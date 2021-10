¡Todavía no canten victoria en bolsa!

Las bolsas se encuentran desde hace varias semanas dentro de un proceso correctivo que a nadie le debe sorprender puesto que estaba cantado y tengo claro que se trata de una simple pausa previa a una continuidad de su tendencia alcista. Partiendo de eso esta caída debe ser vista como una oportunidad inmejorable para comprar renta variable, pero todo a su debido tiempo y siguiendo una hoja de ruta.

En este sentido, esta semana he recomendado en Ecotrader realizar primeras compras, aprovechando que el EuroStoxx 50 ha alcanzado la zona de los 3.980 y el Nasdaq 100 el entorno de los 14.385. Estos niveles son importantes ya que corresponden con los primeros soportes que vigilábamos y que coinciden con lo que sería una réplica exacta de la última caída que desarrollaron ambos índices. En el EuroStoxx hemos visto hasta el momento una corrección en intensidad igual a la que vimos en verano, mientras que en el Nasdaq la caída ha sido idéntica a la que desarrolló entre mayo y abril.

Llegados a estos soportes teóricos no me sorprende que las bolsas traten de rebotar e intenten sentar las bases de un giro al alza que quiera dar continuidad a su tendencia alcista principal, algo que me temo que va a ser complicado y que aún podría necesitar más tiempo antes de que suceda. De hecho, no soy partidario de cantar todavía victoria y no descarto que aún podamos ver otro segmento bajista que profundice hacia los 13.800/14.000 del Nasdaq 100 y 3.800 del EuroStoxx. Ahí recomendaré realizar nuevas compras.