Rusia amustia la primavera de la banca

El maná prometido a los bancos para finales de año corre peligro. La guerra abierta por Rusia, de dimensiones que no habían sido descontadas por el mercado, arrasó con el sector financiero el jueves -día de la entrada de los tanques en suelo ucraniano y cuando cayó en bolsa un 8%- ante el temor de que el conflicto sumiera en una suerte de recesión a la economía mundial y ello hiciera de la subida de tipos de interés una maniobra profundamente equivocada (a modo Trichet en 2008) ante la nueva situación.

De momento, el BCE sigue en su línea y dice "estar estudiando" cómo actuar, pero ya el mercado, que siempre va un paso por delante, ha rebajado la previsión de subidas de tipos en la eurozona este año de dos a una en solo 48 horas. ¿Será así? Es difícil saberlo teniendo en cuenta cómo cerró el sector bancario en bolsa el viernes, con fuertes alzas (del 4,3%) solo con que Vladimir Putin anunciara su intención de "negociar" con Kiev. ¿Qué implicaría esto? A pesar del drama humanitario, la invasión de Ucrania se asemejaría más a un conflicto regional similar a la invasión rusa de Crimea en 2014, o a la de Georgia en 2008, "sin mayor impacto económico mundial", apuntan desde Rothschild. Y, aunque tan solo han pasado dos sesiones desde que se inició la guerra, el sector bancario nacional tampoco se termina de creer -en bolsa- que el organismo que preside Christine Lagarde vaya a dejarles de nuevo con la miel en los labios.

El susto bursátil del jueves y que se prolongó hasta las dos de la tarde del viernes hizo temblar al inversor en bancos, el mayoritario en nuestro país. Pero con la remontada de última hora la banca está lejos de borrar el rally que protagoniza desde los mínimos de diciembre, cuando empezó, primero, a resonar con fuerza que las subidas de tipos en EEUU se aceleraban a cinco (y se llegó a hablar de siete en 2022), y luego fue el turno de Fráncfort. De media, las entidades deberían caer un 20% para volver a rangos de valoración previos al nuevo escenario post-Covid. El más próximo, Unicaja; el más alejado, Banco Sabadell.

Sabadell debe caer un 32% para borrar el 'rally' de los últimos tres meses ante la expectativa de tipos

"En el entorno actual de inflación ya elevada y de preocupación por los efectos secundarios, es probable que los bancos centrales sigan retirando estímulos monetarios. Pero los riesgos de crecimiento a la baja derivados del contexto geopolítico hacen que probablemente procedan de forma gradual y cautelosa. Además, el impacto de la crisis en la política monetaria variará según los distintos bancos centrales [siendo mayor para Europa]. Es justo decir que la crisis aumenta el margen de error de las políticas de los bancos centrales", asegura Silvia Dall'Angelo, economista senior de Federated Hermes.

Las consecuencias de que Lagarde pueda echar el freno impactarán directamente en los bancos y, sobre todo, en los españoles que iban a ser de los más beneficiados de la eurozona ante la subida del precio del dinero (lideraban las alzas en bolsa en el Stoxx 600, de hecho). Para los analistas de Bank of America está en riesgo el optimismo de los inversores de fondos internacionales sobre el sector, en máximos en la última encuesta de gestores de enero. "Es vulnerable", dicen, este punto de vista. "Si los crecientes riesgos macroeconómicos conducen a un menor endurecimiento del banco central y, por lo tanto, a una reducción del rendimiento de los bonos al alza, esto eliminaría un apoyo clave para las finanzas (...) en un momento en el que los diferenciales de crédito" no están ya ayudando, sentencian en Bank of America.

Qué hacer en banca

De lo que haga el Euribor beberá los vientos el sector bancario. Camino de cerrar el mes de febrero en el -0,33%, se ha revalorizado un 12% en este tiempo, aunque es cierto que ha contenido su escalada ya que llegó a tocar el 0,283% negativo el 14 de febrero. En todo caso, la tendencia es innegable porque solo en 2022 ha pasado de cotizar por debajo del medio punto porcentual en negativo a los niveles actuales. Y esto se refleja en las cotizaciones de los bancos sin lugar a dudas. "A pesar de que durante el año 2021 el 60,3% de las hipotecas que se firmaron fueron a tipo fijo, más del 75% de los préstamos totales continúan siendo a tipo variable. Por lo que la subida del Euribor provocará un incremento en la cuota de la mayor parte de los préstamos", insiste Joaquín Robles, responsable de XTB. Y eso es lo que ha cotizado el mercado y todavía mantiene.

El sector duplicó su negociación el jueves 'negro' de media y en Santander se disparó hasta un 174%

Sabadell sube casi un 40% en el año todavía y está a una caída del 32% de volver a un precio valor en libros en mínimos -de diciembre, cuando arrancó el rally- en las 0,30 veces. En sus máximos de enero, con la acción en 0,94 euros tocó las 0,51 veces, y hoy recoge un descuento del 56%. BBVA y Santander están todavía a un 14%, de media, de borrar lo logrado con la expectativa de tipos. CaixaBank, segunda entidad más alcista del año, a un 26% de caída; y Bankinter, a un 21%.

Durante la jornada negra del jueves los inversores doblaron los volúmenes de negociación en los bancos españoles. De media, las cinco entidades del Ibex negociaron un 103% más que la media de las últimas 30 sesiones, que llegan hasta mediados de enero. Banco Santander fue, además del más castigado en bolsa, el que cayó con más fuerza y volumen, ya que aumentó hasta un 174% el importe intercambiado en bolsa solo el jueves. BBVA lo hizo en un 126% y Sabadell en un 103%.