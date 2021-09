Olvídese de hacer cartera desde mañana hasta finales de octubre

Las bolsas no han encontrado un rumbo claro al que dirigirse durante este verano, con cierta corrección en algunos sectores a pesar de que la fortaleza sigue estando en Wall Street. Pero atención. Desde IG sugieren no hacer cartera en el periodo que arranca mañana mismo y que no finalizará hasta octubre.

La firma de CFDs con sede en España se refiere, en concreto, al periodo de blackout que afecta a los programas de recompra de las compañías estadounidenses, donde esta fórmula de retribución al accionista está mucho más extendida e impacta directamente en la revalorización de las bolsas. "Si cogemos los últimos 71 años en el S&P 500 vemos que la rentabilidad anualizada ha sido del -9% para el periodo del 16 de septiembre al 26 de octubre, que es el periodo de blackout de recompras para las compañías americanas. Evidentemente, teniendo esto en cuenta, si tuviéramos que generar una cartera lo ideal no sería hacerlo ahora", reconoce Sergio Ávila, responsable de análisis de IG, en una presentación a medios esta mañana en Madrid.

En definitiva, la prohibición de realizar buybacks en los 15 días previos a la presentación de resultados trimestrales y en los 15 posteriores sí tiene impacto en Wall Street, a tenor de las cifras históricas. IG sí confía, no obstante, en que una vez pasado esta fecha -finales del mes de octubre- el mercado, principalmente, el estadounidense continúe con su tendencia alcista.

"A partir del mes de octubre, las FAANG volverán a superar con creces los beneficios que tenían el año pasado. La tendencia sigue siendo totalmente alcista, tenemos a la mayor parte de los índices mundiales cerca de los máximos anuales y da lugar a un optimismo sobre los mercados", apunta Ávila. A ello se suma otro "factor positivo", "el principal", para IG , como es "la recuperación económica post-pandemia. A día de hoy no hay ningún activo más rentable que la renta variable (...) De momento sigue habiendo mucha liquidez en el mercado. A pesar de que estamos en una fase correctiva de corto plazo ante los vencimientos [de futuros]" en las bolsas.

Entre los factores negativos que podrían afectar a los mercados internacionales es "la ralentización del crecimiento económico en China" o también que "entremos en un periodo de estanflación". En el radar IG dice tener a Evergrande, la segunda mayor inmobiliaria de China con dificultades de liquidez actualmente y cuya quiebra afectaría a 128 bancos, según la firma. Además, "EEUU plantea una subida de impuestos que provocará una caída de beneficios de las grandes empresas y que generará un ajuste también de las valoraciones".

IG aconseja también fijarse en el Russell 2000, el índice estadounidense de pequeñas compañías, que se beneficiará también de "la amplitud de mercado" existente en una clara tendencia alcista.

España

Las subidas que está impulsando la tecnología tanto en la bolsa de EEUU como la alemana no se ha contagiado a España, principalmente, "debido a la escasez de este sector" que tiene la bolsa. Además, y entre los factores que afectarán al mercado nacional está "la incertidumbre del sector eléctrico" que contrasta con "las buenas perspectivas de la construcción", aseguran desde IG.

Por otro lado, no hay que dejar escapar el anuncio reciente del Banco Central Europeo de acelerar el fin o la moderación de las compras en la eurozona. "Si se empezase con un tapering de manera anticipada es cierto que al sectorial bancario le beneficiaría, pero no así si esto provocase caídas en los mercados", sostiene Ávila. La inflación prevista en España, del 3%, a finales de año, o en Alemania, del 5%, "podría favorecer el inicio del tapering por parte del BCE".

¿Qué valores muestran más fortaleza ahora mismo? En la parte de bancos, desde IG se apuesta por Bankinter y BBVA. "Su valor intrínseco está en 6,56 euros", afirma Ávila sobre el banco de origen vasco.

Dentro del sector de la construcción, IG destaca a Lar España y a Sacyr, "como dos firmas que cotizan por debajo de su valor intrínseco teórico". Para la constructora este potencial alcista llega hasta el 60%. Otras firmas reconocidas por IG son Colonial, FCC, Ferrovial y Merlin Properties.

Dentro de comercio y finanzas destacan a Corporación Financiera Alba, aunque prefieren a Mapfre.

En el sector eléctrico, a pesar de valorar mejor a REE, prefieren no estar en este momento. "Si se espera que las cuatro principales compañías eléctricas, Iberdrola, Endesa, REE y Naturgy, el impacto sea de unos 2.600 millones de euros sobre un beneficio conjunto de 7.000 millones este año, es un 30% del beneficio. Es lógico que puedan seguir ajustando las valoraciones. No es momento de estar en el sector eléctrico y si se está invertido, habría que estar cubierto", sostienen. Ávila no descarta que firmas como Iberdrola puedan irse, si pierde los 9,7 euros, a mínimos de marzo del año pasado.

A IG le gusta también Viscofan dentro de agricultura. En metalurgia destacan a todas, Acerinox, ArcelorMittal y Airbus.

Entre las más fuertes en valores defensivos destaca a Cellnex. "Nos gustan, en términos generales, las industriales y construcción. Evitaría lo más cíclico, como el turismo. Si el sector no se recupera pronto, IAG podría llegar a hacer otra ampliación de capital", reconoce Sergio Ávila.