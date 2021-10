Tesoro: "Pagamos menos con un 120% de deuda hoy que con el 70% de 2011"

El pasado miércoles, en el evento Recuperar España: claves para las finanzas públicas y el estado de la economía, organizado por BFF Banking Group, con la colaboración de elEconomista, Pablo de Ramón-Laca, director general de Tesoro y Política Financiera, junto a Cristina Nogaledo, economista experta en macroeconomía y política fiscal, presentaron sus escenarios para España y sus Administraciones Públicas, en un evento moderado por Daniel Yebra, redactor de Mercados de elEconomista.

Nogaledo centró su exposición en los datos de crecimiento y endeudamiento que se manejan en este momento, presentando los principales riesgos a los que se enfrenta la economía española. "Seguimos hablando de crecimiento robusto para España, pero las previsiones ya no son tan elevadas como se esperaba", explicó, destacando "el recorte que ha llevado a cabo el Instituto Nacional de Estadística en septiembre, la mayor revisión que se ha hecho en el crecimiento, pasando del 2,8% hasta el 1,1% para el tercer trimestre".

Los mayores riesgos

Teniendo en cuenta las perspectivas de crecimiento que se manejan ahora para España (del 5,7% para este año, y 3,4% para 2022, según el FMI, y una deuda pública del entorno del 116% del PIB para el año que viene), Nogaledo quiso destacar los grandes peligros a los que se enfrenta la economía española en los próximos meses.

A su juicio, una recuperación incompleta y asimétrica, por ser muy dependiente de los fondos de la UE; los cuellos de botella, que están durando más de lo que se esperaba; la inflación, por su persistencia en el tiempo; la transición energética y su coste, y el déficit público. Este último, según Nogaledo, exige "una agenda de reformas ambiciosas, sin las cuales nuestro crecimiento no será consistente, sino temporal".

La economista hizo hincapié en la situación fiscal y de endeudamiento que mantienen ahora las distintas comunidades autónomas de nuestro país. En este frente, la situación es "frágil", explicó, y "en 2021 ninguna comunidad autónoma cumplirá con el límite del 13% de deuda/PIB que marca la ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria", algo que la mayoría no alcanzará "hasta bien entrado 2040".

No es una crisis de deuda

El mensaje que quiso transmitir en el evento Pablo de Ramón-Laca es claro: "Esta es una crisis del activo, no del pasivo, y España debe aprovechar la gran oportunidad para invertir y reformar que se presenta gracias a los fondos europeos. Al mismo tiempo, la situación de endeudamiento es menos grave, ya que, en los últimos años, el Tesoro ha hecho los deberes para reducir el coste de financiación y conseguir alargar los vencimientos".

"Donde se juega la partida no es en el lado del pasivo, si no en el uso de ese endeudamiento. Si dentro de tres años no hemos conseguido empezar a cambiar el modelo productivo de España, para lo que nos brinda una oportunidad histórica Europa, los mercados podrían dudar. Pero hasta entonces, tenemos la ventaja enorme que nos provee no sólo la política monetaria, sino el paso que hemos hecho de unos tipos altos a unos tipos bajos", explicó.

El temor a una subida de tipos del Banco Central Europeo (BCE) puede ser excesivo en este momento, según el director del Tesoro, ya que "para que aumente inmediatamente la carga de intereses, los tipos tendrían que subir permanentemente 650 puntos", un escenario que el mercado no contempla.

"Cualquier subida menor que eso implicará que sigue cayendo la carga de intereses", explica el director. "Es por ello que, para el Tesoro español, "cuando llegue, el tapering será bienvenido, porque ocurrirá cuando Europa crezca".

La realidad que presenta De Ramón-Laca en este momento es que, con una tasa de endeudamiento sobre el PIB muy superior a la que había en el pasado, el coste de la deuda de España no se ha incrementado, lo que puede ser un colchón que permita a nuestro país hacer inversiones productivas de cara los próximos años, con las que impulsar el crecimiento, algo que, a su vez, reducirá la ratio de endeudamiento en el futuro.

El Tesoro ha hecho los deberes

"Desde 2014, el Tesoro ha hecho los deberes. Hemos aumentado la vida media hasta los 8 años. Hemos preparado la cartera para una posible subida de los tipos de interés y, si en 2011 teníamos una ratio del 70% de deuda respecto al PIB, ahora pagamos algo más de 1.000 millones menos [25.225 millones en 2020], y tenemos una ratio del 120%", señala. Mientras que el coste medio de financiación en España es ahora del 1,64%, en el año 2013 se acercaba al 4%.

De Ramón-Laca incide en la importancia de que "tenemos dos o tres años en los que la carga de intereses va a seguir bajando, y es una oportunidad de oro que nos están dando los mercados, porque tenemos ahora una forma de crecer a base de inversiones, con dinero especialmente barato", señala.

Sobre las comunidades autónomas, el director general del Tesoro considera que "en general, han consolidado sus cuentas", y cree que ahora "son mejores pagadores". El principal peligro que percibe De Ramón-Laca es "el incremento de los precios de la energía", mientras que, sobre el ritmo de ejecución de los fondos europeos Next Generation, no se muestra excesivamente preocupado, ya que "lo que no se gaste este año, se hará el año que viene. El desafío va a estar en gastar bien".

Javier Molinero, director general en España de BFF, cerró el evento agradeciendo haber podido volver a realizar un encuentro presencial, después de la pandemia, y recordó que, "mientras todas las incertidumbres se resuelven, BFF está aquí para ayudarles". En este esfuerzo, el banco italiano ha publicado una edición de informes trimestrales sobre macroeconomía titulada Macro perspectivas para España y las finanzas de sus gobiernos regionales.