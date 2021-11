El tapering ya es oficial: la Fed reducirá sus compras en 15.000 millones de dólares al mes

Jose Luis de Haro Nueva York

El Comité Federal de Mercados Abiertos de la Reserva Federal (FOMC) por su siglas en inglés, anunció este miércoles al cierre de su reunión de política monetaria que comenzará a reducir sus compras de deuda. El proceso, comúnmente conocido como tapering, recortará en 15.000 millones de dólares al mes la cantidad de activos que engulle actualmente el banco central estadounidense.

"En vista de que la economía ha seguido avanzando hacia los objetivos del Comité desde el pasado mes de diciembre, el FOMC decidió empezar a reducir el ritmo mensual de sus compras de activos netos en 10.000 millones de dólares en el caso de los valores del Tesoro y en 5.000 millones de dólares en el caso de los valores respaldados por hipotecas", determinó el comunicado votado unánimemente por los 11 miembros del FOMC.

Desde el arranque de la pandemia, en marzo del año pasado, la Fed ha absorbido mensualmente un total de 120.000 millones de dólares en bonos del Tesoro y activos respaldados por hipotecas hasta casi duplicar el tamaño de su balance, que actualmente sobrepasa los 8,5 billones de dólares.

De esta forma, según explican desde la Fed, las compras de bonos del Tesoro se reducirán a 70.000 millones de dólares y las de valores respaldados por hipotecas a 35.000 millones de dólares mensuales a finales de noviembre. A comienzos de diciembre, dichas cantidades se recortarán a 60.000 millones de dólares y 30.000 millones de dólares al mes, respectivamente.

El FOMC espera así seguir reduciendo gradualmente el ritmo de las compras, en función de los avances hacia su doble objetivo, que busca la estabilidad de los precios en un nivel medio del 2% para la inflación además del pleno empleo.

Eso sí, el FOMC no quiere pillarse los dedos y considera que es probable que cada mes se produzcan reducciones similares en el ritmo de las compras de activos netos, pero dice "estar preparado para ajustar el ritmo de las compras si lo justifican los cambios en las perspectivas económicas".

Estas compras y las tenencias de valores en el balance de la Reserva Federal seguirán fomentando un funcionamiento fluido del mercado y unas condiciones financieras acomodaticias, apoyando así el flujo de crédito a los hogares y a las empresas.

Mejora de la coyuntura económica

Ahora que la economía de Estados Unidos sacude el impacto del covid-19 y deja notar las presiones inflacionarias, los altos funcionarios de la Fed han decidido de forma unánime retirar progresivamente su respiración asistida. La Fed resalta en su comunicado, los avances en la vacunación y el fuerte apoyo de la política fiscal como algunos de los factores que han hecho que la actividad económica y empleo sigan fortaleciéndose.

Desde su punto de vista, los sectores más afectados por la pandemia han mejorado en los últimos meses, aunque el repunte generado por la variante Delta en verano hizo mella en la recuperación.

En lo que a la inflación respecta, el FOMC señala que ésta "es elevada", lo que refleja en gran medida factores que el banco central estadounidense todavía prevé como transitorios. El comunicado menciona los desequilibrios de la oferta y la demanda relacionados con la pandemia y la reapertura como principal motor que ha contribuido a un aumento considerable de los precios en algunos sectores.

Aún así, recalca como las condiciones financieras generales siguen siendo acomodaticias, en parte como consecuencia de las medidas políticas de apoyo a la economía y del flujo de crédito a los hogares y las empresas estadounidenses.

En este sentido, el FOMC mantuvo el rango objetivo del tipo de interés de los fondos federales entre el 0 y el 0,25% y espera que sea apropiado mantener este rango hasta que las condiciones del mercado laboral hayan alcanzado niveles consistentes con el pleno empleo y la inflación esté en camino de superar moderadamente el 2% durante algún tiempo.

No preocupa el aumento de salarios

En la rueda de prensa posterior, Powell respondió a una de las grandes preguntas sobre la inflación actual: si se ha desatado un círculo vicioso precios-salarios. El presidente de la Fed asegura que esta no es la situación. "El aumento de los salarios no nos preocupa", dijo. En su opinión, el patrón y la cantidad de los aumentos no indica todavía la existencia de una espiral negativa.

"Este no es el caso de la curva de Philips tradicional. No es la situación clásica en la que suben los salarios porque el mercado laboral está muy ajustado, la culpa es de la falta de suministros. No creemos que haya que elegir entre crear empleo y crear inflación, aunque tenemos que ser conscientes de los riesgos", aseguró.

"Hay que esperar a que se cure el mercado laboral para saber dónde estamos"

Powell insistió en la necesidad de esperar a ver si los efectos de la pandemia se reducen en los próximos meses o no antes de mover los tipos. "Aceptamos la responsabilidad por la inflación a medio plazo. Y ahora mismo no tenemos ni estabilidad de precios ni pleno empleo. Pero no vamos a subir los tipos todavía porque queremos esperar a que el mercado laboral se recupere cuando se pase el efecto de la variante Delta". Aunque acepta que no esperarán a que la inflación se convierta en algo permanente. "Transitorio no significa necesariamente que vaya a durar poco, significa que hay un evento externo con fecha de caducidad que lo está provocando. Pero no sabemos exactamente cuánto va a durar", puntualizó. "Tendremos que esperar a la primera mitad del año que viene para saber las características del mercado laboral".

Para el banco central, el problema es que la pandemia ha sacudido el mercado laboral de una forma tan brusca que hay una gran demanda de puestos sin cubrir y, a la vez, una gran cantidad de trabajadores sin empleo. "Hay que esperar a que se cure el mercado laboral para saber dónde estamos, es posible que haya una gran creación de empleo cuando vuelvan las personas que se han marchado del mercado laboral por el coronavirus". A la vez, la caída del gasto en servicios como viajes o restauración, por las restricciones de la pandemia, ha disparado la demanda y el gasto en bienes, que es lo que está provocando la escasez y la inflación. "Cuando más gente empiece a gastar en servicios y baje la demanda de bienes, y la situación se sane, entonces sabremos el verdadero estado de la economía".