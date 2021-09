Obstfeld (Universidad de California): "Si la estanflación se materializa será solo puntual y no es lo que tememos"

Jose Luis de Haro Nueva York

Maurice Obstfeld, ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional y antiguo miembro del Consejo de Asesores Económicos bajo la Administración de Barack Obama, fue uno de los ponentes durante la última conferencia virtual de Jackson Hole (Wyoming) organizada por la Reserva Federal de Kansas City. Durante una conversación con elEconomista, este profesor de Economía en la Universidad de Berkeley avisa de que "los tipos de interés en Estados Unidos subirán en 2022, mucho antes que en Europa, donde las expectativas de inflación siguen estando mucho más contenidas".

¿Cree que la Fed liderará la brecha con otros bancos centrales de países desarrollados?

Si se observan los resultados recientes de la inflación en EEUU, esta ha sido realmente mucho más alta que en Europa, el Reino Unido y otras economías avanzadas. Realmente destaca. Y creo que eso pone a la Fed bajo cierta presión si las fuerzas inflacionistas siguen siendo evidentes en los datos. Ahora bien, el informe del IPC de agosto fue algo más favorable, así que eso da cierto apoyo a los que argumentan que el actual aumento es temporal, que es algo que yo también creo. Sin embargo, la Fed puede estar siendo optimista sobre la rapidez con la que la inflación volverá a su objetivo. Y es muy posible, en mi opinión, que la inflación se mantenga en el nivel del 3% a lo largo de 2022. Una de las razones por las que pienso así es que la inflación de los precios de producción ha sido bastante elevada y eso puede repercutir en los precios al consumo. Otra razón es que las medidas de las expectativas de inflación también han sido inusualmente altas. Esto me dice que hay más posibilidades de lo que nos ha hecho creer el diagrama de puntos de la Fed de que los tipos suban realmente en 2022. Y sospecho que eso estaría muy por delante de lo que ocurra en Europa, donde la inflación subyacente y las expectativas de inflación siguen estando mucho más contenidas.

¿Ve usted un posible escenario de estanflación?

No creo que sea un resultado probable, pero creo que requiere un acto de equilibrio delicado para la Fed. No pueden ir por detrás de la curva. Tienen que evitar un cambio brusco en su política de comunicación o de tipos de interés que desestabilice los mercados y provoque una desaceleración sustancial del crecimiento. Creo que pueden hacerlo. Pero en un escenario en el que dejen que la inflación se les vaya de las manos y luego tengan que pisar el freno bruscamente podríamos ver algo más parecido a la confluencia de una alta inflación y un crecimiento deprimido durante un periodo de tiempo moderado. No veo eso como un fenómeno a largo plazo, incluso si ocurre durante un par de trimestres. Así que no lo llamaría estanflación, pero es un peligro que podría afectar a la economía temporalmente.

¿Qué es más importante, la composición o el momento de la reducción de las compras de activos por parte de la Fed?

Creo que el momento es mucho más importante. El debate ha sido si, a la luz del fuerte mercado de la vivienda, la Reserva Federal debe reducir más rápida y desproporcionadamente sus compras de valores respaldados por hipotecas. Y hay cierto sentimiento para tratar de afinar la respuesta a la inflación de los precios de la vivienda utilizando esa técnica. No creo que eso sea muy eficaz en ningún caso. Y el argumento contrario es que la Reserva Federal ya ha llegado a intervenir en sectores de la economía en los que, antes de 2008, nunca habría intervenido. Eso conlleva algunos peligros políticos si la Fed prefiere ser vista como una autoridad política neutral e independiente de la política fiscal. Mi impresión es que el presidente Powell no está muy entusiasmado con el enfoque de tratar de afinar el apoyo sectorial a los precios de los activos a medida que la Fed reduce la compra de activos. Y no me sorprendería ver que ese punto de vista surja como la opinión de consenso en última instancia.

La semana que viene, la Fed actualizará su proyecciones económicas. ¿Qué cambios podríamos esperar?

Es difícil predecir exactamente cómo cambiarán las perspectivas. Cuando el presidente Powell habló en Jackson Hole a finales del mes pasado, el informe anterior sobre el empleo de julio había sido de casi un millón de puestos de trabajo creados. Esa cifra fue muy diferente en agosto, alrededor de 700.000 empleos menos. Por lo tanto, la Fed tendrá que considerar cuál es la fuerza subyacente de la economía a la luz de estos datos, pero también la perspectiva de la inflación, que incluso con este último informe más favorable de agosto sigue siendo bastante alta. Por lo tanto, equilibrando estos dos aspectos, no estoy seguro de que vayamos a ver grandes cambios en las perspectivas. Esperaría que el lenguaje de la Fed después de la reunión del FOMC de la próxima semana refleje la tensión entre esos dos conjuntos de datos en términos del mandato dual de la Fed, que es asegurar la estabilidad de los precios, pero también asegurar el máximo empleo.

¿Tiene la variante Delta un efecto real sobre las perspectivas de crecimiento mundial?

La variante Delta es el factor principal. Se empiezan a ver sus resultados en Estados Unidos y, por el contrario, en Europa, donde la vacunación ha avanzado más, el crecimiento ha sido más fuerte. Si miramos a Asia, muchos países de Asia Oriental, incluso China, están viendo brotes de Delta. Así que sigue siendo un poderoso viento en contra de la recuperación mundial. Que la recuperación haya llegado a su punto álgido o no dependerá en parte de que se puedan acelerar los esfuerzos de vacunación, incluso en Estados Unidos.

Dado que el crecimiento de EEUU parece ralentizarse, ¿considera que las perspectivas de crecimiento son mejores para Europa?

Europa tuvo un resultado muy bueno en el segundo trimestre. Allí, el BCE ya ha anunciado un cierto tapering. Pero yo no descartaría los efectos expansivos de algunos estímulos fiscales adicionales en Estados Unidos. No creo que sean enormes porque la política fiscal se extenderá a lo largo de una década y se pagará parcialmente, si no en gran medida, con aumentos de impuestos. Pero incluso si se paga con aumentos de impuestos a los ricos habría efectos distributivos que serían positivos para la demanda agregada en Estados Unidos.

¿Los países, como España, con un ajustado colchón fiscal, podrían evitar un ajuste a corto plazo?

A corto plazo, pueden hacerlo. Los tipos de interés siguen siendo bajos. El BCE va a seguir prestando apoyo. Y el programa Next Generation EU ha cambiado las reglas del juego fiscal. Veremos si ese cambio de actitud se extiende más allá de la pandemia o no. Pero creo que el corto plazo parece bastante estable. Lo que sucederá después de que la Fed y el BCE suban los tipos de interés está por ver.