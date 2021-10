Llegan los primeros regalos de Navidad... ¡Y solo estamos en octubre!

A lo largo de las últimas semanas no me he cansado de repetir que antes de comprar más bolsa lo óptimo era esperar a que se formara una corrección en las bolsas de ambos lados del Atlántico que sirviera para aliviar la sobrecompra y, preferiblemente que al menos fuera una réplica de la caída que vimos en verano en las bolsas europeas y en mayo en Wall Street.

Pues bien, una copia de esas dos correcciones tuvo lugar hace quince días tanto en Europa como en Estados Unidos. El alcance de la zona de los 3.980 puntos en el EuroStoxx 50 y los 14.440 puntos en el Nasdaq 100 llegué a calificarlo como un regalito de Navidad anticipado y de ahí que, siguiendo el plan de trading y hoja de ruta que teníamos diseñado en Ecotrader, iniciamos compras hasta elevar la exposición a bolsa en 10 puntos.

Lo hicimos incorporando a la lista de recomendaciones de Ecotrader, que es la que sirve a los suscriptores del servicio premium de elEconomista para ir formando su cartera hasta alcanzar los niveles de exposición recomendados, a valores como ACS, Cellnex, Ferrovial, Repsol, ASML Holding, Accor, Adobe Systems, Autodesk, Hyatt Hotels, Lulumelon Athletica, Marriott Hotels, Porsche, Royal Dutch, Total Energies y Zillow Group.

La mayoría de estos títulos tienen en común que en la subida anterior se mostraron fuertes y que corrigieron ampliamente desde el último máximo que marcaron semanas atrás en su tendencia alcista, siguiendo de este modo la técnica de buy on dips o compra en correcciones para subirse a la tendencia principal alcista.

Seguir la 'hoja de ruta'

Llegados a este punto ahora toca seguir la hoja de ruta que tenemos diseñada. En la misma tenemos claro que no hay que cantar victoria todavía y que no hay que comprar más bolsa hasta que se alejen los riesgos de que podamos ver una nueva pata bajista en la corrección de las últimas semanas, que incluso podría llevar a los índices mundiales a perder los mínimos de hace quince días.

Análisis estratégico del EuroStoxx 50

Si eso sucede podríamos ver al Nasdaq 100 alcanzar los 13.800/14.000 puntos, algo que sería otro verdadero regalito de Navidad. Superando el EuroStoxx 50 los 4.215 puntos y el Nasdaq 100 resistencias de 15.355/15.415 puntos se alejarían esos riesgos y todo apuntaría a que veríamos nuevos altos del año.

Análisis estratégico del Nasdaq

Relacionados El Ibex 35 cierra la semana presionando resistencias