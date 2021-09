easyJet ampliará capital por 1.400 millones tras rechazar una opa de su rival Wizz Air

Jornada complicada para easyJet. Las acciones de la aerolínea se han llegado a dejar hasta un 14% en la bolsa de Londres después de anunciar una ampliación de capital por 1.200 millones de libras esterlinas (casi 1.400 millones de euros). Este paso se produce tras una oferta de compra de su rival húngaro Wizz Air, que ha sido rechazada inmediatamente y por unanimidad por la inglesa.

Esta ampliación de capital se suma ya a las incontables que han hecho las aerolíneas en esta crisis sanitaria que ha asolado el turismo. Y no será la última. En bolsa estas operaciones no pasan desapercibidas, ya que diluyen los títulos en circulación y acarrea pérdidas para los accionistas.

Al batacazo ya mencionado de easyJet se suman el de otros valores del sector como TUI, Lufthansa, Air France... En España además se suma la inestabilidad que ha generado la decisión del Gobierno al suspender la inversión en El Prat. Un inversión, que según el Gobierno y la propia Aena, no se retomará hasta dentro de cinco años. Un cóctel perfecto para presionar a los valores del sector a la baja: Aena, IAG, Meliá, Amadeus, NH...

Una oferta no solicitada que no volverá

Volviendo a oferta no deseada de easyJet, su consejero delegado, Johan Lundgren, precisó que la junta directiva recibió "hace muy poco" una "oferta no solicitada, no vinculante y preliminar", la cual fue "rechaza sin dudas y por decisión unánime", ya que, ésta, además, "infravaloraba" a la compañía.

Además, era "altamente condicional", mientras que la emisión "de derechos totalmente suscrita" garantiza que la aerolínea llegará al objetivo de recaudación marcado de 1.400 millones de euros. Lundgren agregó que la parte interesada "ya no contempla la posibilidad de presentar otra oferta de compra".

easyJet indicó que la emisión de derechos ofrece a los accionistas un precio de 410 peniques por cada acción, lo que supone un descuento del 35,8% respecto a la cotización alcanzada este martes al cierre de la bolsa de Londres, cuando se situó en 638 peniques.

Lundgren insistió en que "la recaudación de capital" prevista "reforzará nuestro balance de cuentas" para "acelerar el plan de recuperación post-covid" y aprovechar las "oportunidades de crecimiento" que se presentarán cuando "el sector emerja de la pandemia". En su último informe de resultados, recogidos por Efe, easyJet comunicó el pasado julio que registró pérdidas brutas de 318,3 millones de libras (368,7 millones de euros) durante el trimestre que terminó el pasado 30 de junio, un descenso del 8,2% frente a las notificadas en el mismo periodo el año previo, de 347 millones de libras (401 millones de euros).