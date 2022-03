El EuroStoxx fijaría su zona de compra en los 3.600 puntos si bate resistencias

Ayer las esperanzas renovadas de un alto el fuego en Ucrania lucieron con fuertes compras de bolsa que llevaron a los principales índices europeos a superar las primeras resistencias intermedias y acercarse a los niveles que cancelarían el mercado bajista en el que nos encontramos. Hoy, sin embargo, los futuros apuntan a ligeros descensos después de que Ucrania haya mostrado su escepticismo sobre el repliegue de tropas rusas.

Desde el punto de vista técnico, "el EuroStoxx 50 logró ayer superar la resistencia que representaban los máximos de las dos últimas semanas en los 3.930/3.950 puntos, lo cual abrió la puerta a que tome cuerpo un nuevo impulso al alza que me temo que podría ser el último antes de que veamos un nuevo contraataque bajista", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

"Ahora bien, dependiendo de donde frene este nuevo impulso al alza tendremos una información muy valiosa que nos indicará si en una próxima caída podrían o no perderse los mínimos que vimos el 7 de marzo en los 3.387 puntos", añade Cabrero. "En este sentido, si la subida logra romper la zona de importante resistencia de los 4.000/4.050 puntos, que fue alcanzada en la jornada de ayer, se estaría delante de una clara señal de fortaleza que invitaría a aprovechar un recorte a la zona de los 3.600/3.650 puntos para volver a comprar renta variable europea mientras que si no supera ese rango no seríamos partidarios de comprar hasta que al menos alcanzara la zona de los 3.400 puntos", concluye el experto.

Compras de bonos

Hacía varias semanas que la renta fija soberana en Europa (también en EEUU) solo había sido objeto de ventas por parte de los inversores. Sin embargo, la tenue esperanza de un alto el fuego en Ucrania cambiaría el tablero de juego drásticamente y provocaría probablemente una relajación de la presión inflacionista y, por tanto, un ritmo más pausado en la subida de tipos, con lo que eso significa para la deuda pública. Ya anoche hubo compras en las referencias norteamericanas y hoy los futuros apuntan a que se mantendrán en el Viejo Continente.

La OPEP mantendrá su hoja de ruta

Pese a las tensiones evidentes en los precios del petróleo, la OPEP y sus aliados, que se reúnen este jueves para decidir la política productiva del próximo mes, no tiene intención de aumentar más la oferta de crudo en el mercado e introducirán, como estaba previsto anteriormente, 400.000 barriles diarios más. Mientras, el crudo sigue disparado por encima de los 111 dólares con subidas hoy que apuntan a otro 1%.

