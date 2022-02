La banca conserva recorrido para una subida del 10%

Joan Cabrero Barcelona

Hasta los máximos que el sectorial de banca europea marcó el año 2018 todavía hay un margen de subida del 10%, y hasta los altos del año 2015, que sería el siguiente objetivo a valorar, hay un recorrido del 18%.

Mientras no se alcancen estos objetivos que manejo para este año 2022 considero que eventuales consolidaciones o correcciones, como la que tuvo lugar en la segunda mitad de enero, que llevó al Stoxx Europe 600 Banks (SX7R) a desarrollar una caída del 9%, son oportunidades magníficas para aumentar posiciones en un sector que tiene como catalizador principal el escenario de alzas de tipos que se avecina en próximos meses. | Conozca Ecotrader, el portal de estrategias de inversión de 'elEconomista'

El último ascenso que nació en los mínimos del pasado 24 de enero, día en la que se vivió una sesión de pánico y final reversal en Wall Street, ha conseguido marcar nuevos máximos anuales y crecientes dentro de la impecable tendencia alcista que define el Stoxx Europe 600 Banks (SX7R) desde septiembre de 2020.

Desde entonces ya se ha revalorizado un 107% y entiendo que aún hay ese margen de subida del 10% e incluso del 18% antes de que la banca pueda encontrar serias dificultades para seguir subiendo y probablemente necesite tomarse una pausa antes de enfocar su atención al siguiente objetivo que manejo de cara a los próximos años, que se encuentra nada más y nada menos que en los máximos que marcó el sector bancario europeo el año 2007, antes de la crisis de Lehman Brothers.

Recuerden que el 15 de septiembre del año 2008, el banco Lehman Brothers se declaró en quiebra y eso provocó un efecto dominó que derivó en una de las mayores crisis económicas mundiales. Hasta ese objetivo todavía hay un margen de subida del 115%, de ahí que desde hace meses no me canso de repetir que la banca debe estar sí o sí en toda cartera.

Yendo paso a paso, y buscando los primeros objetivos en los altos del año 2018 y 2015, que repito se encuentran a un 10 y 17% de distancia de niveles actuales, voy a repasar los niveles a vigilar en los principales bancos españoles, donde encontramos alguna oportunidad a corto plazo muy interesante como es el caso de Unicaja.

Unicaja

La ruptura de la zona de resistencia de 1 euro, que son los máximos que frenaron las subidas en el 2020 y el año pasado, es una clara señal de fortaleza que plantea un contexto potencialmente alcista en próximos meses hacia al menos objetivos en los 1,30 euros y no me sorprendería que luego fuera a buscar los altos históricos del año 2018 en torno a los 1,55 euros. Buscando este contexto recomendamos comprar manejando un stop bajo los 0,85 euros, cuya cesión no tendría mucho sentido en un contexto alcista. Si no asumen a priori ese stop pueden esperar a que se forme un throw back o vuelta atrás a la zona de los 0,96 euros antes de comprar.

Sabadell

Otro banco español que a corto plazo está mostrando mucha fortaleza ha sido el Sabadell, tras lograr la semana pasada superar la zona de resistencia de los 0,80 euros por acción, que es el primer objetivo que manejaba desde que incorporamos al banco a la lista de recomendaciones de Ecotrader. La superación del techo del canal que venía acotando la fase lateral alcista del banco durante los últimos meses invita a mantener posiciones en el banco, si bien es cierto que ante el más mínimo signo de agotamiento comprador seré partidario de recoger parcialmente beneficios, dejando el resto de la posición en busca de objetivos más ambiciosos como son 1 euro, donde cotizaba antes del Covid crash. Para comprar lo ideal sería esperar ahora a que haya un throw back o vuelta atrás a la zona de los 0,75 euros, que son los máximos del año pasado.

Santander

La cotización del Santander lleva meses consolidando posiciones dentro de un canal que tiene visos de ser una clásica bandera de continuidad alcista. A corto plazo está presionando el techo de este canal, que podríamos dar por roto al alza si logra batir la resistencia de los 3,35 euros. Si eso sucede no me parecería mal aumentar posiciones en el Santander y mientras no lo consiga lo ideal es esperar a comprar a que corrija a la zona de los 3-3,05 euros, buscando que en próximas semanas el Santander se dirija al objetivo que hace meses manejo en los 3,70 euros, que es donde cotizaba la entidad financiera antes del Covid crash.

BBVA

Una caída a la zona de los 5,40 euros la vería como una oportunidad de compra en un banco que en el peor de los casos estimo que podría retroceder a los 5,10-5,15 euros antes de retomar su tendencia alcista hacia siguientes objetivos en los altos de 2017 y 2018 en la zona de los 6,65 euros, que se encuentran a un 17% de distancia.

CaixaBank

En el último análisis ya advertía que CaixaBank se encontraba en una zona óptima de compra tras alcanzar los 2,20 euros. Desde este entorno de soporte indicaba que podrían buscarse para este 2022 objetivos en los 3 euros y con una visión de más largo plazo el objetivo a considerar se encuentra en los 3,80-4 euros, que son sus máximos históricos del año 2018. Pues bien, no hemos tenido que esperar mucho para ver no solamente como ha alcanzado ese entorno de los 3 euros, sino que lo ha superado. Su ruptura es una clara señal de fortaleza que invita a mantener al valor en cartera en busca de siguientes objetivos en los 3,80-4 euros. Si quieren comprar o aumentar posiciones en el banco háganlo aprovechando un throw back o vuelta atrás a la zona de los 2,95-3 euros.

Bankinter

Bankinter se encuentra a tiro de piedra de alcanzar los altos históricos que marcó el año 2018 en la zona de los 6 euros, que no me sorprendería que consiga superar en próximas fechas para entrar en subida libre absoluta, que es la situación técnica más alcista que existe. Compren en un retroceso a los 5 euros buscando que supere los 6 euros y se dirija a los 7 euros.