Javier Pano (CaixaBank): "Tenemos la foto clara de que las provisiones serán más que suficientes"

Javier Pano, director financiero de CaixaBank, nos recibe en la última planta de una de las Torres Kio de la capital, donde antes se atisbaba el perfil de un oso verde flúor como logo de la más que extinta Caja Madrid, que luego pasó a ser Bankia. Es la primera vez que concede una entrevista desde la fusión, que reconoce, abiertamente, que precipitó el Covid y de la que no descarta que surjan nuevas y mayores sinergias. De cara a la primavera CaixaBank presentará ante el mercado un nuevo plan estratégico, y en él, quizás, podría plantear nuevas fórmulas de retribución al accionista, siguiendo la senda del sector en Europa.

La recompra de acciones ya ha aterrizado en España. BBVA, primero, y Banco Santander, después, las han incluido como parte de su retribución. ¿CaixaBank seguirá sus pasos?

Nosotros hemos anunciado la política de dividendos para 2021, que no contempla esta fórmula. Lo que hemos anunciado es un payout en metálico del 50% sobre los beneficios ajustados por los impactos extraordinarios de la fusión. El tiempo dirá. Es algo que depende de la decisión del consejo de administración y estamos ahora trabajando en un nuevo plan estratégico que esperamos presentar al mercado en primavera. Estoy convencido de que en ese momento podremos dar más detalles. Ahora el objetivo es volver a donde estábamos prácticamente pre-pandemia y, sobre todo, tras una operación tan importante [absorción de Bankia].

En todo caso, ¿se plantearían adelantar el primer pago a este año aprovechando el fin de la prohibición del BCE?

Lo normal es que sea como siempre, después de la celebración de la Junta de Accionistas, que suele ser en el mes de abril [de 2022].

La retribución estimada para CaixaBank para el año 2023 supera el 7% de rentabilidad y sería un claro catalizador. ¿Qué no está sabiendo interpretar el mercado o dónde está la lógica de lo que ocurre?

Prácticamente toda la banca cotiza por debajo de su valor en libros. Es una situación que, sobre todo, ocurre en Europa porque en EEUU la banca está mejor valorada. Confluye una situación de tipos de interés que hace que haya dudas en cuándo realmente la industria va a recuperar unos niveles de rentabilidad sobre el capital. Hay una realidad y es el entorno de tipos de interés y cierta atonía en la concesión de créditos en España que pone en entredicho esas previsiones. Debido a la pandemia ha existido también otra duda, muy minorada, sobre la calidad crediticia y que al mercado le ha generado sombra. Hay incertidumbre y esto al final supone aplicar un descuento en las valoraciones. Tras la operación con Bankia deberíamos tender a medio-largo plazo a acercarnos a nuestro valor en libros que, descontados los intangibles, está en los 3,60 euros.

"Solo compartimos con Bankia un 5% del cliente retail. Somos optimistas respecto a la cifra de sinergias"

En un escenario de máxima crisis, algunas de las entidades ya han superado ROEs del 10% [CaixaBank cerró junio en el 8,2%]. ¿Es el punto de partida de un nuevo escenario, con una potencial subida del precio del dinero a un año vista quizás en EEUU?

A mi modo de ver el mercado está exigiendo mucho ahora mismo porque lo que piensa que es el coste del capital [sobre el 10%] es excesivo teniendo en cuenta el contexto general de tipos de interés. Después de las acciones viene el aditional tier 1, que son los Cocos [deuda perpetua], y el mes pasado hicimos una emisión al 3,65%, récord en el sur de Europa, que luego fue empatado por otra entidad española [Banco Santander]. Entre el 10% y ese 3,65% hay mucha diferencia. Dicho lo cual, nuestra labor es conseguir la rentabilidad que pide el mercado.

Dentro del plan estratégico en el que han comenzado a trabajar, ¿ya introducen la variable de tipos de interés algo más elevados?

La perspectiva de subida de tipos no está ahí y no podemos construir un plan de negocio basándonos en eso. De hecho, la fusión con Bankia, en gran parte, obedece a esta racional. Con el Covid venía una etapa todavía más larga que la inicialmente esperada de tipos bajos, pero no podíamos esperar todo ese tiempo a que el banco fuera rentable. Tenemos, fruto de esta operación, un conjunto de sinergias y ahorro de costes y de ingresos futuros que nos tienen que llevar a una mejora sensible de la rentabilidad.

"Aspiramos a mínimo un 25% de los 70.000 millones de fondos europeos"

¿Dónde pueden estar las palancas adicionales que mejoren la rentabilidad del banco hasta que se produzca la subida de tipos?

En costes, hay dos vectores. Es evidente que en una fusión de dos negocios que son parecidos, como banca retail, hay oportunidad de reducir solapes de multitud de cosas. En base a eso, tenemos un plan de ahorros. Hemos llegado a un acuerdo laboral para que 6.500 personas dejen el banco en los próximos trimestres, que tendrá un retorno en los próximos años. A nivel de gastos hay ahorros [al evitar duplicidades]. Y también hay una reorganización de las oficinas a pie de calle. La cifra estimada es de 1.500 oficinas que se van a reestructurar. Esperamos unos ahorros anuales de 940 millones de euros, de los cuales una gran parte va a ser a partir de 2022. El mercado no tiene ninguna duda de que esto se va a conseguir, depende de nosotros mismos y nuestra trayectoria nos avala. En el lado de los ingresos es donde el mercado está más escéptico. Los hemos cuantificado y hemos puesto sobre la mesa 290 millones de euros, de los cuales 75 millones son semiautomáticos [derivados de la compra de la mitad del negocio de seguros de Bankia con Mapfre]. Si se suman las dos partes, costes e ingresos, son más de 1.200/1.300 millones.

Ya han revisado al alza una vez el importe de las sinergias, ¿lo volverán a hacer?

Sí, hay más, pero al igual que hay algún impacto adicional. Aunque estoy en disposición de dar un dato: tenemos en retail solo un 5% de clientes compartidos, menos de un millón de personas, que es realmente muy poco, y nos hace ser bastante optimistas respecto a la cifra de sinergias.

¿Futuras recompras?: "El tiempo dirá. Para el dividendo de 2021, con un 'payout' del 50%, no se contempla"

Usted hablaba antes de una 'sombra' que afecta a los bancos en el mercado y que es el temor ante un repunte brusco de la morosidad a raíz del Covid, pero parece que finalmente no se está produciendo. ¿Cómo va a cambiar la foto de las moratorias que quedan por vencer hasta final de año para saber exactamente en qué desemboca esta crisis?

Las moratorias han evolucionado mucho mejor de lo inicialmente esperado. Ese es el resumen. En España prácticamente ya han vencido todas y no ha habido un aumento material de la morosidad, ni en hipotecas ni en consumo [a junio estaban vigentes moratorias por valor de 6.789 millones de euros, de las que un 25% vencían en el tercer trimestre y el resto antes de diciembre, según la entidad]. Cada vez tenemos más la percepción de que el nivel de provisiones que construimos el año pasado de forma preventiva va a ser más que suficiente.

¿Esas provisiones se podrían desconsolidar pronto del balance y pasar a cuenta de resultados?

Creo que no es un tema de 2021. Sí tenemos la foto clara de que no va a hacer falta más, pero si sobra o no todavía no lo sé.

Entonces, ¿el objetivo de morosidad inferior al 4% que ustedes se han propuesto para este año podría ser revisado a la baja? Ya cerraron en junio en el 3,6%...

Lo que dijimos en junio es que esperábamos cerrar por debajo del 4% y va pasando el tiempo y cada vez tenemos mejores sensaciones.

¿Cree que es preocupante la parálisis del crédito en España?

No es preocupante, pero hay momentos en los que se nos olvida lo que ha pasado. Las empresas acumularon mucha liquidez con los préstamos ICO y nosotros también fuimos muy activos dando préstamos. Estamos a la espera de los fondos europeos, que quizás vienen un poco más tarde de lo que esperábamos, pero van a ser un viento de cola muy potente. Estas dinámicas se tienen que ir normalizando y lo mismo sucede con los préstamos al consumo. Poco a poco vamos cogiendo velocidad de crucero.

Financiación y préstamos

El sector bancario lleva meses poniendo en cifras lo que supondrá de manera indirecta la llegada de los fondos europeos que se estiman, en una primera ronda, por valor de 70.000 millones de euros. El cálculo aproximado es que por cada euro que reciba una empresa de Bruselas otros dos o tres sean financiados, entre otros actores, por las entidades financieras.

"Son 70.000 millones de euros de ayudas y hay una estimación de que aproximadamente la mitad se canalicen al sector privado. Lo que esperamos es que esa parte [de financiación pública europea] sea un tercio del total del proyecto, con lo que tendrías un apalancamiento de casi tres veces. Si haces los números te salen unos 70.000 millones de euros que el sector privado tiene que financiar con crédito o con recursos propios. Tenemos, en números redondos, en activos una cuota de mercado del 25% y, desde luego, aspiramos como mínimo a ella [unos 17.500 millones más en crédito]. No será algo de golpe, pero sí generará una dinámica positiva", sostiene Javier Pano.

Tras la fusión con Bankia hay que tener en cuenta que uno de cada cuatro préstamos que se firman en España se gestionan en una oficina de CaixaBank, al igual que el 24% de los depósitos o el 28% del total de hipotecas concedidas. En lo que respecta a su propio coste de financiación, CaixaBank fue noticia a comienzos del mes de septiembre por la emisión de un CoCo verde (deuda a perpetuidad) por valor de 750 millones de euros con un cupón del 3,65%, el menor dato conseguido por una entidad financiera en el sur de Europa.

¿Cuánto van a acelerar la financiación sostenible en los próximos meses?

"Tenemos un plan de generación de activos sostenibles, tanto sociales como medioambientales, y esperamos ser un emisor recurrente".

¿Diría que ya ha logrado ser más barata la financiación sostenible que la tradicional?

"Algo más. Ahora mismo está en un rango de entre 5 y 10 puntos básicos dependiendo del momento, pero no sé decir si esto se va a mantener. Hay mucha demanda de este tipo de renta fija por parte de gestoras de fondos".

"Esperar" para comprar bonos

La inflación ha vuelto a escena (en España la tasa interanual se sitúa en el 4%) debido a la aceleración de las economías que se está produciendo después del Covid y que acompaña también el anuncio del fin de las compras de activos por parte de los bancos centrales de EEUU y de la Unión Europea.

¿Le preocupa a la hora de gestionar activos?

"La situación que esperamos nosotros es de normalidad, sin una inflación fuera de control. Ahora, sí es deseable que está situación nos lleve a una inflación un poco más alta que no haga necesario que el BCE siga aplicando tantos estímulos y que le permita por sí sola mantenerse. Si el BCE retira esos estímulos podría provocar una positivización de la curva de tipos de interés y, en un entorno controlado, es positivo", afirma Javier Pano durante la entrevista.

En cambio, el director financiero de CaixaBank reconoce no haber puesto en el calendario aún esa futurible subida del precio del dinero en la zona euro. "Es un viento de cola para el sector ( ) pero no lo será hasta 2022 o 2023", dice. La cartera ALCO [compuesta principalmente por bonos de estados] de CaixaBank asciende, con las últimas cifras sobre la mesa, a 60.300 millones de euros -15.800 millones provienen de Bankia-, y son 2.000 millones menos respecto a marzo de este mismo año. Básicamente, los vencimientos que está habiendo no se están cubriendo porque la entidad "ha decidido esperar".

"Teníamos la percepción, con el anuncio del tapering en EEUU y el alza de las perspectivas de inflación, de que las tires [rentabilidades] se fuesen ajustando al alza. En cinco años la cartera de renta fija va a tender a ser algo más grande porque hay una realidad: la ratio loan to deposits, en general, está bajando [actualmente, en el 94%]. Aunque ahora estamos en unas circunstancias muy excepcionales de liquidez, sí parece que hay una cierta tendencia estructural de crecimiento de depósitos y no tanto por los particulares, sino por las empresas y el sector público, que acumulan liquidez y la depositan en los bancos. Lo lógico es que parte de ese hueco [entre la caída de préstamos y el aumento de depósitos] lo cubra la renta fija", concluye.