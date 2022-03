Estos son los soportes a vigilar y zonas óptimas de compra en la banca española

Joan Cabrero Barcelona

La banca, que era uno de los claros ganadores que se preveía para este año, gracias en gran parte a las previsiones de alzas de tipos, está siendo uno de los sectores que se está llevando la peor parte de la invasión rusa de Ucrania, que ha relajado las expectativas sobre esas subidas de tipos. Por si eso fuera poco, este conflicto va a lastrar a la economía mundial y cada vez son más los organismos que están reduciendo sus previsiones de PIB para todo el mundo, lo cual también afecta al negocio de la banca.

En este contexto es normal que los principales bancos europeos hayan sufrido un duro varapalo desde los máximos que establecieron a mediados del pasado mes de febrero. Desde entonces el Stoxx Europe 600 Banks (SX7R) ha retrocedido nada más y nada menos que un 31%, tras pasar de los 442 puntos el 10 de febrero a marcar mínimos el 7 de marzo en los 301 puntos. Esta potente caída ha dejado al sectorial bancario muy cerca de alcanzar el soporte teórico de los 292 y 282 puntos, cuyo alcance supondría una corrección del 61,80% de Fibonacci y de dos terceras partes (Teoría de Dow) respectivamente de toda la tendencia alcista que nació en los mínimos de marzo de 2020, que fueron el suelo del Covid crash y que sirvieron como freno de las caídas en septiembre de 2020, poco antes de que el mercado comenzara a cotizar el efecto de las vacunas contra la Covid19.

Hasta la parte inferior de ese rango de soporte teórico de los 282/292 puntos todavía hay un margen de caída del 10% y me sorprendería que pudiéramos asistir a un alza sostenible en el tiempo sin antes alcanzar al menos la parte alta de ese soporte, desde donde no descarto que pueda formarse un potente rebote, que es el que sugiero esperar si alguien quiere reducir posiciones en banca. En cualquier caso, a continuación voy a señalarles los soportes clave y zonas óptimas donde podrían plantearse comprar los principales bancos españoles, ordenados de mayor a menor fortaleza relativa.

BBVA

La curva de precios del BBVA está poniendo a prueba la solidez del soporte clave que encuentra en los 4,50 euros, que es la base del canal que podría estar acotando la consolidación lateral bajista del banco durante los últimos meses. Del mantenimiento de ese soporte de los 4,50 euros depende que no se abra la puerta a una caída que podría entonces ir a buscar la zona de los 3,50-3,70 euros. Operativamente, la recomendación es mantener y solamente si pierde los 4,50 euros sería partidario de reducir / vender para recomprar en una caída a esos 3,50-3,70 euros.

Santander

La cotización del Santander está comenzando a perder la zona de soporte crítica de los 2,60-2,65 euros, que es la clavicular o línea de confirmación de un amplio y poderoso patrón de giro bajista que en análisis técnico se conoce como doble techo. Si cierra esta semana por debajo de ese importante soporte sería partidario de aprovechar un próximo rebote, que podría buscar la zona de los 2,90-3 euros, para cerrar posiciones en el banco en aras a retomar compras en una caída a la zona de los 2-2,20 euros, que es el objetivo teórico de caída de ese patrón bajista, que surge de proyectar la amplitud del mismo.

CaixaBank

En el peor de los casos considero que la cotización de CaixaBank podría dirigirse a probar la solidez del soporte que encuentra en la zona de los 2,15-2,20 euros, que es el origen del último y potente ascenso que llevó al banco de los 2,20 a los 3,42 euros. Una caída a los 2,15-2,20 euros la veo a priori como una oportunidad muy buena para comprar CaixaBank. Un cierre semanal bajo los 2,15 euros invitaría a deshacer posiciones para evitar un contexto bajista de caída libre.

Bankinter

La cotización de Bankinter está alcanzando a corto plazo la zona de soporte análoga a los 2,20 euros de CaixaBank, esto es la que presenta en los 3,85-4 euros. Desde este soporte entiendo que lo más probable es que Bankinter trate de rebotar, pero luego no me sorprendería que viéramos caídas adicionales hasta la zona de los 3,50 euros. Hasta esos 3,50 euros no soy partidario de comprar con una orientación de medio / largo plazo.

Unicaja

Nos las prometíamos felices cuando la curva de precios de Unicaja logró romper semanas atrás la resistencia de los 0,96 euros, algo que me invitó a recomendar el banco ya que eso habilitó la confirmación de un poderoso patrón de giro alcista en forma de cabeza y hombros invertido. Esta pauta quedó cancelada, lo cual invitó a cerrar posiciones en el banco y a sacarlo de la lista de recomendaciones de Ecotrader, tras perder soportes de 0,80 euros. Rebotes al margen entiendo que Unicaja podría buscar en próximas semanas soportes de 0,64-0,67 euros. El lunes se quedó muy cerca de alcanzar la parte alta de este soporte, desde donde podría rebotar. Si tuviera que elegir comprar un banco español, optaría por otro más fuerte, tipo Santander o BBVA.

Sabadell

Desde los máximos que marcó la cotización del Sabadell en los 0,95 euros, cerca del objetivo que hacía meses valoraba en 1 euro (donde cotizaba antes del Covid crash), el banco ha sufrido un duro varapalo del 40% y me temo que aún no hemos visto lo peor, sin perjuicio de que a corto también considero que es más probable asistir a un rebote que a una continuidad bajista. Después de este rebote o en la actual caída libre del Sabadell lo más probable es que acabemos viendo al banco alcanzar la zona de los 0,50 euros, que es la que sugiero esperar antes de plantearse comprar con una orientación de medio plazo, manejando un stop bajo los 0,48 euros a cierre semanal. Si pierde los 0,48-0,50 euros me temo que estaríamos ante un contexto bajista de proporciones tremendas en el que ya cabría todo, incluso una vuelta a los mínimos de 2020 en los 0,25 euros, algo que solamente favorecería si pierde los 0,40 euros.