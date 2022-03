El gestor activo está obligado a doblar la inversión cada 10 años

Carlos Simón García Madrid

En los últimos años, a gran parte de la gestión activa le han sacado los colores al comparar sus rendimientos, y sus comisiones, con las de los instrumentos de inversión pasiva. En tiempos de bonanza subirse a la tendencia de los grandes índices se ha demostrado como la mejor decisión de inversión.

Sin embargo, cuando vienen mal dadas, como ya se vio con la pandemia de coronavirus o se está viendo ahora con la invasión a Ucrania por parte de Rusia, la gestión activa consigue ese alpha que protege las carteras de la ventisca y escoge los valores donde se abren oportunidades que crearán valor para el accionista a corto, medio y largo plazo. Con una inflación que va a ser alta en los próximos tiempos, el inversor se enfrenta a una glaciación en renta fija.

Siempre se dice que al gestor de un fondo de esta naturaleza hay que exigirle duplicar la inversión cada 10 años, o lo que es lo mismo, alcanzar un 7% anual que, gracias a la magia del interés compuesto permitirá al inversor obtener un 100% de rentabilidad en una década. Para Alberto Roldán, director de inversiones de Metagestión –ganadorá de la Cartera de Consenso de elEconomista 2021–, "es una obligación batir lo que hace la propia bolsa, que no siempre consigue esos sietes porcientos en términos reales". "En esencia, esto se trata de escoger compañías baratas, con buenos negocios y que pertenezcan a sectores ganadores", añade. "Antes, quizás podíamos tener más tiempo para construir nuestras inversiones, ahora hay que reaccionar con mucha más velocidad en función de los distintos acontecimientos", agrega.

"La bolsa es un bono perpetuo". Con esa frase iniciaba el director de renta variable de Mutuactivos, Ángel Fresnillo, su intervención. "Yo creo que a 10 años a través de la gestión activa es nuestra obligación doblar el patrimonio", indicaba. Además, Fresnillo incluye en la ecuación otro factor para alcanzar esos rendimientos como es la rentabilidad por dividendo, "ya que hay compañías que entre el propio dividendo y las recompras de acciones ya te están dando esas rentabilidades altas". "Lo que está claro es que la volatilidad juega a nuestro favor y creo que ahora ese 7% anual es incluso un objetivo conservador para nosotros", concluye. De acuerdo con eso se mostraba Iván Martín, presidente de Magallanes, que indicaba que ellos se marcan como meta el doblar la inversión cada seis o siete años incluso. "Aunque todo depende de en qué mercados estés y el tipo de cartera que tengas", agregaba.

"Hay compañías que van a generar ese valor, y más, en los próximos 10 años y es la función del gestor identificarlas y seleccionarlas", explica Carlos Val-Carreres, gestor de MyInvestor Value, quien matiza que "en los últimos años se han concentrado en unos pocos sectores como el tecnológico, pero esto ahora vemos que ya no es así". En la misma línea, Tomás Pintó, director de renta variable internacional de Bestinver, añade que "hay mucha dispersión entre los mercados, con modas de 3 o 6 meses, muy radicales, que dejan olvidados sectores enteros y valores que en realidad van a generar mucho valor en el futuro". "Es ahí donde creemos que podemos pescar mucha rentabilidad y ese 7% anualizado puede ser incluso mayor una vez se normalice todo", concluye.

Por último, Javier Ruiz, director de inversiones y socio de Horos, cree que "la única forma de batir al mercado es hacer cosas diferentes, y todo lo que ha sido separarse del mercado en la última década no ha servido, pero ahora creemos que sí lo hará; el potencial de nuestra cartera está en niveles históricos", concluye.

"Ence generará 200 millones de caja libre y capitaliza 700"

Mutuactivos tiene entre sus productos de inversión varios fondos de renta variable y, entre ellos está Mutuafondo España A FI, cuyo caladero es la bolsa española. Su principal posición, de hecho, es un futuro sobre el propio Ibex 35, pero después encontramos algunos valores interesantes como Ence, que tras Iberdrola, es la mayor posición de este instrumento. Para Ángel Fresnillo, su director de renta variable, la papelera es "sin duda una gran idea de inversión ahora mismo, con los precios de la pulpa en máximos y después de que haya sido muy penalizada por el contecioso sobre Pontevedra, que no es un tema menor tampoco porque supone el 40% del ebitda de la división de celulosa", explica. "El mercado está descontando que en diciembre de 2023 se va a cerrar la fábrica", añade.

Sin embargo, "en los últimos tiempos lo que ha hecho es recapitalizarse vendiendo la mitad de la división de energía y ahora tiene un balance totalmente saneado", aporta Fresnillo. "Por cada 50 dólares de subida de la pulpa genera 20 millones de free cash flow, que es un 7% de su capitalización; nosotros estimamos que en los próximos años va a lograr 200 millones de flujo de caja libre frente a un valor en bolsa actual de 700 millones", agrega.

Otro valor que destaca Fresnillo es Merlin, "con unos activos únicos que tienen los contratos indexados a la inflación, por lo que funciona como una cobertura", explica. "Te está generando 300 millones de free cash flow, con un dividendo del 4,5% y una estrategia a largo plazo adecuada", concluye el gestor.

"En el sector de la automoción hay un valor tremendo a futuro"

Alberto Roldán fue el ganador el año pasado de la Cartera de Consenso de elEconomista y cuenta con algunos de los fondos más exitosos en el mercado español. Entre sus posiciones se puede encontrar mucha minería, con empresas como Barrick Gold, Newmont o Mosaic, la cual es la primera posición de su fondo Metavalor Internacional FI. "Es más por protección que por convicción", apunta Roldán. "En el pasado hemos tenido firmas de cobre con márgenes altísimos donde era muy difícil equivocarse; en oro, lo utilizamos como protección frente a la inflación pero había que tener los deberes hechos antes, ya que ahora no tiene mucho sentido entrar en estas compañías que ya han subido mucho. De hecho, ahora estamos bajando exposición en lo que ha sido un buen complemento", agrega.

Otros sectores que tienen presencia en los productos de Metagestión son el de la energía y sus derivados, como es el almacenamiento de energía, donde hay pocas compañías "y altas barreras de entrada", explica el experto. También tienen firmas ligadas a la alimentación, "donde hay un ciclo retrasado y que creemos que va a ser claramente ganador en los próximos 10 años", apunta. Ahí encontramos firmas como Nutrien y la propia Mosaic. "Nos gusta mucho que tengas artículos agrícolas en propiedad y vemos que hay ideas superatractivas en esta industria", añade Roldán.

Por último, se refirió al sector de la automoción, el cual "está pasando por un momento pesimista por la situación actual pero está realmente barato y para el largo plazo hay un valor tremendo", concluye.

"En la alimentación hay falta de oferta por haber invertido poco"

Al igual que Alberto Roldán, para Iván Martín, presidente de Magallanes Value Investor, la alimentación va a ser una de las grandes temáticas de inversión en los próximos años y por eso Nutrien es el segundo valor que más pesa en su cartera europea. "Hay una falta de oferta de cosas invisibles como los fertilizantes, que sirven para subir la rentabilidad de los campos, pero ya estábamos posicionados ahí hace un par de años", señala el gestor. "Se había invertido muy poco y ahora se está mostrando en el sector; donde estamos viendo una carestía que hace que la demanda no se pueda cubrir y suban los precios", explica. "Nutrien sigue teniendo recorrido aunque no sea ya el mismo que antes, por lo que invita a ir rotando la cartera de forma inteligente cambiando exposición a otros sectores", agrega.

Otra de las ideas de inversión de Martín es Huqvarna, que es una de esas empresas de nicho total (máquinas y robots para el cuidado de los jardines). "Son cosas que se habían descuido por falta de interés y nosotros la tenemos desde hace tiempo; se sigue comprando muy barata frente a las competidoras de Estados Unidos", arguye Martín.

Por último, se refiere al sector financiero, en el cual no estaban posicionados hasta que terminó la pandemia. "La solvencia ha dejado de ser un problema y ahora tienen capacidad para recomprar y dar dividendo, cotizando todavía a la mitad de su valor en libros o menos", explica. "Ahora hay que centrarse en la rentabilidad después de la purga sectorial sin precedentes que hemos visto; hay que valorar a las supervivientes", concluye.

"Las cementeras van a generar un 65% de caja en cinco años"

Tomás Pintó, director de renta variable internacional de Bestinver, defiende su tesis de inversión en un sector tan particular como el de las cementeras, aunque ahora no tienen ninguna de estas entre sus principales posiciones. "A nivel operativo, el aumento de los costes de la energía son nubarrones a corto plazo, pero históricamente han demostrado en cualquier tipo de entorno que no queman caja y que mantienen los márgenes estables al ser muy disciplinadas", expone. "En los últimos tres años se han anticipado a la regulación y de cara a los próximos cinco años creemos que van a generar un 65% de flujo de caja libre sobre su capitalización actual, y que eso nos lo van a pagar a los accionistas de alguna manera", agrega. Sobre Heidelbergcement, "si incrementase su coste energético un 100%, teniendo coberturas sobre el 50%, todavía se compraría a un PER inferior a 8 veces con un flujo de caja que no bajará del 10%", arguye.

Su principal apuesta es Berkshire Hathaway desde hace casi dos años. "La parte industrial está muy deprimida por la pandemia, pero tiene un porfolio de energía convencional y renovable muy bueno", explica Pintó. Además, valora positivamente la recompra de acciones del 10% del último año y medio.

En el sector financiero europeo destaca a Intesa Sanpaolo, "que era de esos bancos que podían generar capital a pesar de los tipos de interés; una vez el BCE ha puesto las porterías en su sitio, estaba claro que el capital generado y los beneficios iba a ser devuelto al inversor", concluye.

"Plastic Omnium y Husqvarna son dos entradas a la electrificación"

La sostenibilidad y el ESG es algo que de una forma u otra está presente en todos los fondos hoy por hoy y, sobre eso, Carlos Val-Carreres, gestor de MyInvestor Value, tiene su valor favorito en Plastic Omnium, fabricante de almacenamientos para hidrógeno. "Analizamos en cada momento si hay alguna temática que se va a acelerar y estamos convencidos de que la electrificación para eliminar los hidrocarburos tiene que ser una", apunta el gestor. "Plastic Omnium tiene un accionista de referencia y ha sido un ejemplo claro de creación de valor en un nicho, como es el del hidrógeno, con socios potentes como Alstom y Airbus", añade. "Pero no solo hay que pensar en los coches o los medios de transporte, sino que todo lo que ahora funciona con gasolina deberá funcionar con electricidad y por eso también nos gusta una compañía como Husqvarna, también muy ligada a la sostenibilidad", expone Val-Carreres.

Logista es la cuarta mayor posición en su cartera, la cual define como el típico valor "de fondo de armario". "Es una compañía que está muy descorrelacionada con el resto del mercado y por eso es muy buena para empezar a construir una cartera, con un accionista de referencia también y líder indiscutible de su sector", argumenta. "Tiene un circulante cada año de unos 2.000 millones por la gestión de los impuestos y, aunque es cierto que está penalizada por su negocio ligado al tabaco, está invirtiendo en reducir, poco a poco, su exposición al mismo, como a través del comercio electrónico, donde tiene una redes que no se están poniendo en valor", concluye.

"Semapa es la forma de comprar con descuento en Navigator"

Uno de los dos grandes fondos que gestionan desde Horos es el Horos Value Iberia y, Javier Ruiz, director de inversiones y socio de la entidad, defiende por qué Semapa es su principal activo actualmente, con un peso del 7% de la cartera. "Semapa cotiza con un descuento importante frente a su filial de papel Navigator, el cual es el más eficiente del mercado en un sector muy complicado pero muy atractivo a su vez, con un control de costes alto en un momento en que los precios están altos", explica Ruiz. "Además, ofrece exposición a otras divisiones como la de gestión de residuos y la filial cementera; desde Horos creemos que tiene más de un 100% de potencial", agrega.

En la segunda posición se coloca Merlin Properties pero es Catalana Occidente, la tercera en discordia, la que merece un análisis mayor durante la mesa del foro. Para Javier Ruiz, la aseguradora es la mejor del sector, "con una reserva de capital de más de 1.000 millones donde está buscando oportunidades que, por los altos múltiplos, todavía no han cristalizado y que podrían repartirse parcialmente entre los accionistas en un momento dado". "El negocio tradicional de auto, hogar y salud es más rentable que el resto de la industria, con buena escala de costes, pero es la otra pata la que más me gusta, que es la del seguro de crédito para empresas, donde prácticamente hay un oligopolio y creo que está cotizando siempre un fuerte miedo a que por ahí haya un agujero en algún momento", agrega.

Completan las mayores posiciones de esta cartera la portuguesa Sonae y la española Gestamp.

