Cobas se plantea que su sicav sea traspasable en tres años

Ángel Alonso Madrid

Cobas Asset Management, la gestora de Francisco García Paramés, quiere que su sicav, Cobas Value,que replica la estrategia del Cobas Selección, sea traspasable en un plazo de tres años, lo que implica alcanzar los 500 accionistas como mínimo. Actualmente cuenta con 205 inversores, según los últimos datos de Morningstar, una cifra que sería necesario más que doblar para llegar al límite que permite a estos vehículos de inversión realizar traspasos desde o hacia otras instituciones de inversión colectiva sin tener que pagar el peaje fiscal.

Sería un salto cualitativo en un momento en que la demonización de las sicavs les va a llevar a su práctica desaparición. La CNMV se encuentra inundada estos días de peticiones de estas sociedades con el anuncio de propuesta de su consejo de administración a la junta de accionistas para su liquidación, al no cumplir con los nuevos requisitos que han entrado este año en vigor. El principal: contar con cien accionistas como mínimo que tengan invertido al menos 2.500 euros, durante tres cuartas partes del período impositivo.

Y, al igual que aplican una visión contraria al mercado en su estrategia de inversión, los value españoles más reconocidos no quieren perder la oportunidad de seguir creciendo a través de sus sicavs, en un momento en el que todo el mundo las defenestra. En Azvalor también se lo plantean, aunque reconocen que el estigma comercial pesa mucho. "Es un objetivo desde hace tiempo, pero hasta ahora la incertidumbre fiscal ha hecho complicada la comercialización de las sicavs en general, aunque sean abiertas como la nuestra", reconocen en la gestora fundada por Álvaro Guzmán y Fernando Bernad, donde subrayan que "no hay un plan específico de crecimiento" a través de su sicav, Azvalor Value Selection, que cuenta con más de 300 accionistas, según la firma, más allá de mantenerla operativa, pero "es un objetivo comercialmente interesante".

De la misma opinión se muestra Luis Urquijo, consejero delegado de Muza Gestión de Activos, una de las firmas de inversión españolas con más solera, que cuenta con una sicav, Muza, que tiene 275 inversores, y un fondo homónimo que la replica. "Nos gustaría que fuera un vehículo traspasable y para eso tenemos que esforzarnos en alcanzar los 500 accionistas. Dicho esto, somos conscientes de que la incertidumbre general que rodea a la regulación sobre sicavs no facilita en absoluto el realizar una labor comercial seria", señala.

Soixa se mantiene

Soixa, una de las sicavs más conocidas, por pertenecer a la familia Hernández Callejas, los dueños de Ebro Foods, ya han comunicado su intención de continuar operando como sociedad de inversión de capital variable, según ha comunicado el consejo de administración de la sociedad al regulador. Esta sicav, gestionada por Magallanes Value Investors, asegura que "ya cumple y seguirá cumpliendo con el nuevo requisito objetivo del número mínimo de accionistas cualificados", según la nueva regulación.