"Hay que pensar más en comprar que en vender" tras la aproximación de las bolsas a soportes

A estas alturas de partido, nadie duda ya de que el término de política monetaria más usado de los últimos años es tapering. El debate sobre el comienzo en la reducción del programa de compra de deuda de la Reserva Federal estadounidense (Fed) acapara la atención de manera recurrente en los últimos meses y la posibilidad de acelerar la reducción de estos estímulos en la última comitiva del año, no ha hecho más que enfatizar esta situación.

Y es que, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, aseguró este martes ante el Comité Bancario del Senado que existe la posibilidad de que el banco central estadounidense acelere la retirada de sus estímulos en la próxima reunión prevista para el 14 y 15 de diciembre. Una señal de que la inflación no es transitoria y está ejerciendo presión sobre la economía yankee, pero también de que la economía del país está fuerte.

Eso es, al menos, lo que ha interpretado el mercado, que busca un inicio del mes de diciembre en positivo. Los principales parqués del Viejo Continente quieren empezar el mes en verde tras registrar en noviembre uno de sus peores meses post-pandemia. De hecho, el Ibex 35 ha registrado su peor mes desde marzo de 2020, cuando se desató el caos en los mercados por las medidas restrictivas de los gobiernos occidentales para frenar el avance del Covid-19.

Este movimiento has servido, eso sí para acercar a las principales bolsas de Europa a sus niveles de soporte, aprovechando una coyuntura inmejorable para realizar una fuerte recogida de beneficios a pocas semanas de que acabe un buen año para la renta variable mundial. "La puerta está abierta a un contexto correctivo bajista de mayor calado que podría profundizar hacia cuando menos la zona de los 8.150/8.000 puntos", asegura Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader quien afirma que hasta que el índice no alcance esa cota no se fiará de un rebote.

En el caso del resto de selectivos europeos, "estamos a tiro de piedra de la zona de gran soporte y óptima de compra", señala el experto, incidiendo en que hay que pensar más en comprar que en vender tras aproximarnos a soportes. "Situaciones bajistas como la que estamos viendo a corto plazo suelen ocurrir varias veces cada año y precisamente son las que siempre sugiero esperar antes de plantearse seriamente comprar y aumentar la exposición a bolsa", afirma

Los niveles a vigilar

En este sentido, "si se acaba formando una caída del 10% desde el último máximo que estableció el EuroStoxx 50 en los 4.415 puntos eso supondría asistir a una caída en la principal referencia europea hacia el soporte horizontal de los 3.900-4.000 puntos, algo que está a punto de suceder tras los mínimos que marcó ayer el EuroStoxx 50 en los 4,027 puntos", indica el analista.

"Además de fijarnos en este rango de soporte del EuroStoxx 50 soy partidario de vigilar un soporte que es mucho más claro desde el punto de vista técnico, concretamente el que el DAX 40 alemán presenta en los 14.800 puntos, que es el que frenó las caídas tanto en mayo como en octubre pasados", señala.

En el caso del Ibex 35, los citados 8.150/8.000 puntos son el nivel clave al que hay que esperar para lanzar las redes sobre el mercado español.