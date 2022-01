Iturriaga lidera la Liga de fondos activos de bolsa española por su apuesta por los bancos

Ángel Alonso Madrid

Aunque los inversores no tienen a la bolsa española entre sus prioridades (los fondos de esta categoría han perdido más de la mitad de su volumen patrimonial en los últimos tres años), el mercado ibérico puede convertirse en uno de los que más se revaloricen este año, si continúa la rotación hacia los sectores más cíclicos, como las entidades financieras y las compañías relacionadas con el turismo. De hecho, el comienzo de 2022 deja un panorama prometedor: de todas las grandes economías europeas, el Ibex es uno de los índices que más rendimiento gana, junto al selectivo italiano, gracias precisamente a la fuerte subida que han experimentado los bancos en el arranque del año.

Esto ha beneficiado a fondos como Okavango Delta, gestionado por José Ramón Iturriaga en Abante, que se coloca en primera posición de la Liga de la Gestión Activa de elEconomista, la clasificación que reúne a los fondos de bolsa española descorrelacionados en un 60% o más de su índice de referencia. Este vehículo de inversión tiene un tercio de su cartera en posiciones del sector financiero, por lo que consigue ofrecer un rendimiento del 6,35%, según datos de Morningstar hasta el 18 de enero.

Le siguen Azvalor Iberia y Sabadell España Dividendo Base, que logran un casi un 5% y un 3% de rentabilidad, respectivamente, aunque el fondo gestionado por Álvaro Guzmán y Fernando Bernad tan solo está invertido en Mapfre y Línea Directa dentro del sector financiero, según los datos de su última cartera disponibles, correspondientes al pasado mes de septiembre, mientras que el producto manejado por Antonio Hormigos y Carlos Catalán sí que tiene posiciones en Banco Santander, Sabadell, Unicaja y Caixabank, y está invertido también en firmas que se benefician del ciclo como Arcelor Mittal, Acerinox, Amadeus, Gestamp o Global Dominion, junto a Iberdrola, Repsol o Inditex.

El comienzo de año también ha permitido que Iberian Value, asesorado por Santiago Cano para Dux Inversores, se sitúe en cuarta posición con un 2,92%, seguido de cerca, con un 2,61%, por Santander Acciones Españolas A, gestionado ahora por Rodrigo Utrera, quien fue el responsable de renta variable europea y fondos temáticos en BBVA pero que fue fichado a finales del año pasado por la gestora del banco presidido por Ana Botín como responsable de inversiones en renta variable.

Precisamente BBVA Bolsa, gestionado por Andrea Gallo y Carlos López, se coloca en séptima posición, con un rendimiento del 2,41%, inmediatamente después del GVC Gaesco Bolsa Líder, que gana un 2,47% en el año. Metavalor, otro fondo que ha experimentado cambios en su gestión, tras el fichaje de Alberto Roldán como director de inversiones de Metagestión, asciende a la octava posición, con un 2,33%, seguido de Cobas Iberia, supervisado por Francisco García Paramés, que obtiene un 2,33%, después de que el año pasado se situara como el tercer mejor fondos activos de bolsa española de la Liga de elEconomista, por detrás de March International Iberia y Horos Value Iberia. Caixabank Bolsa All Caps España Estándar, gestionado por José Joaquín Mateos, cierra este grupo de los diez mejores, por el momento, con una revalorización del 2,1%.

Los fondos de Magallanes, Horos, March o Solventis aparecen en la parte media de la tabla, con rentabilidades entre el 1,89% y el 1,44%, mientras que Bestinver Bolsa, Mutuafondo España A, Santalucía Ibérico Acciones B o Santalucía Espabolsa B se encuentran en positivo pero por debajo del 1%.

Entre los fondos con un comportamiento más errático se encuentran algunos de los mismos que también terminaron el año pasado en las posiciones más bajas de la clasificación. Es el caso de Caja Ingenieros Iberian Equity, gestionado por Dídac Pérez, que con una caída del 2,42% en el año se convierte en el farolillo rojo de la Liga. Algo menos pierde el fondo de bolsa española de Banco Caminos, Gestifonsa RV España Cartera, bajo la responsabilidad de Nahum Sánchez de Lamadrid, que sufre una rebaja del 1,74%, pérdida similar a la que experimenta el Fidelity Iberia A-Acc, gestionado ahora por Mac Elatab y Karoline Rosenberg.

Nuevas incorporaciones

Pocas novedades hay en la revisión de la Liga española en 2022, en la que permanecen los fondos habituales de los últimos años, como ya se ha comentado. Pero sí que se han producido cuatro incorporaciones, lo que eleva el número de productos a 34 (ver gráfico en la página siguiente). Se trata del Sigma Inv. House FCP Equity Spain A Cl, de Andbank, gestionado por Gonzalo Lardiés, un profesional del mundo de la inversión de reconocida trayectoria, que también es responsable del fondo de renta variable europea de la firma andorrana. Fue lanzado a principios del año pasado y cuenta con algo más de nueve millones de euros de patrimonio.

Lardiés es más partidario de realizar una selección de valores sin tener en cuenta el sesgo geográfico, pero se muestra positivo respecto a la evolución de la bolsa española este año. "En estos momentos de mercado parece más adecuado hacer más posicionamiento estratégico por stock picking e incluso sectorial que por áreas geográficas. A la bolsa española, medida por el Ibex 35, siempre le ha pesado la sobrerrepresentación de algunos sectores y por el contrario, la escasa presencia de otros. Pero en este comienzo de año está pesando positivamente, debido a la elevada representación del sector bancario, que es uno de los que mejor comportamiento relativo ha tenido en este comienzo de ejercicio. Mirando el mercado español de forma agregada, vemos que los múltiplos son mucho menos exigentes que los de otros mercados, por lo que en un momento como el actual con la inflación al alza y la progresiva retirada de estímulos de cara a los próximos meses, el comportamiento relativo debería ser mejor que el de aquellos mercados que cotizan de forma agregada con múltiplos mucho más exigentes", explica.

En el mismo banco, pero como compartimento del Gestion Boutique VI se encuentra Fundamental Approach Spain, asesorado por Javier Navarro Casanova, socio fundador de Vinca Capital Corporate Finance, un profesional vinculado al mundo de las fusiones y adquisiciones con más de treinta años de experiencia. Este fondo estaba bajo el paraguas de Esfera Capital, gestora que Andbank integró. "Pensamos que para cualquier inversor es importante poder invertir parte de su patrimonio en el mercado español, ya que es una economía de referencia y al estar dentro de la zona euro no existe riesgo divisa", señala en la presentación del fondo.

Los otros dos fondos que se incorporan a la clasificación este año son Fondmapfre Bolsa Iberia R y Trea Iberian Equities C EUR. El primero, gestionado por Javier Miralles, cuenta con 30 millones de euros de volumen patrimonial y no destaca por sus rentabilidades a largo plazo, mientras el segundo está controlado por Federico Battaner, quien fue nombrado responsable de renta variable española de Trea en octubre del año pasado, tras la salida de Alfonso de Gregorio y Lola Jaquotot, fichados por la agencia de valores Finaccess Value. En Trea, Battaner también gestiona el Trea Cajamar RV España A y el Mediolanum Small & Mid Caps España S.