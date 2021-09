El 3% del capital de Naturgy no puede ir a la oferta de IFM

A falta de 15 días para que finalice el plazo de aceptación de la oferta pública de adquisición (opa) de IFM sobre el 22,69% del capital de Naturgy, las cábalas sobre el éxito del porcentaje de aceptación están sobre la mesa y la pregunta del millón es quién acudirá.

La oferta se dirige a un máximo de 220 millones de acciones y los tres mayores accionistas de la compañía, Criteria Caixa, GIP y Rioja, ya han expresado su negativa a aceptar la oferta.

Solo estas tres entidades suman un 67,3% del capital al que hay que añadir el 3% que representan los fondos indexados (que forman parte del 21% de inversores institucionales) y no pueden acudir por su condición de pasivos. Por tanto, entre los que no quieren y los que no pueden, el porcentaje de inversores susceptible de aceptar la oferta es para el 30% restante: el 18% de institucionales que no son fondos indexados o ETF (fondos cotizados de bolsa), el 4%de Sonatrach y al 7,6% en manos de inversores minoritarios –entre 70.000 y 75.000 accionistas–.

El éxito de la oferta está condicionado "a la aceptación de un 17%", aunque IFM se ha reservado el as en la manga de poder rebajar al 10% el mínimo para garantizar que la oferta salga adelante, aunque se trata de una opa parcial hasta cinco días de que culmine el plazo de la oferta, el 8 de octubre. Incluso podría rebajar este umbral pasada esta fecha. Esto implica, además de por el compromiso firmado con el Gobierno, que no se plantearía en ningún caso su exclusión de bolsa.

Con la acción de la eléctrica a precios actuales a algo menos de un 2% del precio de la oferta –22,07 euros por acción descontados los dividendos en marzo ?(0,63 euros) y de agosto (0,3 euros)-, el accionista dispuesto a aceptar la oferta del fondo australiano aún puede arañar un 2%.

Ahora bien, otra opción que se abre sería vender a mercado si en algún momento de las próximas semanas la acción supera el precio ofrecido –algo que ya ocurrió a finales de julio– para rascar algo más de ganancias. Sin embargo, este extremo parece poco factible teniendo en cuenta la corrección que ha sufrido el sector eléctrico a cuenta del decretazo del Gobierno. Por otro lado, los analistas advierten de que estar fuera de la compañía implicaría, si fuera el caso, perderse una contraoferta, aunque IFM haya repetido en distintas ocasiones que no está por la labor de mejorarla.

Quiénes son estos fondos pasivos

Entre los fondos cotizados de bolsa (ETF) y los fondos que replican a un índice y que no acudirán a la opa por su condición de pasivos se encuentran, con un peso de Naturgy en su portafolio de más de un 3%, productos como el NBI Global Real Assets Income ETF de NBI, el iShares MSCI Spain ETF o el Invesco EURO STOXX Hi Div Low VolETF de Invesco.