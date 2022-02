Los fondos con el mejor pedigrí: al menos cuatros estrellas y medallas cualitativas de Morningstar

Ángel Alonso Madrid

A la hora de escoger un fondo de inversión entre la multitud de productos que puede encontrar un partícipe, las estrellas de Morningstar se han convertido en un referente para saber que el producto cuenta con un sello de calidad. En los últimos años, la multiplicidad de fondos disponibles a la venta en España para el inversor, tanto en su entidad financiera como a través de distintas plataformas, ha hecho que sea más necesario que nunca contar con cierta garantía de que el vehículo de inversión cumple ciertos requisitos, respecto a la consistencia de su rendimiento y en la asunción de riesgos. Existen otras firmas de análisis de fondos que también otorgan sus notas, pero Morningstar ha logrado convertir sus estrellas en un estándar en el sector financiero, tanto que ya son un sinónimo del buen hacer del gestor, y se destaca en la publicidad.

No existen tanto fondos que puedan presumir de tener este galardón. Por poner un ejemplo, de los 2.960 fondos de renta variable disponibles a la venta en España con clase en euros, solo el 57% dispone en su estantería de tan preciado trofeo, de los que únicamente 124 cuentan con cinco estrellas, la máxima calificación (360 fondos tienen cuatro estrellas y 577 fondos, tres estrellas). Tiene su explicación. Esta nota se basa en criterios exclusivamente cuantitativos, como los datos de rendimiento y riesgo del fondo conseguidos en determinados períodos temporales, aparte de tener en cuenta las comisiones que aplica el producto. Para su cálculo se utilizan los datos mensuales.

Pocas estrellas

Solo el 10% de los mejores fondos de una categoría reciben cinco estrellas, el 22,5% siguiente cuatro estrellas, el 35% siguiente tres estrellas, el 22,5% siguiente dos estrellas y el 10% de los peores fondos sólo una estrella. Esta nota es, además, a nivel europeo, es decir, que tiene en cuenta todos los productos de la misma categoría independientemente del país en que se distribuya. Y se hace una media con la calificación alcanzada en los distintos períodos temporales, en función del tiempo de vida del producto.

"Hay situaciones en las que es imposible establecer un rating: por ejemplo, cuando la vida del fondo es inferior a tres años, cuando no hay información suficiente para que el fondo sea incluido en una de las categorías Morningstar, cuando el fondo ha sufrido importantes cambios en su estrategia de inversión y sus datos de rentabilidad histórica no son, por consiguiente, tan relevantes, o cuando no hay suficientes fondos similares para establecer una clasificación", explica Fernando Luque, editor senior de Morningstar España.

En la Liga de la gestión activa de bolsa española de elEconomista, compuesta por 34 fondos, tan solo cinco productos cuentan con cinco estrellas: Metavalor, Caja Ingenieros Iberian Equity, Fidelity Iberia, Gesconsult Renta Variable y Santander Small Caps. Quince fondos de esta clasificación cuentan con cuatro estrellas, siete fondos con tres, siete fondos con dos y tres con una estrella, que son Okavango Delta, Azvalor Iberia y Trea Iberian Equities.

En la Liga Global de elEconomista en la que participan 180 fondos, únicamente nueve pueden presumir de lucir cinco estrellas en su folleto publicitario y solamente 23 cuentan con cuatro estrellas. De hecho, solo 111 productos tienen alguna estrella, de los que 33 cuentan con dos o una. Estas cifras dan idea de lo difícil que es conseguir estos luceros, a pesar de que se trata de los fondos de inversión de gestión más activa, descorrelacionada de sus índices de referencia.

Pero a la hora de decidirse por un fondo u otro a la hora de incorporarlo a la cartera, fijarse simplemente en estas estrellas como augurio de lo que pueden hacer en el futuro no es buena idea. Primero, porque rentabilidades pasadas no significa que se vayan a poder igualar o superar en el futuro, porque el comportamiento de los mercados es impredecible, como está comprobando en este comienzo de año. Esta nota cuantitativa sirve más como un recordatorio a modo de boletín escolar de que el gestor ha sabido capear los mercados en los últimos años y superar a los de su competencia.

Pero existe una alternativa que no todos los inversores conocen o utilizan de manera más frecuente. Son las medallas de Morningstar (de oro, plata y bronce, entre las positivas), que tratan de contextualizar el probable comportamiento de un fondo en el futuro. Se basan en el Morningstar Analyst Rating, una herramienta de análisis cualitativo que la firma utiliza desde el año 2011, que trata de identificar aquellos fondos que sus analistas piensan deberían hacerlo mejor que sus competidores y que el índice de referencia a largo plazo, teniendo en cuenta el riesgo asumido, en la que nuevamente las comisiones son un factor decisivo. El rendimiento del fondo en el pasado tiene un peso pequeño en la nota final.

De hecho, entre los factores que más se valoran figuran la captación y retención de talento de la gestora, la estrategia organizativa de la gestora, la alineación de intereses con los inversores del fondo y el cumplimiento normativo.

Cada fondo es supervisado por un analista, que tiene en cuenta también la accesibilidad del equipo gestor y la disponibilidad de de clase para el inversor minorista. La nota que otorga se discute posteriormente por el equipo de análisis. Tan importante son los gastos del fondo que puede ocurrir que una clase del fondo cuente con nota y otra no, por la diferencia de precio precisamente.

¿Hasta qué punto esta herramienta ha sido útil? Un estudio elaborado por Morningstar en 2017 mostró que en renta variable los fondos Gold, Silver y Bronze tuvieron "un rendimiento significativamente superior después de contabilizar los gastos y las exposiciones a factores comunes". Los medallistas continuaron superando el rendimiento en la clase de activos mixtos., mientras que en renta fija "nuestra metodología clasificó bien los fondos Silver, Bronze y Neutral, pero no tanto los fondos Gold", señalan.

Si se cruzaran ambos criterios, los fondos con más estrellas y los fondos con mejores medallas, el resultado ofrecería "la mejor combinación posible2", asegura Fernando Luque, aunque "no garantiza que vayan a ser los más rentables", subraya, pero "a largo y medio plazo los que tienen medallas ofrecen un mejor comportamiento que la media de su categoría".

Con esta combinación, las posibilidades de elección para un inversor español se reducen mucho más, como se puede comprobar en los gráficos adjuntos. De entre todos los fondos de renta variable que cuentan con cinco estrellas, únicamente uno cuenta con un oro. Se trata del Veritas Asian Retail Eur, de la boutique independiente Veritas AM, que gana un 18% anualizado a tres años. Y tan solo tres disponen de una plata: Comgest Growth Europe EUR R Acc, Comgest Growth Japan EUR R y FSSA Japan Equity VI EU, de la firma First Sentier Investors. El bronce lo lucen diez fondos, de firmas como, algunos conocidos por el inversor español como el Robeco Global Consumer Trends Eqs M y el abrdn Eu Sml Comp A Acc EUR.

Fondos españoles

Si se tienen en cuenta los fondos de renta variable con cuatro estrellas aparecen algunos más que también tienen buenas medallas. Siete productos tienen un oro, entre los que se encuentra uno conocido por los inversores españoles, el Magallanes Iberian Equity M, gestionado por Iván Martín, que gana un 0,71% anualizado a tres años. Con una plata, aparecen siete fondos, algunos de los cuales tienen una estrategia centrada en Asia, como el Schroder ISF Asian Opports B Acc EUR, el T. Rowe Price Rspnd Asn ex-Jpn Eq I o el Matthews Asia Dividend Fund I EUR Acc.

Y entre los 18 fondos con cuatro estrellas que disponen de un bronce, aparecen otros dos fondos españoles, también viejos conocidos por el inversor. Se trata del EDM-Inversión R y su réplica en Luxemburgo, el EDM Intern. Spanish Equity R Eur. Otro producto conocido de entre los de este grupo es el Pictet - Global Environmental Opportunities, que gana casi un 20% anualizado a tres años. Los fondos con foco en las economías asiáticas también tienen un hueco entre los de cuatro estrellas con bronce.

No son las únicos filtros que puede utilizar el inversor. Aparte de para encontrar los fondos con un buen rendimiento en los últimos años y los que mejor se pueden comportar a medio plazo, para aquellos que están más preocupados por la sostenibilidad, un tema que se ha puesto de moda entre las gestoras al calor de la nueva normativa, Morningstar también dispone del Sustainability Rating, que mide por globos la sostenibilidad de las carteras de los fondos, atendiendo a diversos factores sociales, ambientales y de buen gobierno corporativo.