Mutuactivos, la gestora independiente que más dinero capta en 2021

Los inversores regresaron con fuerza a los mercados financieros en 2021. El apetito se ha podido calibrar con el dinero dirigido hacia los fondos de inversión. Según datos provisionales de Inverco, entre enero y diciembre estos productos recibieron suscripciones netas -el saldo final entre entradas y salidas de dinero- por valor de casi 25.000 millones de euros, frente a los 1.161 millones con los que se cerró el ejercicio anterior. Y entre las gestoras independientes a los grandes grupos bancarios, Mutuactivos consiguió las mayores captaciones netas.

Mutuactivos logró entradas netas de 777 millones de euros a lo largo del año pasado, de forma orgánica (sin tener en cuenta las participaciones del Grupo Mutua en EDM y Alantra WM), lo que supone, según explican desde la entidad, "duplicar el crecimiento de la siguiente gestora no bancaria" y repetir por tercer año consecutivo como la gestora independiente que más crece.

La firma cerró el año con un patrimonio en fondos de inversión de 7.576 millones de euros, lo que la sitúa como la octava en el ranking que reúne Inverco, por detrás de siete gestoras de bancos (CaixaBank AM, Santander AM, BBVA AM, Ibercaja Gestión, Kutxabank Gestión, Sabadell AM y Bankinter Gestión de Activos). Si se incluyen los planes de pensiones y de empleo así como los seguros de ahorro, el patrimonio gestionado por Mutuactivos se eleva hasta los 9.400 millones.

El año pasado, la gestora de Mutua Madrileña puso en marcha su Plan Estratégico 2021-2023 que continúa poniendo el foco, entre otros aspectos, en la captación patrimonial de terceros, tanto particulares como institucionales. En su anterior hoja de ruta, consiguió una captación neta de terceros (No Mutua) superior a los 1.100 millones de euros, por encima de los objetivos fijados.

Para la entidad estas cifras "confirman que los clientes reconocen el valor de la gestión independiente, de valor añadido, dinámica y eficiente, junto a una correcta propuesta y estrategia comercial de productos y servicios, centrada entre otros, en los vehículos de asset allocation".