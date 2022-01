Finaccess Value quiere competir con las grandes gestoras y llegar a 1.400 millones de euros

Ángel Alonso Madrid

De ser una firma patrimonialista familiar -propiedad del empresario mexicano Carlos Fernández, conocido por ser accionista de referencia en Banco Santander, Colonial y AmRest- a dar el salto para situarse muy cerca de las grandes gestoras en España. Este es el objetivo que se plantea Finaccess Value para los próximos cinco años, período en el que pretende captar 1.400 millones de euros y ser un referente de la gestión y el asesoramiento independientes.

La firma opera como agencia de valores desde finales de 2020, cuando recibió el visto bueno de la CNMV, pero fue el año pasado cuando empezó a desplegar toda su artillería, con el fichaje de David Ardura, Alfonso de Gregorio y Lola Jaquotot, experimentados gestores que trabajaron juntos durante muchos años en Gesconsult, y el lanzamiento de varios fondos en colaboración con atl Capital y Renta 4: atl Finacces Global y Finaccess Renta Fija Corto Plazo y Finaccess Estrategia Dividendo Mixto.

Pero la firma quiere apuntalar todavía más su crecimiento, para lo que está preparando la creación de un nuevo producto de renta variable y la distribución en exclusiva en España de los fondos de la boutique Nevastar -que gestiona casi 1.000 millones de euros en vehículos Ucits y 2.400 millones en private equity y real estate-, entre los que se encuentran Wealth Defender, Climate Change, catalogado bajo el artículo 9 de la directiva europea de sostenibilidad, y Convergence Tecnology.

"Hemos evolucionado de una firma familiar a otra de gestión abierta, pero manteniendo la preservación de capital como un principio fundamental. Cuidamos mucho donde invertimos, realizando una due dilligence muy profunda, porque invertíamos para nosotros mismos, el family office, aunque también nos gusta ganar dinero, pero siempre con la preservación de capital en mente", afirma Javier López Casado, presidente de Finaccess Value, quien asegura que la firma sería comparable a lo que fue Bestinver, en su momento, que comenzó siendo la firma de gestión patrimonial de los Entrecanales.

"Finaccess es un grupo mexicano que tiene ya 20 años de trayectoria, de hecho la gestora mexicana maneja unos 1.000 millones de dólares, y cuenta con presencia en EEUU, a través de la firma de asesoramiento Finaccess Advisors en Miami, y ahora en Madrid, con Finacces Value. Y también hacemos inversiones directas, a través de Finaccess Capital, y de filantropía", subraya López Casado.

Pero no quieren que su imagen se reduzca a un estereotipo. "Es cierto que tenemos la mejor de las cartas de presentación, porque la firma es propiedad de una de las familias industriales más respetadas de México, y de las más discretas. Pero no queremos que eso nos defina, sino que sea por nuestro trabajo, con nuestros fondos. En España no nos conocen todavía, pero ya nos conocerán con nuestro trabajo. Los valores familiares impregnan toda la compañía, pero somos una firma de gestión que cuidamos mucho los costes", enfatiza López Casado.

Esta experiencia les sitúa, a juicio del presidente de Finaccess Value, en una posición idónea para competir en el mercado español, donde en los últimos años también se han asentado muchas fortunas latinoamericanas. "No gestionamos patrimonio, sino que gestionamos riesgos, porque el patrimonio de cada persona es fundamental para ella. Existen muy pocos bancos globales realmente. Tienes bancos americanos muy potentes, que pueden tener peso en Latinoamérica pero que en Europa no pintan mucho, como Bank of America o Citi. Y otros como BBVA se han deshecho de su filial en EEUU. Y eso se acaba notando en el asset allocation que realizan, donde Europa prácticamente no aparece. Pero nosotros nos dirigimos a clientes españoles", especifica.

Aunque por el momento se conforman con la estructura de una agencia de valores, no descartan que en el futuro puedan crear su propia gestora, pero "queremos dimensionar el proyecto en su justa medida y, una vez que el proyecto esté funcionando perfectamente, probablemente montemos la gestora dentro de dos o tres años, porque somos inquietos. Pero no tenemos presión de lanzar productos, sino de cubrir las necesidades de nuestros clientes", señala.

Cuidar los costes

Sobre el baile de banqueros privados de los últimos años, López Casado considera que las grandes entidades están descuidando a los clientes, quienes demandan un servicio más personalizado. "Tanto movimiento termina repercutiendo en los clientes, a quienes les van cambiado a su equipo de banqueros. La lealtad se va perdiendo y por eso nosotros desarrollamos las relaciones a muy largo plazo. Y eso implica cuidar todo: servicio y procesos adecuados. Cuidamos mucho los costes. Hay productos en España que son caros y creemos que se deben ajustar, porque el coste es importante para la rentabilidad del cliente", asegura.

Aunque de momento han arrancado con tres fondos de inversión, la agencia de valores tiene en mente el lanzamiento de otros productos para este año, aparte de contar con la gestión discrecional de carteras y el asesoramiento y la distribución de productos de firmas internacionales, como la boutique Nevastar, como otras vías de negocio de la firma. "Internamente siempre estamos buscando nuevas ideas y pensando en nuevos productos. Eso de que la intranquilidad es la base del éxito nos define. Hay que moverse. Pero no estamos aquí para ganar un 18% al año. Somos 'aburridos', pero un cliente en nuestra firma va a estar supertranquilo, porque la prudencia nos define. No tenemos productos extravagantes. Gestionamos sin sobresaltos porque nos gusta dormir tranquilos por la noche", explica el presidente de Finaccess Value.