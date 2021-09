El inversor podrá acceder por 10.000 euros a 265 fondos de capital riesgo

Ángel Alonso Madrid

Si términos como capital riesgo o private equity y fondos de inversión libre o hedge funds pueden todavía sonar extraños a un inversor medio en España, acostumbrado en los últimos años a colocar su dinero, sobre todo, en fondos perfilados y carteras de gestión discrecional, dentro de poco pueden convertirse en un tema de conversación habitual.

El Ministerio de Economía está preparando un anteproyecto de ley que contempla reducir la inversión mínima en los fondos de capital privado, desde los 100.000 euros actuales hasta los 10.000 euros. "Se permitirá la comercialización a minoristas con test de idoneidad y un peso proporcional de estas inversiones limitado en el conjunto de la cartera", según el texto del anteproyecto adelantado por Cinco Días.

Esto significará equiparar la inversión mínima de este tipo de vehículos con la que se pedirá a los fondos de inversión libre, que también se ha situado en 10.000 euros, siempre que no represente más del 10% del patrimonio financiero del inversor.

De esta forma, los fondos considerados más sofisticados hasta ahora podrán ser comercializados ampliamente por las entidades financieras sin necesidad de que sus clientes sean de banca privada, lo que abre el abanico a que se produzca una avalancha de flujos de dinero, en un momento en que los tipos de interés bajo mínimos han quitado brillo a los fondos de renta fija.

Y el inversor se encontrará con una gama de 265 fondos de capital privado –una traducción más correcta de private equity–, según los datos registrados en la CNMV, que probablemente irá creciendo en los próximos meses al calor del momento dulce que vive el sector en España. Según Ascri, la asociación que agrupa a las gestoras de fondos de capital riesgo en España, el año pasado se consiguió un récord histórico en el número de inversiones realizadas, con 838 operaciones cerradas, con 6.275 millones de euros en inversión en equity.

Control en la distribución

Eduardo Martín, director de productos y desarrollo de negocio de Andbank España, explica que esta rebaja de la inversión mínima hasta los 10.000 euros significará mayores mecanismos de control y distribución por parte de las entidades financieras, para discriminiar quiénes son los clientes más adecuados en función de su perfil de riesgo. "Son productos complejos y presentan el riesgo de la iliquidez, porque son vehículos que exigen el compromiso de estar invertido durante 5, 7 o 10 años. Si ya era complicado comercializarlos con el umbral de 100.000 euros, ahora habrá que redoblar el esfuerzo para asegurarse de que el inversor comprende todas las características de estos fondos", señala Martín, quien subraya que algunos fondos de capital riesgo podrían, no obstante, elevar ese umbral de 10.000 euros para seleccionar mejor a sus potenciales clientes.

Guillermo Santos, socio de iCapital, considera que este tipo de producto tiene la capacidad de descorrelacionar con los activos financieros tradicionales pero con algunas características que lo hacen "demasiado especial" para todo tipo de inversores. "Por un lado, el hecho de invertir en la economía real, es decir, en activos privados no cotizados, obliga a una capacidad de entender bien en qué se está invirtiendo y, por otro, la iliquidez propia del capital privado. Ambos factores convierten a esta inversión en no apta para todo tipo de inversores y el abrirla tanto a los minoristas obliga a extremar el control en su distribución para que éstos no se vean engañados y pillados sin liquidez una vez la han adquirido", destaca Santos.

Tal ha sido el boom del capital riesgo en los últimos años que rara es la firma que no ha llegado a un acuerdo de distribución con alguna gestora especializada para distribuir fondos de fondos de capital privado o que han lanzado sus propios vehículos, como Bestinver y Gesconsult.