Paramés le arrebata el liderazgo de la Liga activa a Horos con una rentabilidad de 25%

Ángel Alonso Madrid

Paramés ha vuelto a recuperar el primer puesto de la clasificación de la Liga de la gestión activa de elEconomista después de que Horos Value Iberia, el fondo activo de bolsa española gestionado por Javier Ruiz, Alejandro Martín y Miguel Rodríguez, haya mantenido el cetro durante varios meses. Cobas Iberia ya gana en el año un 25% de rentabilidad, a solo dos puntos de doblar el rendimiento medio de los productos que integran la Liga. El fondo de Horos le pisa los talones, con un 24,92%, por lo que el duelo entre las dos firmas sigue en pie de cara al final del año. March International Iberia, que ocupa la tercera posición, consigue un 21,45%, parecido porcentaje al que logra Magallanes Iberian Equity. Los siguientes fondos ya ganan por debajo del 20%, como Bestinver Bolsa que, con un 19,40%, se sitúa en quinta posición.

A pesar de estos buenos resultados, la gestora de Paramés ha decidido fusionar la versión luxemburguesa de su fondo de bolsa española con otro de los productos de su gama, ante la falta de interés de los inversores internacionales, según publicaba Expansión esta semana. Y es que pese a los excelentes datos de rentabilidad que están consiguiendo las gestoras value, como Cobas, Azvalor o Magallanes, sus resultados en captaciones netas no reflejan esta realidad, según los datos de Inverco. No solamente los fondos con un sesgo valor están sufriendo esa apatía, sino que en general los fondos de bolsa española son una de las categorías con menos entradas de dinero, con tan solo 102 millones de euros hasta septiembre.

Apuesta por Técnicas Reunidas

Entre las principales posiciones del Cobas Iberia aparecen, según los últimos datos de Morningstar correspondientes al mes de junio, Vocento, con un peso del 9% en cartera, seguido de Semapa, con un 8,29%, Técnicas Reunidas, (8,21%), Atalaya Mining (8,09%), Elecnor (5,16%), Miquel i Costas (4,94%), Indra, Metrovacesa, Ibersol y Sonae, con porcentajes ya inferiores al 4%. Precisamente esta semana se ha conocido que Técnicas Reunidas se ha convertido en una de las principales apuestas de Paramés, al haber pasado de controlar un 3,012% de su capital a un 5,146%, a través de varios de sus fondos, según los registros de la CNMV.

La mayoría de los fondos de la Liga están consiguiendo superar el rendimiento del Ibex con dividendos, que se revaloriza en el año un 13,09%, y 13 de ellos obtienen una rentabilidad superior a la media del grupo de fondos más activos de bolsa española, que es del 13,58%. Entre los que peor resultado ofrecen se mantienen Dux Iberian Value, que solo logra un 3,37%, seguido de Metavalor, con un 5,34% y Caixabank Small Caps, gestionado por Iciar Puell. El dato de este último fondo contrasta con el del Santander Small Caps, de Lola Solana, que se revaloriza un 12,95% en el año.