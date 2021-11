CaixaBank ganará 5.000 millones de euros este año de forma excepcional

CaixaBank cerrará el año de su fusión con Bankia con un beneficio excepcional, superior a los 5.000 millones de euros, que nunca antes había logrado y que pasarán años hasta que pueda volver a cotas similares, al menos, de manera orgánica. De cara a los próximos ejercicios, el consenso espera que su resultado neto se normalice hasta niveles de unos 2.600 millones de euros en 2022 y otros 2.900 un año después, una vez integrada Bankia en su estructura. Es el cuarto más elevado del Ibex.

Desde el anuncio de la absorción, en septiembre del año pasado, CaixaBank cotiza hoy un 34% por encima, después de caer un 16% desde los máximos del año, en los 2,87 euros. Eso sí, la nueva entidad cuenta con la mejor recomendación de compra de la banca del Ibex y la segunda mejor del Continuo, por detrás de Unicaja.

En términos de valoración es quien, de entre las tres grandes entidades del Ibex, cotiza en niveles más atractivos. El precio de sus acciones recoge un descuento del 45% sobre el valor de sus fondos propios, que es superior al 40% de Banco Santander y al 24% de BBVA. Ambas entidades han utilizado como catalizador para sus acciones una renovada política de retribución que incluye la recompra de acciones, punto que CaixaBank no ha confirmado, aunque no descarta. No obstante, la fusión ha retrasado esta decisión.

Con el viento de cola de una futurible subida de tipos de interés -a la que también favorece una alta inflación-, la entidad catalana será de los mayores beneficiados ante un aumento del precio del dinero, debido a su perfil mucho más vinculado a retail e hipotecas que otros bancos. Cuentan con el 28% de cuota de mercado en este segmento (Bankia aporta un 12%). La entidad calcula que cada subida de 100 puntos básicos de los tipos de interés en la zona euro supone una mejora del 20% sobre el margen neto de intereses con un decalaje de un año.

Dividendo

"CaixaBank espera pocos o reducidos movimientos corporativos o nuevos impactos sobre los requerimientos regulatorios" que puedan afectar al capital de primera línea, comentan desde JP Morgan, y esto "es lo que le hace sentirse cómoda en un CET1 fully loaded" del 13%, cuando el requerimiento mínimo de las autoridades es del 8,19%. CaixaBank cerró el tercer trimestre con un colchón MDA de 350 puntos básicos de capital.

De momento, la compañía ha anunciado un payout del 50% -frente al 30% en metálico que tenía estipulado antes de la pandemia-. Esto implica que su retribución alcance una rentabilidad del 6% -con 0,14 euros previstos por el consenso- y es la más alta de todo el sector, sin incluir la recompra de acciones. En 2022, si se cumplen las estimaciones, CaixaBank superará el dividendo pre-Covid, con 16 céntimos por acción.