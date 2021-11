El 'Rally de Navidad' en juego: ¿Hasta dónde se puede alargar la consolidación de la bolsa europea?

Las bolsas de Europa buscan poner un broche positivo a la semana. La jornada de este viernes dará carpetazo a una semana de corte mixto en la que el tono consolidativo se ha impuesto en la mayoría de plazas bursátiles de Europa, dejando ligeras ganancias en selectivos como el EuroStoxx 50 y pérdidas que superan el 1,5% en índices como el Ibex 35 o el FTSE 100 británico

"Las bolsas europeas han optado a corto por tomarse un más que merecido descanso y podrían iniciar una consolidación que sirva para disminuir la sobrecompra existente", advierte Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, quien añade que "eso sí, esto no debería a priori revestir demasiado peligro para que luego se siga imponiendo la tendencia alcista".

De hecho, las posibilidades de asistir a un rally de fin de año se mantienen elevadas y así seguirán mientras no se observen evidencias que indiquen lo contrario. Una de esas señales sería que el Dax cerrara el hueco de ruptura que abrió hace dos semanas desde los 15.690 puntos o que cayera por debajo del último hueco abierto desde los 15.960 puntos.

Mientras no se pierdan esos soportes en el DAX aún se puede esperar ver de aquí al cierre del ejercicio alzas hacia el objetivo que desde hace meses se maneja en Ecotrader, los niveles en los que cotizaba la principal referencia europea, el EuroStoxx 50, antes de la quiebra de Lehman Brothers (en un gráfico sin el efecto dividendos descontado).

En el caso del Ibex 35, la situación invita a una mayor prudencia tras poner a prueba en las últimas sesiones el soporte de los 8.885/8.800 puntos. Tras ceder los 9.000 puntos esta semana, no me sorprenden las caídas hasta la parte superior de este rango de soporte, de cuyo mantenimiento depende que no se ponga en jaque la posibilidad de ver un rally de Navidad y un cierre del año por todo lo alto que lleve al selectivo español a superar la zona de altos de junio en los 9.310 puntos", señala Cabrero.

El oro, a menos de un 2% de la 'casilla de salida' en 2021

Una de las materias primas que mejor comportamiento está registrando en el mercado de commodities este mes es el oro. El metal cosecha un avance superior al 4% en lo que ha transcurrido de noviembre y consigue con este movimiento recortar la distancia que le separa de los niveles en los que comenzó el presente ejercicio, los 1.898 dólares. Y es que 2021, no está siendo uno de los años más brillantes de su historia para la commodity, que es una de las pocas que cotiza en negativo en lo que ha transcurrido de ejercicio. De hecho, el metal dorado llegó a ceder más de un 11% en los peores compases del año, en marzo.

Ahora, la onza de oro ha recuperado momento en el mercado a medida que crecen los temores a que los principales bancos centrales del planeta se vean obligados a tomar medidas monetarias menos laxas de las adoptadas hasta ahora. Sobre todo, ante la cada vez más elevada presión que ejercen la subida de precios. "Históricamente el oro ha sido visto como una gran cobertura contra la inflación, especialmente durante los períodos de inflación elevada", señalan desde WisdomTree, mientras destacan que la onza registró un fuerte avance tras la publicación del dato de IPC estadounidense del 6,2% el pasado día 10.

En este sentido, las decisiones de la Fed se antojan como uno de los catalizadores que más puede incidir en la evolución del oro. "Teniendo en cuenta la posible fortaleza del billete verde y el aumento de los rendimientos del Tesoro que probablemente se deriven de la senda de endurecimiento de la Reserva Federal (tanto en lo que respecta a la reducción de las compras de bonos como a la futura señalización de subidas de tipos), es posible que el oro no llegue a los 2.300 dólares por onza, pero aún podría subir hasta los 1.900 a finales de este año natural", señalan en WisdomTree. Una cifra superior a la que estiman que alcanzará la media de firmas de inversión. No en vano, según recogen desde Bloomberg, las proyecciones de los expertos apuntan a que el oro no acabaría el año recuperando los niveles en los que comenzó 2021.