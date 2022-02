Los gestores aprovechan las caídas para salir a comprar con cautela

Ángel Alonso Madrid

La caída de los mercados provocada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha dejado a los gestores de bolsa española una oportunidad de invertir en los valores en los que tenían hasta ahora más convicción y realizar una pequeña rotación de la cartera, dado el nuevo panorama que se abre para la política monetaria. Si las entidades financieras se habían convertido en uno de los sectores en los que hasta algunas firmas value habían entrado, ahora, con la perspectiva de que los bancos centrales no se vean presionados para subir los tipos de interés de forma tan rápida, el panorama ha cambiado.

Muchos gestores habían ido aumentando su posición en liquidez a la espera de una corrección como la vivida esta semana, mientras que otros, por folleto, deben de estar mayoritariamente invertidos en su totalidad y aprovechan las caídas para rebalancear las carteras. Pero lo cierto es que el sector financiero ha perdido brillo y otros, como el de las compañías energéticas, ha cobrado impulso.

"Nosotros hemos vendido financieras y comprado otras ideas cíclicas con mayor convicción como Navigator, Cie, Merlin, Altri o Acerinox. Al fin y al cabo el escenario de subida de tipos ha quedado en suspenso, con unos bancos centrales en una situación difícil de lidiar, mientras que esas ideas nos parecen mucho más claras en sus fundamentales", asegura Gonzalo Sánchez, director de inversión de Gesconsult.

Gonzalo Lardiés, gestor de renta variable de Andbank, explica que, por el momento, en el fondo Sigma Equity Spain se mantiene la cartera como estaba. "Hace un par de semanas se redujo algo la posición en entidades financieras y se incrementó el peso en utilities. Por el momento, se mantiene este posicionamiento a la espera de ver cómo evolucionan los acontecimientos en los próximos días", apunta.

Una estrategia que también están aplicando en Trea AM. "En nuestras estrategias de renta variable española no hemos alterado el grado de exposición de la cartera después de los últimos acontecimientos geopolíticos. Pensamos que la mayor parte del conflicto ya está descontado en precio por lo que no es momento de vender o reembolsar", señalan en el equipo de renta variable.

La guerra ha pillado a los gestores con la presentación de resultados de por medio, pero en lo que están de acuerdo todos los responsables consultados es que las caídas han ofrecido una oportunidad para realizar compras en valores considerados de calidad. "Desde la prudencia y la atención máxima en los acontecimientos que se van sucediendo, pensamos que las caídas en bloque del mercado de estos días ofrecen oportunidades en nombres de mucha calidad, con visibilidad de negocio y balances saneados, que merecen la pena ser aprovechadas. Estamos haciendo compras selectivas", comenta Gemma Hurtado, gestora de renta variable de Solventis.

"Nosotros siempre estamos invertidos en torno al 95%, nuestra gestión mira al largo plazo. Hoy tenemos cerca del 15% en petroleras y servicios petrolíferos, que nos está beneficiando, en los fondos de bolsa europeos fruto de la inversión que realizamos en 2020 cuando el petróleo se encontraba por debajo de 40 dólares. Estos bruscos movimientos suelen dar la oportunidad de entrar en compañías de calidad a precios baratos", afirma Mikel Navarro, responsable de renta variable en Santalucía AM.

Las firmas relacionadas con gas y petróleo son uno de los sectores que las firmas de sesgo value ya tenían en cartera, por lo que la subida de las materias primas les ha beneficiado. "Hay bajadas de buenas compañías que son a veces irracionales y que dejan oportunidades en compañías que caen en su cotización sin que los acontecimientos (guerras, Brexit, etc.) tengan relación con su negocio", explica Carlos González Ramos, director de relación con inversores particulares de Cobas AM, quien asegura que no van a reducir posiciones ni aumentar la liquidez por la confianza que tienen en las compañías presentes en sus carteras.

"Hemos aprovechado las últimas caídas para incrementar ligeramente el nivel de exposición"

Quien tampoco está pensando en reducir el nivel de inversión de su fondo es José Ramón Iturriaga, a pesar de que un tercio del Okavango Delta está en bancos. "Para una inmensa mayoría de las compañías, estos conflictos no suponen una caída de sus beneficios a largo plazo, ni una pérdida de su valor intrínseco y la caída de su cotización se explica por un aumento de la prima de riesgo que, eventualmente, revertirá", subraya Joaquín Casasús, director general de Abante.

Uno de los fondos de bolsa española que más liquidez tiene, Gestifonsa RV España Cartera, ha aprovechado para salir de compras ante las oportunidades que ha dejado el mercado. "En nuestro fondo de renta variable española contábamos con una importante liquidez en cartera por lo que hemos aprovechado las últimas caídas para incrementar ligeramente el nivel de exposición a renta variable, disponiendo todavía de margen para seguir comprando si asistimos a recortes adicionales", apunta Iratxe Oria, directora de inversiones de Gestifonsa.