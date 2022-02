Las restricciones monetarias de Ucrania llevan a sus ciudadanos a recurrir a las criptomonedas

El ataque de Rusia está llevando a las autoridades ucranianas a tomar medidas extremas, también en materia económica y financiera. El banco central de Ucrania ha decidido atajar drásticamente las trasferencias digitales de dinero en el marco de la ley marcial aprobada en todo el país. Esto ha provocado que los ucranianos se estén volcando con las criptomonedas justo una semana después de que el país aprobara una ley para legalizar el bitcoin.

En concreto, el órgano ha ordenado a los emisores de dinero electrónico que suspendan la emisión del mismo y la recarga de monederos electrónicos. La orden escrita también indica que la distribución de dinero electrónico estaba temporalmente prohibida. Al hablar de dinero electrónico, las autoridades se refieren al acumulado en cuentas digitales a través de plataformas como Venmo o PayPal.

En su comunicado, el banco central recoge otras resoluciones como orden de suspender el mercado de divisas, limitar las retiradas de efectivo y prohibir la emisión de moneda extranjera desde las cuentas bancarias minoristas. Todas ellas, junto a las citadas anteriormente, están llevando a los ucranianos a recurrir a las criptomonedas.

Kuna, una popular bolsa de criptomonedas ucraniana, muestra que los compradores nacionales están pagando una prima por la stablecoin Tether, vinculada al precio del dólar estadounidense. "No confiamos en el gobierno. No confiamos en el sistema bancario. No confiamos en la moneda local", expone Michael Chobanian, fundador de Kuna, en una entrevista con Coindesk. "La mayoría de la gente no tiene nada más para elegir aparte de las criptomonedas".

Tether es la stablecoin más popular por capitalización de mercado, con casi 80.000 millones de dólares, y a diferencia de criptomonedas como bitcoin y ethereum -que han experimentado una gran volatilidad en las últimas semanas en medio de las crecientes tensiones geopolíticas- suele tener un valor bastante estable.

Desde hace meses, los dirigentes ucranianos quieren volver a ser la meca de las monedas digitales. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, firmó una ley en 2021 que allanaba el camino para que el banco central del país emitiera su propia moneda digital, y el presidente y el parlamento llegaron recientemente a un acuerdo sobre una ley para legalizar y regular las criptodivisas.

Antes del ataque ruso, Ucrania tenía planes para abrir el mercado de criptomonedas a empresas e inversores, según el Kyiv Post. Altos funcionarios del Estado también han estado promocionando este mercado ante inversores y fondos de capital riesgo en Silicon Valley, pero la invasión rusa ha desviado la atención de estos esfuerzos.

