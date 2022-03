Los asesores recomiendan seguir invertido en China pero con cautela

Ángel Alonso Madrid

El inversor se ha encontrado con un jarrón chino en medio de la repisa del mueble del salón y no sabe muy bien qué hacer con él. Hasta los perfiles menos agresivos tenían cierta exposición al gigante asiático en los últimos años debido al mayor dinamismo de su economía, al tiempo que se facilitaba la apertura de su mercado de capitales a las firmas de inversión internacionales, hasta el punto de haber ganado peso en los principales índices de referencia. Pero la invasión de Ucrania ha encendido las alarmas en unos inversores que ya habían puesto en cuarentena la bolsa china tras las fuertes caídas del año pasado. La introducción de una regulación más restrictiva de las compañías chinas, principalmente las tecnológicas, y los problemas que empezaron a aflorar las firmas del sector inmobiliario significaron la huida de los inversores de un control gubernamental poco comprendido. Y ahora el papel que pueda jugar China en el conflicto de Ucrania por su relación con Rusia -Estados Unidos ya ha advertido al gobierno de Xi Jinping de las consecuencias de prestar ayuda militar a Putin- ha situado al gigante asiático en zona de riesgo como activo.

Víctor Alvargonzález, director de estrategia y socio fundador de la firma de asesoramiento Nextep, aconseja mantener la posición en China para quien ya estuviera expuesto, pero recuerda que el timing va a ser fundamental. "Todo dependerá de que se acaben las purgas empresariales y estemos seguros de que no va a haber un gran apoyo a Putin, pues generaría sanciones e inconvenientes en relación con la cotización de valores chinos en el exterior, así como la inversión por parte de instituciones extranjeras, especialmente norteamericanas. Así que el momento de entrar en China tiene que ser el adecuado, puesto que los precios son ya suficientemente atractivos y la política económica y monetaria de China es expansiva", asegura.

Una opinión que comparten todos los expertos consultados, para quien la recomendación es mantener la exposición a bolsa china, pero con cautela. "Nosotros mantenemos cierta posición y creemos que el largo plazo será favorable por valoración, política monetaria, calidad de modelos de negocio y sentimiento negativo de gran parte de los inversores, pero entendemos que en la situación actual, surgen muchas dudas sobre la relación entre Rusia y China, con capacidad de continuar generando volatilidad en el corto plazo", subraya Diego Fernández Elices, director general de inversiones de A&G.

Hasta tal punto el Gobierno chino ha visto las orejas al lobo que esta misma semana el Comité de Desarrollo y Estabilidad Financiera del Consejo de Estado chino se reunió para "estudiar la actual situación económica y los problemas en los mercados de capitales", tratando de lanzar un mensaje de tranquilidad a los inversores, mediante un mayor apoyo a las empresas chinas que quieran salir a cotizar en el extranjero y regulando de manera más transparente a las plataformas digitales. Estas medidas hicieron que las bolsas china rebotasen notablemente aunque todavía arrastran una caída en el año del 13,65% en el caso del CSI 300 y del 8,48% en el caso del Hang Seng.

No en vano, en la última encuesta de analistas de Fidelity, al preguntar dónde se encontraban sus sectores dentro del ciclo empresarial, el 21% apuntó a una fase de desaceleración, el porcentaje más alto de todas las regiones del mundo. Una cuarta parte de ellos prevé un descenso generalizado de las rentabilidades en los próximos doce meses, y considera que la debilidad en la demanda es la principal causa.

No solo es el riesgo político. Cada vez genera más incertidumbre también la estrategia planteada para luchar contra el Covid, que implica el confinamiento severo de amplias zonas del país, como ha ocurrido recientemente, con millones de personas con prohibición de moverse en ciudades importantes como Shenzhen, la sede de gigantes tecnológicos chinos como Tencent y Huawei.

"La bolsa china no levanta cabeza desde la pandemia. Mientras otras regiones, a pesar de las caídas recientes, siguen muy por encima de niveles pre Covid, en China la foto es diferente. El problema no es su crecimiento económico, donde podríamos decir que es un alumno aventajado, con un PIB estimado de más del 5% para 2022, ni tampoco la desconfianza en su política monetaria, donde estamos viendo una actitud muy laxa. El problema de China gira en torno a los riesgos regulatorios a los que se enfrentan sus negocios y la percepción de los inversores internacionales", explica Salvador Díaz, director de inversiones de Altair Finance AM, quien no obstante recomienda incrementar la exposición pero "hasta niveles razonables del 5% en carteras globales".

Oportunidad en renta fija de gobierno

Un porcentaje que también recomienda Susana Felpeto, directora de Soluciones de Inversión de atl Capital, para los inversores más arriesgados. "Recomendamos entre un 4% y un 5%, y para aquellos que tienen un perfil más agresivo, un 2% de exposición en moneda local", señala, aunque reconoce que "a principios de año hemos cambiado la estrategia y hemos introducido renta fija china, sobre todo gubernamental y de agencias estatales, por la distinta situación del ciclo económico respecto a los países occidentales, con una política monetaria expansiva".

"Si logra el equilibrio entre estabilizar la economía y mantenerse neutral en la guerra de Ucrania, los flujos de dinero van a volver a China", que sigue siendo un mercado interesante, sobre todo después de las medidas de apoyo que ha apuntado el Gobierno chino. Dentro de veinte años va a ser la primera potencia económica y militar, por lo que no le interesa desviarse de ese objetivo. Me da la sensación de que para final de año va a jugar un papel importante", asegura José María Luna, director de inversiones y socio fundador de Luna & Sevilla Asesores.

Un idea que comparte Guillermo Santos, socio de Icapital. "China juega otra liga en muchas materias económicas con respecto a Occidente. Si la normativa que afecta a empresas y la política de su banco central van por el buen camino, lo que parece va a ser este año, sigue siendo un elemento de diversificación valioso. Creemos que la tendencia estructural y la dirección de la bolsa china sigue siendo favorable, especialmente en la temática del consumo chino, ya que la parte del consumo del PIB total está destinada a aumentar a largo plazo. En función del perfil de riesgo, recomendamos entorno a un 2%-4%, y un perfil agresivo puede incrementarse en un 1%-2% más, aprovechando las caídas", señala.

Pilar Cañabate, gestora de carteras de Andbank Wealth Management, explica que obviando los aspectos más negativos, en renta variable "tenemos argumentos a favor como pueden ser las valoraciones atractivas, teniendo en cuenta los beneficios por acción esperados y el PER de 10 veces, con un potencial de subida para el índice Shanghai Composite del 18% y los últimos datos publicados positivos (producción industrial, ventas minoristas e inversión fija de capital). Esto nos lleva a mantener nuestra exposición actual a China en bolsa, pero no incrementarla, permaneciendo en un grado de neutralidad. Respecto a la exposición a renta fija china, seguimos positivos en relación a los bonos gubernamentales considerándolos como activo refugio en la situación actual".

A la hora de seleccionar los fondos de inversión más adecuados para invertir en China, el responsable de inversión de A&G apunta la preferencia por gestores activos que "no compren acciones por el mero hecho de estar en un índice, con cierto sesgo a consumo y tecnología, que tengan presencia local y buenas conexiones políticas, que hablen mandarín y comprendan una forma de pensar que con frecuencia es malentendida desde Occidente".