Oportunidades de inversión en 2022: estas son las apuestas de las gestoras estrella

2021 ha sido un año de recuperación en los mercados regado por rendimientos elevados, sobre todo en renta variable. Los grandes selectivos europeos -el Ibex 35 es de los más rezagados- y extraeuropeos han recuperado las caídas encajadas en el año de la pandemia. 2022 será un año de oportunidades en los mercados, aunque acechado por ciertos riesgos que las mayores firmas de inversión explicaron en Outlook by Finect, el evento sobre perspectivas que traza los grandes rasgos de las inversiones durante los próximos 12 meses.

¿Inflación sí o no? ¿Seguirá la incertidumbre inversora en China? ¿La tecnología seguirá su rally con nuevos máximos en bolsa o las valoraciones de las compañías han tocado techo? Representantes de Schroders, BNP Paribas Asset Management, Natixis Investment Managers, Nordea Asset Management y Edmond de Rothschild destacaron las oportunidades de inversión en 2022 en torno a cinco bloques temáticos: inflación, oportunidades en China, transición energética, tecnología y demografía (nuevas tendencias y hábitos sociales). Renta variable, tecnología y sostenibilidad están llamadas a ocupar el estrellato en el nuevo ejercicio.

Youtube Video

La inflación seguirá siendo el leitmotiv de los mercados, aunque las gestoras de activos marcan el finiquito de la subida de precios a lo largo de la segunda mitad de 2022. "La inflación puede ser transitoria aunque más duradera de lo que se esperaba", advierte Sol Hurtado de Mendoza, Directora general de BNP Paribas AM, España y Portugal. Una opinión que secundan otras casas de inversión. "El crecimiento va a seguir siendo muy bueno el año que viene. La gran asignatura pendiente es que se restablezca el comercio mundial. Cuando esto suceda y desaparezcan los cuellos de botella, la inflación tenderá a normalizarse", apunta Daniel Pingarrón, responsable de ventas en Natixis Investment Managers.

Borja Fernández Canseco, director de cuentas de Schroders, sostiene que el principal riesgo para 2022 es "un error de la política monetaria por parte de la Fed, ya que está dando mensajes confusos". "Si realmente se dispara y tiene que tomar medidas para controlarla, eso tendrá un gran shock en los mercados", agrega.

China asoma al nuevo año como un arma de doble filo para las firmas de inversión. Este año ha estado atravesado por la regulación del Gobierno chino en sectores amplios de la economía. La reacción negativa de las bolsas a esos anuncios difícilmente se repetirán el año que viene, sostienen las gestoras. Sebastién Senegas, director para el sur de Europa de Edmond de Rothschild AM, considera que el gigante asiático ya debe desgajarse de la categoría de emergentes en las decisiones de inversión. "China es la segunda economía del mundo. Ha habido problemas en el sector inmobiliario, que representa con la construcción, el 30% del PIB. El Gobierno que hagan ir a menos los problemas del sector inmobiliario".

Para tomar posiciones en el mercado chino, las gestoras de Finect Outlook mencionaron vehículos con una exposición indirecta: Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield, un fondo que invierte en empresas asiáticas que ofrecen "resultados atractivos y un pago sostenible de dividendos". Natixis IM destacó el Loomis Short Term Emerging Markets Bond, un fondo que apuesta por deuda corporativa de mercados emergentes de todo el mundo, entre ellos el chino.

Renta variable, sostenibilidad y tecnología

"La renta variable va a ser el activo ganador de cara al año que viene", asegura tajante César Ozaeta, director de ventas para España en Nordea AM. Los beneficios empresariales seguirán la tendencia positiva de este año. "Llevamos casi una década en la cual los mercados y los activos de riesgo lo han hecho muy bien. Salvo error de política monetaria, creemos que este debe ser el patrón que va a seguir". El Global Stars Equity Fund es el vehículo que la gestora nórdica recomienda para tomar posiciones en este tipo de activo.

Schroders añade a la ecuación otros tipos de activos que generan buenos retornos en momentos de estanflación. La gestora británica sostiene que un escenario de bajas tasas de crecimiento con alta inflación gana fuerza con el paso de las semanas. Borja Fernández apuesta por la renta variable, las materias primas y el oro. "La estanflación es un entorno muy favorable para las materias primas. El oro es un activo al que nosotros consideramos el portero. La renta fija tiene una capacidad más limitada para proteger volatilidades, por lo que el oro tiene un papel fundamental, atraerá flujos de dinero de esos inversores más defensivos".

Hurtado de Mendoza señala con fuerza hacia la inversión sostenible y la transición energética. "Los inversores ya no invierten tanto por cuestión geográfica o por tamaño de empresas, sino viendo grandes temas. El crecimiento que viene va a ser verde. La transición energética no ha hecho más que empezar", defiende la responsable de BNP Paribas AM, que también destacó la importancia cada vez mayor que cobra la alimentación sostenible: "La alimentación es muy importante, el futuro del planeta está en nuestros platos". Hurtado ofrece dos herramientas al inversor para estas temáticas: BNP Paribas Energy Transition y BNP Paribas Funds Smart Food.

Otras gestoras, como Edmond de Rothschild, se inclinan por otras megatendencias, como las buenas prácticas laborales en las empresas (EdR Fund Human Capital) o por sectores que seguirán despuntando en el apartado tecnológico, como el big data. Salud y cambio climático son otras dos temáticas que para Sebastién Senegas tendrán una buena evolución en los mercados.

La renta variable con enfoque tecnológico tendrá un buen recorrido como en años previos, según Natixis IM: "Es cierto que la renta variable no está barata, incluso puede considerarse que está cara, pero si la comparamos con la renta fija, esta última está más sobrevalorada", señala Daniel Pingarrón, que vislumbra un futuro próximo prometedor en sectores tecnológicos como la ciberseguridad (Thematics Safety Fund).

¿Cuánto puedo ganar invirtiendo a largo plazo?