeneca, Schlumberger, Micron Technology, Diamondback, Broadcom, Marvell, Mercadolibre y Crowdstrike. Precisamente esta última, dedicada al negocio de la ciberseguridad en la nube, es la que ha aportado hasta el momento la mayor rentabilidad, con más de un 35%. El 9 de febrero entró ConocoPhillips, que renta más de un 8%. Posteriormente entró Visa, que ya había formado parte antes de la herramienta y casi alcanza ya una rentabilidad del 10% en menos de un mes, al igual que Shell, pero esta lo ha logrado en apenas dos semanas, mismo tiempo que lleva en cartera el fabricante de semiconductores Infineon, que cotiza todavía con pérdidas. Por último, esta misma semana se han abierto posiciones en Adidas y Valero Energy.

El PER -veces que el beneficio se recoge en el precio de la acción- es de 39 veces, pero está muy distorsionado por Mercadolibre y Crowdstrike, que se compran a 170 y 200 veces sus beneficios de este año. Por el contrario, encontramos también multiplicadores de dígito simple en Diamondback, Micron, ConocoPhillips y Shell, pese a que estos valores rebotan con fuerza en las últimas semanas al calor de las subidas del precio del petróleo. Además, Diamondback será la que más mejorará sus beneficios en 2022 (un 66% hasta los 2.750 millones de dólares aproximadamente).

Un potencial del 23%

Pese a que en solo dos meses ya ha aportado un doble dígito de rentabilidad, la cartera actual de elMonitor cuenta con un potencial alcista medio del 23%, según el consenso de analistas que recoge FactSet. Los valores que más pueden revalorizarse en los próximos meses, según los expertos, son Infineon, Micron y Ryanair.

El fabricante de chips francés recibe una de las mejores recomendaciones del sector en el Viejo Continente pero, al igual que ha sucedido con sus homólogas estadounidenses, en bolsa pertenece a uno de los sectores más castigados este año por la rotación de activos. Los títulos de la alemana se dejan casi un 25% en el año, aunque se mantienen casi planos desde su entrada a la cartera hace dos semanas. Sin embargo, los analistas mantienen la confianza en el valor, al que le dan casi un 50% de recorrido hasta su precio objetivo.

En el caso de Micron, perteneciente al mismo sector que Infineon, también ha contado siempre con una recomendación de compra clara pero este año ha sufrido también los problemas derivados de la cadena de suministro y la escasez de componentes, así como el encarecimiento de las materias primas, la energía y los transportes. Sus títulos este año pierden un 16% después de muchos años de fuertes subidas. Los analistas fijan su precio objetivo un 45% por encima de sus niveles actuales.

Por último, Ryanair, que tiene casi un 40% de potencial alcista para el consenso de analistas, ya había recuperado incluso los niveles previos a la pandemia pese a que el nivel de actividad todavía se encuentra lejos del mismo. Sin embargo, el encarecimiento de los carburantes ha lastrado su evolución y este año pierde algo más de un 10%.

Solo dos pagos por encima del 3%

Aunque lógicamente los dividendos van a ir sumando rentabilidad a aquellos que repliquen las estrategias del nuevo Monitor, la cartera actual no destaca precisamente por su retribución al accionista ya que ofrece una rentabilidad media del 1,5%. De hecho, hay tres compañías (Crowdstrike, Mercadolibre y Ryanair) que no darán dividendo alguno este año y otras tres se quedarán por debajo del 1% (Micron, Visa y Marvell). No obstante, hay excepciones y dos de las firmas ligadas al petróleo sí tienen pagos que superan el 3% de rentabilidad este curso. Son Valero Energy (una de las últimas en entrar) y Shell, que aportan rentabilidades de casi el 4 y el 3,7%, respectivamente.

Valero dará este año cuatro dividendos de 0,98 dólares, El primero lo pagó en marzo y para cobrar el segundo hay que tener las acciones en cartera antes del 16 de mayo. Tres días después será la fecha de corte para tener derecho a cobrar los 0,25 euros que repartirá Shell en junio.

